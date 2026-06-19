“มินลี” เจอด้านมืดวงการมายา ยอมแลกทุกอย่างเพื่อแก้แค้น!

เส้นทางมายาไม่ได้สวยหรู ซัน (มินลี ธนากร) เผชิญบททดสอบสุดโหด ต้องยอมเจ็บตัวเพื่ออนาคต ก่อนดำดิ่งสู่ความลับดำมืดที่ต้องเอาตัวเข้าแลกเพื่อเดินเกมแก้แค้น ในซีรีส์ “PAYBACK The Series” EP.4
ซัน (มินลี ธนากร) ได้เริ่มต้นเข้าเรียนคลาสการแสดง ได้พบกับเพื่อนในคลาส อาทิ เวฟ (แจม พีรภัทร) ทูโอ (ต่อ อรรถก) ออฟ (ตะวัน ปวริศร์) และ เต็น (สุพรีม ธีรดนย์) แต่ซันก็ถูกกลั่นแกล้งสารพัด ทั้งเอากล้องที่ ขจร (ขุนโน้ต จิรภัทร) ให้ซันยืมอัดคลิปสอนการแสดงทิ้งลงโถส้วม ทำให้ซันเกิดสงสัยว่ามีคนใกล้ตัวน่าจะเป็นสายให้กับ แบ้งค์ (ฟูไอซ์ ธนวัตร) ในคลาสเรียนแอ็กชั่น เต็นเข้ามาหาเรื่องซัน ท้าให้ซันต่อยมวยกับเขาตัวต่อตัว แต่ออฟได้เข้ามาเตือนสติซันไว้ว่าเต็นคือลูกชายของคนใหญ่โต หากซันจะน็อคอีกฝ่ายให้สลบอาจจะหมดอนาคตในวงการได้ ซันจึงยอมปล่อยให้ตัวเองถูกเต็นเตะต่อยจนร่างกายฟกช้ำ เวฟและทูโอเข้ามาขอโทษที่ช่วยซันไม่ได้ และชักชวนให้ซันไปดื่ม ปรากฏว่าสถานที่ที่เวฟกับทูโอพาซันไปคือวงกตของอลิสนั่นเอง ทำให้ซันได้รู้อีกด้านความลับดำมืดของวงการบันเทิง นั่นก็คือการเอาตัวเข้าแลกกับโอกาสและงานจากเหล่านายทุน ถึงแม้ว่าซันจะยุ่งกับการเรียนการแสดงแค่ไหน เขาก็ยังต้องไปหา เจย์ (ท็อปแท็ป จารุกิต) เพื่อดูหนังและอ่านบทที่วงกตของอลิส ซันรู้มาว่าหากเขาสามารถเข้าหา “ผอ.อาเธอร์” ได้ โอกาสแก้แค้นสำเร็จจะมีมากขึ้น เจย์เสนอว่าเขาสามารถช่วยให้ซันได้พบกับ ผอ.อาเธอร์ได้ แต่ซันต้องทำตามสิ่งที่เจย์บอกทุกอย่าง
เรื่องราวการแก้แค้นจะดำเนินไปอย่างไร ติดตามเรื่องราวความรักท่ามกลางการล้างแค้นและการต่อสู้ชิงดีชิงเด่นในวงการมายาได้ในซีรีส์ “PAYBACK The Series” EP.4 วันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน 2569 เวลา 22.30 น. ทางช่องวัน 31 ดูออนไลน์ทางแอปพลิเคชั่น oneD ดูออนไลน์เวอร์ชั่น UNCUT เวลา 23.30 น. บนแอปพลิเคชั่น iQIYI และเว็บไซต์ iQ.com นอกจากนี้ สามารถรับชมที่ญี่ปุ่น ทาง Rakuten TV เกาหลีใต้ ทาง Heavenly และพื้นที่ไต้หวัน ทาง LINE TV International
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