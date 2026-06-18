เรื่องย่อตอน ละคร “เกมส์โกงเกมส์ - The Scammer Games” ตอนที่ 1

ตอนที่ 1 ออกอากาศวันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน 2569 เวลา 20.30 น. ทางช่อง 3 ดูทีวีกด 33 ดูออนไลน์ที่ 3Plus
ริสา (เก้า สุภัสสรา ธนชาต) ไม่พอใจที่ อาจารย์กอล์ฟ หัวหน้าภาควิชาบริหาร “ขายข้อสอบ” เพื่อหลอกเก็บเงินนักศึกษา จึงคิดแผนร่วมกันกับ มังกร (ณ ณภัทร วิกัยรุ่งโรจน์) และ อั่งเปา (บอลชอน ธนวัฒน์ เชี่ยวอร่าม) สองเพื่อนซี้ขโมยข้อสอบทั้งหมดออกมาแจกจ่ายให้กับเด็กทุกคนในห้องสอบอย่างเท่าเทียมกัน และขโมยเงินสกปรกที่ครูกอล์ฟได้จากการทุจริตขายข้อสอบไปทั้งหมด แต่ในขณะริสากำลังกลับบ้าน เธอกลับถูกแก๊งทวงหนี้มาดักเอาเงินไปทั้งหมด มังกรปลอบริสาด้วยภารกิจใหม่ นั้นคือภารกิจโกงสำนักร่างทรงเก๊ที่มี เจ้หงส์ (สุ่ย ษรฉัตร สหัชธนชัย), เก๋า (ปราบ ยุทธพิชัย) และ พยัคฆ์ (เกริก ชิลเลอร์) นักต้มตุ๋นรุ่นแก่เป็นผู้ก่อตั้ง ในขณะที่ริสาและเพื่อนวางแผนจะขโมยเงินของสำนักร่างทรงเจ้หงส์อยู่ก็มี โก้ (กระทิง ขุนณรงค์ ประเทศรัตน์) และ เชน (หยวน นิธิชัย ยศอมรสุนทร) สองเพื่อนซี้ที่รู้จักกันจากในคุก ได้พยายามหาผลประโยชน์จากสำนักร่างทรงนี้เช่นกัน
ละคร “เกมส์โกงเกมส์ - The Scammer Games” ออกอากาศทุกวันพุธ - พฤหัสบดี เวลา 20.30 น. ทางช่อง 3 รับชมย้อนหลังทาง Netflix และแอปพลิเคชั่น 3Plus
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