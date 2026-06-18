“หลิง-ออม” ควงคู่ดราม่าฝ่าด่าน “กิ๊ก สุวัจนี” ใน “วาดฝันวันวิวาห์”

รักแท้แพ้แม่! “หลิง - ออม” ควงคู่ฝ่าดราม่าชีวิตคู่ ปะทะแม่ผัวตัวตึง “กิ๊ก สุวัจนี” ในซีรีส์ “วาดฝันวันวิวาห์ - In Love Forever” เริ่ม 19 มิ.ย.นี้
ทำเอาแฟนๆ ตื่นเต้นกันไม่น้อย เมื่อสองสาวสุดฮอต “หลิงหลิง คอง” และ “ออม กรณ์นภัส” ควงคู่กลับมาสร้างความฟินและเสียน้ำตาไปพร้อมกันอีกครั้ง ในซีรีส์ดราม่าเข้มข้นเรื่องใหม่จาก BEC World Original Series อย่าง “วาดฝันวันวิวาห์ - In Love Forever” จากนิยายชื่อดังนามปากกา reallyb ที่ครั้งนี้ไม่ได้มีแค่เรื่องความรักของคนสองคน แต่ยังพาไปเจาะลึกปัญหาครอบครัวสุดเข้มข้น ที่อาจกลายเป็นชนวนทำลายชีวิตคู่ได้แบบไม่ทันตั้งตัว
วาดฝันวันวิวาห์ - In Love Forever เป็นผลงานกำกับของ “ป้าแจ๋ว ยุทธนา ลอพันธุ์ไพบูลย์” เล่าเรื่องราวของ “รัญชน์” และ “นีน” คู่ภรรยาที่เริ่มต้นชีวิตแต่งงานด้วยความรักและความหวังว่าจะมีครอบครัวที่สมบูรณ์แบบ แต่กลับต้องเผชิญอุปสรรคครั้งใหญ่ เมื่อ “กิ่งกมล” แม่ของรัญชน์ ไม่ยอมรับลูกสะใภ้และพยายามทุกวิถีทางเพื่อทำลายความสัมพันธ์ของทั้งคู่ งานนี้ หลิง รับบท รัญชน์ ทนายสาวที่เชื่อมั่นในเหตุผลมากกว่าความรู้สึก ออม รับบท นีน ทายาทตระกูลพชรฐากูร ที่พร้อมทุ่มเททุกอย่างเพื่อคนที่รัก และต้องเปิดศึกปะทะอารมณ์กับ “กิ๊ก สุวัจนี” ในบทแม่ตัวจี๊ดที่สร้างแรงกดดันให้ชีวิตคู่ของลูกสาวแบบไม่มียั้ง
หลิงหลิง คอง เปิดใจว่า “วาดฝันวันวิวาห์ น่าสนใจ ทันสมัย และน่าจะมีหลายครอบครัวที่เหมือนรัญชน์กับนีน ซึ่งก่อนเปิดกล้องได้มีนัดอ่านบทกันก่อนเพื่อแชร์มุมมองความคิดของตัวละครที่ตัวเองเล่น และมุมมองที่มีต่อตัวละครตัวอื่น ก็มีการนั่งคุยกันกับทีมว่าหากเจอสถานการณ์เดียวกันกับที่ตัวละครเจอจะทำยังไงกับสิ่งเกิดขึ้น เพื่อทำความเข้าใจและเข้าถึงตัวละครรัญชน์มากขึ้น เพราะมุมมองความคิดและการแก้ปัญหาต่างจากตัวเอง”
ด้าน ออม กรณ์นภัส ยอมรับว่า “ตอนที่รู้ว่าจะต้องเล่นเรื่องนี้ตื่นเต้นและมีแพชชั่นมากๆ เพราะเคยอ่านนิยายเรื่องนี้และรู้สึกอยากเล่นเรื่องนี้ ความยากและท้าทายในการรับบทนีนคือการที่ต้องปะทะกับพี่กิ๊ก อารมณ์หรือคำพูดการแสดงออกเวลาต้องสาดอารมณ์ใส่กัน รู้สึกเล่นแล้วสนุกมาก ได้ปลดปล่อยอารมณ์ความรู้สึกแบบระเบิดไปเลยค่ะ แต่ก็ใช้พลังเยอะมากจริง”
นอกจากทีมนักแสดงนำแล้ว ยังมีนักแสดงคุณภาพมาร่วมสร้างสีสันอีกมากมาย อาทิ เอ็ม อภินันท์ ประเสริฐวัฒนกุล, ป๊อป ศิร์รัฐ นิธิธนวิบูลย์, โจม ศุกล ศศิจุลกะ, ก้อย นฤมล พงษ์สุภาพ, เรนเดียร์ ปฤสยา ศรีรัศวดี, จ๊ะจ๋า แดนดาว ยมาภัย, จ็อบ ธัชพล กู้วงศ์บัณฑิต, ซีน ภัสธรากรณ์ บุษราคัมวดี และ แคนดี้ สุภาภัสสร์ ผลเจริญรัตน์
เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งบทพิสูจน์ฝีมือของ “หลิง - ออม” ที่จะพาแฟนๆ ร่วมลุ้นไปกับความรัก ชีวิตคู่ และความสัมพันธ์ในครอบครัว เมื่อคนที่ควรเป็นกำลังใจกลับกลายเป็นบททดสอบครั้งใหญ่ของหัวใจ งานนี้เตรียมปักหมุดรอชมความเข้มข้นของ “วาดฝันวันวิวาห์ - In Love Forever” พร้อมกันตอนแรกในวันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน 2569 เวลา 20.30 น. ทางช่อง 3 ดูทีวีกด 33 ดูออนไลน์ที่ 3Plus
ติดตามทุกข่าวสารเกี่ยวกับละครและวงการบันเทิง ได้ที่
FB : https://www.facebook.com/lakornonlinefan/
ยูทูป : https://www.youtube.com/channel/UCQAR4HLhUFJhx_-rRbaZXGA
IG : https://www.instagram.com/lakorn_online/
TikTok : https://vt.tiktok.com/ZSJCY5xQa/
#ยืนหนึ่งข่าวละคร #ละครออนไลน์