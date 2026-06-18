เรื่องย่อซีรีส์ “วาดฝันวันวิวาห์ - In Love Forever”
บทประพันธ์ : reallyb
บทโทรทัศน์ : ณัฐปภัสร์
กำกับการแสดง : ยุทธนา ลอพันธุ์ไพบูลย์
ผู้ผลิต : บริษัท บางกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จำกัด
วันเวลาออกอากาศ : ทุกวันศุกร์ เวลา 20.30 น. ทางช่อง 3 รับชมย้อนหลังทาง 3Plus Premium และ Netflix
ระยะเวลาออกอากาศ : ตอนแรก วันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน 2569
เรื่องย่อ
ความรักของ รัญชน์ลภัส (หลิงหลิง คอง) ทนายสาวที่เชื่อมั่นในเหตุผลมากกว่าความรู้สึก และ ภีรชา (ออม กรณ์นภัส) ทายาทตระกูลพชรฐากูรที่พร้อมทุ่มเททุกอย่างเพื่อคนที่รัก ต้องพังทลาย! เมื่อศัตรูที่ทำร้ายชีวิตคู่ไม่ใช่ใครอื่น แต่คือ กิ่งกมล (กิ๊ก สุวัจนี) แม่ของรัญชน์ลภัส ที่ไม่ยอมรับลูกสะใภ้และพยายามทุกวิถีทางเพื่อทำลายความสัมพันธ์ของทั้งคู่ ความขัดแย้งรุนแรงจนถึงขั้นขอหย่าทั้งที่ยังรัก แต่ยังหย่าไม่ได้และต้องแสร้งว่ายังมีความสุขเพราะเรื่องธุรกิจ ทำให้ทั้งคู่เจ็บลึกยิ่งกว่าแผลใด งานนี้รัญชน์และภีรชาจะหาทางออกให้ความรักอย่างไร ต้องติดตามชม
รายชื่อนักแสดง
1. หลิงหลิง คองรับบทรัญชน์ลภัส (รัญชน์)
2. กรณ์นภัส เศรษฐรัตนพงศ์รับบทภีรชา (นีน)
3. สุวัจนี พานิชชีวะรับบทกิ่งกมล (แม่ของรัญชน์)
4. อภินันท์ ประเสริฐวัฒนกุล รับบทเจ้าสัวธนชัย (พ่อของนีน)
5. ศิร์รัฐ นิธิธนวิบูลย์ รับบทนาย (พี่ชายของนีน)
6. ศุกล ศศิจุลกะ รับบทพงษ์พัฒน์ (พ่อของรัญชน์)
7. นฤมล พงษ์สุภาพ รับบทแขไข (แม่ของนีน)
8. ปฤสยา ศรีรัศวดรับบทมนัสวีร์ (เพื่อนสนิทนีน)
9. ธัชพล กู้วงศ์บัณฑิตรับบทอรรถ (ลูกน้องในทีมรัญชน์)
10. ภัสธรากรณ์ บุษราคัมวดรับบทนที (เพื่อนสนิทรัญชน์)
11. สุภาภัสสร์ ผลเจริญรัตน์รับบทเมลินญาน์
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