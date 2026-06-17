เรื่องย่อซีรีส์ “แสงดาว แสงศรัทธา - When Light Fades”
บทประพันธ์ :
บทโทรทัศน์ :
กำกับการแสดง : โชคอนันต์ สกุลธรรม
ผู้ผลิต : P.S. Performance / SMK GROUP / DEVA Art Theater Studio
วันเวลาออกอากาศ : ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 20.00 น. ทาง Viu
ระยะเวลาออกอากาศ : ตอนแรก วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2569
เรื่องย่อ
หลังเหตุการณ์ 6 ตุลาคม 2519 ความรุนแรงกลางเมืองได้เปลี่ยนชีวิต รวินทร์ (หลงชาง อธิป) นักศึกษาธรรมดาไปตลอดกาล การหลบหนีเอาชีวิตรอดพาเขาเข้าสู่ป่าลึกและฐานคอมมิวนิสต์ ที่ซึ่งเขาได้พบกับ สหายเยว่ (บาส อัศวภัทร์) นักรบหนุ่มผู้เงียบขรึม เย็นชา และไม่เคยเปิดใจให้ใคร การใช้ชีวิตร่วมกันท่ามกลางธรรมชาติ การดูแลกันในยามบาดเจ็บ และการยืนเคียงข้างกันในสนามรบ ค่อยๆ หลอมละลายความระแวงให้กลายเป็นความผูกพันที่ไม่ต้องการถ้อยคำ ความรักค่อยๆ เติบโตอย่างเงียบงัน ในพื้นที่ที่ไม่ควรมีความรัก ขณะเดียวกัน แดนดิน (เป็นไต๋ นัฐนิช) ทหารหนุ่มผู้มีอดีตผูกพันกับรวินทร์ ยังคงออกตามหาเขาอย่างไม่ย่อท้อ ความทรงจำวัยเด็กและความรู้สึกที่ไม่เคยถูกเอ่ย กลายเป็นแรงผลักดันที่ขัดแย้งกับหน้าที่ที่เขาแบกรับ การตามหาครั้งนี้ไม่ใช่เพียงการตามหาคนหาย หากแต่เป็นการตามหาคำตอบของหัวใจตนเอง
ท่ามกลางเสียงปืน อุดมการณ์ และการสูญเสีย ความรู้สึกของรวินทร์เริ่มสั่นไหว ระหว่างความปลอดภัยและความเข้าใจที่สหายเยว่มอบให้ กับอดีตที่ยังไม่เคยจางหาย
คืนหนึ่งใต้แสงดาวบนดอยสูง ทั้งสองเปิดหัวใจให้กันเป็นครั้งแรก ในโลกที่กำลังแตกสลาย ความรักของพวกเขากลับงดงาม เปราะบาง และอาจไม่ถูกอนุญาตให้ดำรงอยู่ เมื่อความจริงบางอย่างกำลังจะถูกเปิดเผย และเส้นทางของทั้งสามคนเริ่มตัดกัน เรื่องราวนี้ไม่ได้ถามว่าใครถูกหรือผิด หากแต่ตั้งคำถามว่า ในโลกที่ความรุนแรงกำหนดชีวิตมนุษย์ เสรีภาพในการรักยังมีที่ยืนหรือไม่
เหล่าสหายเตรียมออกเดินทางไปสัมผัสมิตรภาพความเป็นมนุษย์ ที่ไม่ว่าจะอยู่ฝ่ายไหนความรักก็เกิดขึ้นได้แบบไม่มีข้อจำกัด เรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไป ต้องติดตามชม
รายชื่อนักแสดง
1. บาส อัศวภัทร์ ผลพิบูลย์
2. หลงชาง อธิป ก่อสินค้า
3. เป็นไต๋ นัฐนิช ประดิษฐาน
4. โอ๊ต วรวุฒิ นิยมทรัพย์
5. รัดเกล้า อามระดิษ
6. เคท คัทรียาฑ์ บาวเวนส์
7. ก้อง มนตรี ภัทรจิตร์ภิญโญ
8. พาส พัชรพล สันติพร
9. น้ำไนล์ วรัชศภรณ์ เต็มพร้อม
10. ฮาร์ท กิตติ์พิพัชญ์ วงษ์ภูธร
11. เจ๋ง ดรณ์ อมราลักษณ์
12. ใบตอง กัญวรา พุ่มช่วย
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