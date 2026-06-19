เรื่องย่อตอน ละคร “ลูกผู้ชายหัวใจเพชร” ตอนที่ 1-2 (ตอนล่าสุด)

ตอนที่ 1 ออกอากาศวันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน 2569 เวลา 19.00 น. ทางช่อง 7HD
เพชร (แทน แทนตะวัน) เด็กหนุ่มผู้มีความใฝ่ฝันอยากเป็นศิลปินเพลง แต่ นพ (เต๋า สมชาย) พ่อของเพชรต้องการให้เพชรตั้งใจเรียนหนังสือ จะได้มีอนาคตที่ดี ไม่ลำบากเหมือนตน เพชรแอบตั้งวงดนตรี และเมื่อนพจับได้ว่าเพชรแอบเล่นดนตรีก็มีปากเสียงทะเลาะกับเพชร ซึ่งเพชรไม่เข้าใจว่าทำไมพ่อต้องห้ามตนเล่นดนตรีด้วย ในเมื่อพ่อก็เคยเป็นนักดนตรีมาก่อน
เนตรดาว (ชิงชิง คริษฐา) เด็กสาวผู้เพียบพร้อม ชีวิตของเธอเหมือนตุ๊กตาที่มีพ่อแม่คอยวางแผนทุกอย่างให้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กๆ น้อยๆ เธอเพียงแต่คอยทำตามคำสั่งเท่านั้น เนตรดาวจึงรู้สึกว่าชีวิตของเธอขาดอิสรเสรี และดนตรีก็พาเนตรดาวและเพชรได้มาเจอกันที่ร้านขายเครื่องดนตรี
ตอนที่ 2 ออกอากาศวันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน 2569 เวลา 19.00 น. ทางช่อง 7HD
เพชร (แทน แทนตะวัน) ประทับใจ เนตรดาว (ชิงชิง คริษฐา) ตั้งแต่แรกเห็น เมื่อได้พูดคุยกัน ทั้งคู่รู้สึกถูกคอกันมากจึงแอดเฟรนกัน เพชรตามไปส่งเนตรดาวที่บ้าน เอกพล (บิ๊ก กฤษฎา) ที่หมายปองเนตรดาวอยู่ไม่พอใจ ออกมาเหยียดหยามหาเรื่องเพชรเกิดชกต่อยกัน ทำให้ สันติ (แจ๊บ เพ็ญเพ็ชร ) และ เพ็ญนภา (ปนัดดา เรืองวุฒิ) พ่อแม่ของเนตรดาวไม่พอใจ ยื่นคำขาดไม่ให้เนตรดาวติดต่อกับเพชรอีก เพชรได้ตระหนักว่าเขาและเธอไม่เหมาะสมกันเลย
ที่โรงเรียน เพชรกับ ดำรง (ไบร์ท ณัฐภัทร) เพื่อนสนิท เป็นนักดนตรีวงเดียวกัน กลุ่มของเพชรเล่นดนตรีได้ดี จึงถูกกลุ่มของ โจ (บีม อติชาติ) อิจฉาและคอยกลั่นแกล้งใส่ร้ายอยู่ตลอด จนมีเรื่องชกต่อยกัน เพชรถูกภาคทัณฑ์ ถึงแม้จะโดนพ่อห้ามเรื่องดนตรี แต่เพชรก็วางแผนแอบมาดูคอนเสิร์ตโดยมีดำรงคอยช่วย ที่คอนเสิร์ต เพชรได้เจอกับเนตรดาวอีกครั้ง ทั้งคู่ต่างมีความสุขที่ได้ดูคอนเสิร์ตกับคนที่ใช่ แต่แล้วเนตรดาวก็จูงมือนพหนีออกจากคอนเสิร์ต!
ออกอากาศทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 19.00 น. ทางช่อง 7HD รับชมย้อนหลังทาง Netflix และ BUGABOO.TV
ติดตามทุกข่าวสารเกี่ยวกับละครและวงการบันเทิง ได้ที่
FB : https://www.facebook.com/lakornonlinefan/
ยูทูป : https://www.youtube.com/channel/UCQAR4HLhUFJhx_-rRbaZXGA
IG : https://www.instagram.com/lakorn_online/
TikTok : https://vt.tiktok.com/ZSJCY5xQa/
#ยืนหนึ่งข่าวละคร #ละครออนไลน์