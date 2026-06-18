“เสน่หาวาโย” แรงต่อเนื่อง “เบ็คกี้” เผยบท 2 คาแร็กเตอร์คือด่านหิน

“เสน่หาวาโย” กระแสแรงทุกอีพี “เบ็คกี้ รีเบคก้า” ดีใจแฟนๆ ชื่นชอบการแสดง เผยรับบทสองคาแร็กเตอร์ “เจ้าหญิงบลู” และ “เฮเลน่า” คือโจทย์ใหม่สุดท้าทาย พร้อมชวนชมครึ่งหลัง ลุ้นพัฒนาการความสัมพันธ์รักต่างชนชั้นที่ต้องฝ่าฟัน
เป็นซีรีส์ที่กระแสตอบรับแรงอย่างต่อเนื่อง สำหรับซีรีส์ชุด “4 ELEMENTS บ้านวาทินวณิช” ผลงานการผลิตของค่าย นอร์ธ สตาร์ โปรดักชั่น โดย “เสน่หาวาโย” รับไม้ต่อเป็นเรื่องที่สาม และเดินเครื่องความเข้มข้นผ่านครึ่งแรกของเรื่องได้อย่างน่าติดตาม จนไทยแฟนและอินเตอร์แฟนแห่คอมเมนต์ชื่นชมความสนุกบนโซเชียลมีเดียอย่างคึกคักทุกอีพี
โดยเฉพาะบทบาทการแสดงของ ฟรีน สโรชา จันทร์กิมฮะ กับ เบ็คกี้ รีเบคก้า แพทรีเซีย อาร์มสตรอง ที่ทำให้แฟนๆ ได้เห็นคาแร็กเตอร์การแสดงมุมใหม่ๆ ของทั้งคู่ ว่ามีพัฒนาการอย่างเห็นได้ชัด จนได้รับเสียงชื่นชมอย่างล้นหลาม ซึ่ง “เบ็คกี้” ที่ต้องมารับแสดงสองคาแร็กเตอร์ คือ “เจ้าหญิงแคทเธอรีน บลู เดอเลน่า” และ “เฮเลน่า” แฟนๆ ก็คอมเมนต์ชมว่า คุณบลูสายตาดาเมจมาก, เจ้าหญิงบลูน่ารักมาก, เรื่องนี้น่ารักโรแมนติก ครบรสสุด ๆ, เบ็คกี้แสดงดีมาก, เบ็คกี้ใช้สายตาได้ดีมาก ดูออกเลยว่าคนไหนเป็นเจ้าหญิงตัวจริงหรือตัวปลอม โดยอีพีล่าสุดทำเรตติ้งทั่วประเทศ 4+ ได้ 2.2 และ 15+ ได้ 2.4 และแฮชแท็ก #เสน่หาวาโยตอนที่ 5 ติดเทรนด์X อันดับ 3 ประเทศไทย (ข้อมูลวันที่ 13 มิถุนายน 2569)
งานนี้ “เบ็คกี้” เลยมาเปิดใจถึงกระแสตอบรับและบทบาทการแสดงของตัวเองว่า “รู้สึกดีใจ แล้วก็ภูมิใจ ที่กระแสตอบรับดีมากๆ เพราะเป็นซีรีส์ที่พวกเราทุกคน นักแสดง และทีมงานตั้งใจทำมาประมาณเกือบเก้าเดือนเลยค่ะ ถือว่าเป็นอีกผลงานหนึ่งที่เบ็คกี้ภูมิใจและสนุกกับการถ่ายทำมาก รู้สึกว่าการได้เป็น เจ้าหญิงบลู และ เฮเลน่า เป็นอะไรที่สนุกและท้าทายกับบทบาทที่ได้รับตรงนี้มากๆ ค่ะ
แต่การเป็นเจ้าหญิงบลูกับเฮเลน่ามันมีเส้นบางๆ ที่ถูกตีไว้ ทั้งคู่หน้าเหมือนกันก็จริง แต่ก็มีความแตกต่าง เบ็คกี้ก็เลยดีไซน์คาแร็กเตอร์ทั้งสองตัวละคร และคุยกับ พี่ฟิวส์ (กิตติศักดิ์ ชีวาสัจจาสกุล) ผู้กำกับฯ ว่าอยากให้เฮเลน่าเป็นคนที่ดูแพนิกกว่า เพราะเฮเลน่าเป็นคนที่อยู่ในกลุ่มกบฏที่ศัลยกรรมหน้ามาให้เหมือนเจ้าหญิงบลู แต่ถ้าต้องอยู่ต่อหน้าคนอื่น เฮเลน่าก็ต้องสตรองให้เหมือนเจ้าหญิงตัวจริง ขณะที่เจ้าหญิงบลูตัวจริงจะมีความอ่อนโยน น่ารัก มีความสดใสที่แววตา ซึ่งพอเห็นกระแสตอบรับจากแฟนๆ ที่พูดถึงการแสดง แยกความแตกต่างระหว่างสองตัวนี้ได้ ก็รู้สึกดีใจค่ะที่ทุกคนมองเห็นสิ่งที่เบ็คกี้ตั้งใจใส่เอาไว้ อยากให้ติดตามต่อไปค่ะ เพราะว่าในอีพีถัดๆ ไป เราจะได้เห็นมุมใหม่ของเฮเลน่าเยอะขึ้นอีก และอยากให้รอดูซีนที่เฮเลน่าเจอกับเจ้าหญิงบลูค่ะ เพราะเป็นอะไรที่ชาเลนจ์พอสมควร
นอกจากการแสดงเป็นสองตัวละครแล้ว ก็จะมีการอิมโพรไวส์บทในแต่ละฉากด้วย โดยเฉพาะเวลาเข้าฉากกับพี่ฟรีน พวกเรามีอิมโพรไวส์สดกันเยอะอยู่ค่ะ บางทีเล่นๆ ไปพี่ฟิวส์ก็จะไม่คัทเลย ปล่อยให้พวกเราเล่นกันต่อ ซึ่งสนุกมาก โดยเฉพาะฉากช่วงที่พวกเราไปอยู่ที่ทะเล เป็นอะไรที่มีการเพิ่มบทกันสดๆ เยอะค่ะ ตอนนี้เสน่หาวาโยเดินทางมาครึ่งเรื่องแล้ว ซึ่งในครึ่งหลังยังมีความเข้มข้นที่แฟนๆ ห้ามพลาด โดยเฉพาะความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหญิงบลูกับ หมวดลม (ฟรีน) มันจะยิ่งลึกซึ้งขึ้น เริ่มมีความรู้สึกต่อกัน บวกกับที่ต้องหนีการตามล่าตลอดเวลา มาลุ้นว่าพวกเราจะหนีกันไปไหนอีกไหม แล้วเจ้าหญิงบลูจะสามารถคบกับหมวดลมได้หรือเปล่า คือมันมีหลายองค์ประกอบ เรื่องราวมันจะพลิกไปพลิกมาในแบบที่ทุกคนคาดไม่ถึง อยากให้ทุกคนรอติดตามค่ะ”
ติดตามชมความสนุกของ “เสน่หาวาโย” จากซีรีส์ชุด “4 ELEMENTS บ้านวาทินวณิช” ได้ทุกวันเสาร์ เวลา 20.30 น. ชมสดหน้าจอทางช่อง 7HD กด 35 ชมสดออนไลน์และชมย้อนหลังได้ทาง BUGABOO.TV
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