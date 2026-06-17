“บาส-หลงชาง” กับรักต้องเลือกของสหายร่วมอุดมการณ์ ในซีรีส์ประวัติศาสตร์ “แสงดาว แสงศรัทธา”

“บาส - หลงชาง” สองสหายร่วมอุดมการณ์ กับความรักที่หัวใจต้องเลือก! ท่ามกลางความขัดแย้งทางการเมือง ในซีรีส์อิงประวัติศาสตร์สุดร้อนระอุ “แสงดาว แสงศรัทธา - When Light Fades” เริ่ม 25 มิถุนายนนี้ ทาง Viu
ท่ามกลางโลกที่เต็มไปด้วยความเชื่อและความขัดแย้งทางความคิด อุดมการณ์ มิตรภาพ ความรัก จะสามารถเดินไปบนเส้นทางเดียวกันได้หรือไม่? “แสงดาว แสงศรัทธา - When Light Fades” ซีรีส์อิงประวัติศาสตร์ที่จะพาทุกคนไปสัมผัสเรื่องราวโรแมนติก ดราม่า กับความรักที่หัวใจต้องเลือก ผลงานซีรีส์ Viu Original ผลิตโดย P.S. Performance, SMK GROUP และ DEVA Art Theater Studio โดยได้รับการสนับสนุนจาก กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม และ THACCA นำแสดงโดย บาส อัศวภัทร์ กับการเป็นพระเอกเต็มตัวครั้งแรก ในบท “สหายเยว่” หนึ่งในแนวร่วมพรรคคอมมิวนิสต์ ชายหนุ่มผู้มีบาดแผลซ่อนอยู่ในใจ ภายนอกแข็งกร้าว เข้าถึงยาก ประกบกับนักแสดงใหม่ลูกครึ่งไทย - ไต้หวัน หลงชาง อธิป ในบท “รวินทร์” หรือ “สหายแสง” นักศึกษาเลือดนักสู้ผู้มีอุดมการณ์แรงกล้า รักความถูกต้อง เอาจริงเอาจัง แต่ก็ยังมีมุมทะเล้น ขี้เล่น โดยทั้งคู่ได้มาเจอกันและใช้ชีวิตร่วมอุดมการณ์ที่บ้านแสงดาว ร่วมด้วยทัพนักแสดงคับคั่ง อาทิ เป็นไต๋ นัฐนิช, โอ๊ต วรวุฒิ, รัดเกล้า อามระดิษ, ก้อง มนตรี, เคท คัทรียาฑ์, พาส พัชรพล, น้ำไนล์ วรัชศภรณ์, ฮาร์ท กิตติ์พิพัชญ์, เจ๋ง ดรณ์, ใบตอง กัญวรา ฯลฯ กำกับการแสดงโดย โชคอนันต์ สกุลธรรม
หลังเหตุการณ์ 6 ตุลาคม 2519 ความรุนแรงกลางเมืองได้เปลี่ยนชีวิต รวินทร์ (หลงชาง อธิป) นักศึกษาธรรมดาไปตลอดกาล การหลบหนีเอาชีวิตรอดพาเขาเข้าสู่ป่าลึกและฐานคอมมิวนิสต์ ที่ซึ่งเขาได้พบกับ สหายเยว่ (บาส อัศวภัทร์) นักรบหนุ่มผู้เงียบขรึม เย็นชา และไม่เคยเปิดใจให้ใคร การใช้ชีวิตร่วมกันท่ามกลางธรรมชาติ การดูแลกันในยามบาดเจ็บ และการยืนเคียงข้างกันในสนามรบ ค่อยๆ หลอมละลายความระแวงให้กลายเป็นความผูกพันที่ไม่ต้องการถ้อยคำ ความรักค่อยๆ เติบโตอย่างเงียบงัน ในพื้นที่ที่ไม่ควรมีความรัก ขณะเดียวกัน แดนดิน (เป็นไต๋ นัฐนิช) ทหารหนุ่มผู้มีอดีตผูกพันกับรวินทร์ ยังคงออกตามหาเขาอย่างไม่ย่อท้อ ความทรงจำวัยเด็กและความรู้สึกที่ไม่เคยถูกเอ่ย กลายเป็นแรงผลักดันที่ขัดแย้งกับหน้าที่ที่เขาแบกรับ การตามหาครั้งนี้ไม่ใช่เพียงการตามหาคนหาย หากแต่เป็นการตามหาคำตอบของหัวใจตนเอง
ท่ามกลางเสียงปืน อุดมการณ์ และการสูญเสีย ความรู้สึกของรวินทร์เริ่มสั่นไหว ระหว่างความปลอดภัยและความเข้าใจที่สหายเยว่มอบให้ กับอดีตที่ยังไม่เคยจางหาย
คืนหนึ่งใต้แสงดาวบนดอยสูง ทั้งสองเปิดหัวใจให้กันเป็นครั้งแรก ในโลกที่กำลังแตกสลาย ความรักของพวกเขากลับงดงาม เปราะบาง และอาจไม่ถูกอนุญาตให้ดำรงอยู่ เมื่อความจริงบางอย่างกำลังจะถูกเปิดเผย และเส้นทางของทั้งสามคนเริ่มตัดกัน เรื่องราวนี้ไม่ได้ถามว่าใครถูกหรือผิด หากแต่ตั้งคำถามว่า ในโลกที่ความรุนแรงกำหนดชีวิตมนุษย์ เสรีภาพในการรักยังมีที่ยืนหรือไม่
เหล่าสหายเตรียมออกเดินทางไปสัมผัสมิตรภาพความเป็นมนุษย์ ที่ไม่ว่าจะอยู่ฝ่ายไหนความรักก็เกิดขึ้นได้แบบไม่มีข้อจำกัด ซีรีส์ “แสงดาว แสงศรัทธา - When Light Fades” เข้มข้นคลั่กทั้ง 8 ตอน ออนแอร์ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 20.00 น. เริ่ม 25 มิถุนายน 2569 ทาง Viu
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