“สไปร์ท-บูม” คู่จิ้นยูริเคมีใหม่ ในซีรีส์แนวตั้งสืบสวน “ปริศนาใต้เงาจันทร์”

“สไปร์ท อิสรีย์” ประกบ “บูม รวีพรรณ” นั่งแท่นคู่จิ้นยูริเคมีใหม่ ในซีรีส์แนวตั้งสืบสวนสอบสวน “ปริศนาใต้เงาจันทร์” เมื่อตำรวจสาวต้องปกป้องทนายคู่ปรับที่ความจำเสื่อม แต่เธอคือเหยื่อหรือฆาตกร? ความรักและความลับท่ามกลางคดีฆาตกรรมต่อเนื่องเริ่มขึ้นแล้ว! เริ่มเสาร์ที่ 27 มิถุนายนนี้ ทาง TikTok และ Youtube ช่อง ESC PLAY
คดีฆาตกรรมต่อเนื่อง เหยื่อที่เชื่อมโยงกันอย่างปริศนา และความทรงจําที่หายไป ขณะอดีตที่ถูกลบลืมกําลังค่อยๆ ถูกเปิดเผยภายใต้เงาจันทร์ ยิ่งเข้าใกล้ความจริงยิ่งไม่มีใครน่าไว้ใจ อะไรคือความยุติธรรมที่เชื่อมั่น? ความสัมพันธ์ที่ไว้ใจไม่ได้ ใต้เงาจันทร์คืนนี้ไม่มีใครปลอดภัย!
แฟนๆ ยูริเตรียมจิ้นกับเคมีใหม่ที่ลงตัวของสองสาวหน้าหวาน สไปร์ท อิสรีย์ จารุพันธุ์โกมล และ บูม ระวีพรรณ ศิริวัฒนา ที่โคจรมาพบกันครั้งแรกในซีรีส์ยูริแนวตั้ง “ปริศนาใต้เงาจันทร์ - BENEATH THE MOON’S SHADOW” ภายใต้การผลิตของ ESC Studio โดยผู้บริหารคนเก่ง ปุ๊กกี้ สินีนารถ เองตระกูล และได้พระเอกหน้ามน โหน ธนากร ศรีบรรจง นั่งแท่นกำกับการแสดง ความยาว 55 EP. เริ่มเสาร์ที่ 27 มิถุนายนนี้ เวลา 21.00 น. ทาง Original Version TikTok และ Youtube ของ ESC PLAY และเวอร์ชั่น Uncut ทาง Viu
เรื่องราวเกิดขึ้น เมื่อค่ำคืนหนึ่งเกิดเหตุคดีฆาตกรรมปริศนาจากฝีมือฆาตกรต่อเนื่องผู้ลึกลับ ผู้ตายล้วนเป็นคนที่เกี่ยวข้องกับ “กันต์กวี” (ฟิล์ม จิรายุ) ดาราหนุ่มชื่อดัง ซึ่งเจ้าตัวก็ไม่รู้ว่าทำไมคนรอบตัวเขาถึงตกเป็นเหยื่อของฆาตกร
“ผู้หมวดธารา” (สไปรท์ อิสรีย์) ตำรวจหญิงมาดเท่ ได้พบร่างของ “ณัชชา” (บูม ระวีพรรณ) ทนายความสาวศัตรูคู่อาฆาตของเธอ นอนจมกองเลือดจากฝีมือของฆาตกร ธาราได้ช่วยชีวิตณัชชาจนรอดตายอย่างปาฏิหาริย์ แต่เมื่อณัชชาฟื้นขึ้นมาก็พบว่าเธอสูญเสียความทรงจำเกือบทั้งหมด
ธารากับณัชชา จากที่เป็นคู่ปรับกัน ต้องมาจับมือกันเพื่อตามหาตัวฆาตกรลึกลับ และณัชชาคือพยานสำคัญที่ธาราต้องคุ้มครองตลอด 24 ชั่วโมง แต่ความทรงจำที่หายไปของณัชชาทำให้ธาราสงสัยว่า แท้จริงแล้วเธอเป็นเหยื่อหรือเป็นฆาตกรกันแน่…
เมื่อทั้งสองต้องใช้ชีวิตร่วมกันเพื่อสืบหาความจริง ความใกล้ชิดค่อยๆ แปรเปลี่ยนเป็นความผูกพัน ทว่า ในความสัมพันธ์นั้นกลับมีอันตรายแอบแฝงอยู่ทุกนาที เมื่อฆาตกรต่อเนื่องกำลังตามไล่ล่าณัชชาอย่างเอาเป็นเอาตาย!
ในขณะที่ความทรงจำของณัชชาค่อยๆ ฟื้นกลับคืนมาก็ยิ่งทำให้เธอเข้าใกล้ความตายมากขึ้น ธาราจะหาคำตอบได้หรือไม่ว่าฆาตกรเป็นใคร ต้องการอะไร และอดีตคู่ปรับจะกลับกลายเป็นคู่รักได้หรือไม่ ต้องติดตามชม
ไปร่วมพิสูจน์และค้นหาความจริงของเธอทั้งสองคนได้ในซีรีส์ “ปริศนาใต้เงาจันทร์ - BENEATH THE MOON’S SHADOW” เริ่มเสาร์ที่ 27 มิถุนายน 2569 เวลา 21.00 น. ทาง Original Version TikTok และ Youtube ของ ESC PLAY และเวอร์ชั่น Uncut ทาง Viu
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