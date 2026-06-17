“หลิง-ออม” นำทีมบวงสรวง “วาดฝันวันวิวาห์” แฟนคลับจัดเต็มขันหมาก ฟู้ดทรัค 18 คัน

เริ่ดสมมง! “หลิง - ออม” นำทัพนักแสดงบวงสรวงซีรีส์ “วาดฝันวันวิวาห์ - In Love Forever” บรรยากาศสุดคึกคัก แฟนคลับจัดเต็มฟู้ดทรัค 18 คัน พร้อมเซอร์ไพรส์ขบวนแห่ขันหมากสุดอลังการ
ได้บวงสรวงเอาฤกษ์เอาชัยเสริมความปังก่อนลงจอ สำหรับ “วาดฝันวันวิวาห์ - In Love Forever” จากนิยายชื่อดังนามปากกา reallyb ซีรีส์เรื่องที่ 3 ของสองสาวสุดฮอต “หลิงหลิง คอง” และ “ออม กรณ์นภัส” ที่จัดพิธีบวงสรวงอย่างเป็นทางการ ท่ามกลางบรรยากาศสุดคึกคักจากแฟนคลับทั้งชาวไทยและต่างประเทศที่มาร่วมส่งกำลังใจให้กับนักแสดงและทีมงานกันอย่างล้นหลาม เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน ที่ผ่านมา ณ ช่อง 3 หนองแขม
โดย ดิว ปิ่นกมล มาลีนนท์ นำทีมสองสาวสุดฮอต “หลิง - ออม” พร้อมด้วยทัพนักแสดงมากฝีมืออย่าง กิ๊ก สุวัจนี, ป๊อบ ศิร์รัฐ, เรนเดียร์ ปฤสยา, จ๊ะจ๋า แดนดาว, แคนดี้ สุภาภัสสร์, เอ็ม อภินันท์, ก้อย นฤมล และ โจม ศุกล รวมถึงผู้กำกับคนเก่ง ป้าแจ๋ว ยุทธนา ลอพันธุ์ไพบูลย์ เข้าร่วมประกอบพิธีเพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนลงจอ ซึ่งงานนี้ยังมีความพิเศษจากเหล่าแฟนคลับที่จัดเต็ม ด้วยการนำรถฟู้ดทรัคกว่า 18 คัน มาจัดเลี้ยงทั้งอาหารและเครื่องดื่มให้กับนักแสดง ทีมงาน รวมถึงสื่อมวลชนได้อิ่มท้อง ความพิเศษยังไม่หมดเพียงเท่านั้น เพราะตั้งแต่บริเวณทางเข้างาน แฟนคลับยังร่วมกันจัดขบวนแห่ขันหมากมาสร้างเซอร์ไพรส์ให้เข้ากับคอนเซ็ปต์ของซีรีส์ที่พูดถึงเรื่องราวความรักและการแต่งงานอีกด้วย
แฟนๆ คงต้องจับตารอว่า “วาดฝันวันวิวาห์ - In Love Forever” จะพาเรื่องราวความรักครั้งนี้ไปสุดที่ตรงไหน รอติดตามชมพร้อมกัน 19 มิถุนายน 2569 เวลา 20.30 น. เสนอเป็นตอนแรก ทางช่อง 3 ดูทีวีกด 33 ดูออนไลน์ที่ 3Plus
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