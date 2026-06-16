“เก้า-กระทิง” นำทีมเปิดกลโกงนักต้มตุ๋น ลุยปฏิบัติภารกิจลับใน “เกมส์โกงเกมส์”

“เก้า - กระทิง” นำทีมเปิดกลโกงนักต้มตุ๋น ลุยปฏิบัติภารกิจลับสุดมันส์ ในละคร “เกมส์โกงเกมส์ - The Scammer Games” เริ่ม 18 มิ.ย.นี้ ทางช่อง 3
พร้อมระเบิดความสนุกชวนดราม่าเข้มข้น กับสุดยอดแผนการโจรกรรมครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ไทยที่ถูกถ่ายทอดผ่านเรื่องราวในละคร “เกมส์โกงเกมส์ - The Scammer Games” จากค่าย “BEC STUDIO” ที่จะพาคนดูเจาะลึกทุกกลโกงของสุดยอดนักต้มตุ๋นมืออาชีพเพื่อภารกิจลับที่หลายคนคาดไม่ถึง ซึ่งงานนี้ได้นักแสดงทั้งรุ่นเล็กรุ่นใหญ่มาชิงไหวชิงพริบหลอกปั่นกันหัวหมุน ไม่ว่าจะเป็น กระทิง ขุนณรงค์ ประเทศรัตน์, เก้า สุภัสสรา ธนชาต, ณ ณภัทร วิกัยรุ่งโรจน์, ปราบ ยุทธพิชัย, สุ่ย ษรฉัตร สหัชธนชัย, เกริก ชิลเลอร์, หยวน นิธิชัย ยศอมรสุนทร, บอลชอน ธนวัฒน์ เชี่ยวอร่าม, ลิตา คาลิยา นิฮุต และนักแสดงอีกคับคั่ง ผลงานการกำกับของ โต้ง ตรัยยุทธ กิ่งภากรณ์ บอกเลยว่าทุกภารกิจมีชีวิตเป็นเดิมพัน เกมนี้ใครคือผู้ชนะตัวจริงต้องไปลุ้นกัน เริ่มตอนแรกวันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน 2569 เวลา 20.30 น. ทางช่อง 3 ดูทีวีกด 33 ดูออนไลน์ที่ 3Plus
“เกมส์โกงเกมส์ - The Scammer Games” เป็นเรื่องราวของกลุ่มนักต้มตุ๋น 8 คน ที่ชีวิตพลิกผันให้ต้องมารวมตัวกัน ประกอบด้วย โก้ (กระทิง ขุนณรงค์ ประเทศรัตน์) อดีตนายตำรวจผู้ผันตัวมาเป็นนักต้มตุ๋น, ริสา (เก้า สุภัสสรา ธนชาต) หญิงสาวที่ติดหนี้นอกระบบจำนวนกว่า 10 ล้านบาทจากพ่อของเธอที่ทิ้งหนี้ไว้แล้วหายตัวไปอย่างลึกลับ ทำให้ทางรอดเดียวของเธอคือการเป็น “นักต้มตุ๋น”, มังกร (ณ ณภัทร วิกัยรุ่งโรจน์) เด็กบ้านรวยชนชั้นสูงที่แอบชอบริสา อยากให้ริสามีชีวิตที่ดีจึงยอมเป็นนักต้มตุ๋นเพื่อช่วยริสา, เจ้หงส์ (สุ่ย ษรฉัตร สหัชธนชัย) นักต้มตุ๋นรุ่นใหญ่ จัดจ้าน แพรวพราว เจ้าของสำนัก…, เก๋า (ปราบ ยุทธพิชัย) นักต้มตุ๋นรุ่นเก๋าที่ชอบเจ้หงส์ ยอมทำทุกอย่างเพื่อเจ้หงส์ได้เสมอ, พยัคฆ์ (เกริก ชิลเลอร์) อดีตสตั๊นแมนขับรถ หนุ่มนักรัก แต่ทั้งหัวใจยกให้เจ๊หงส์คนเดียว, เชน (หยวน นิธิชัย ยศอมรสุนทร) อดีตบอดี้การ์ดที่เคยก่อคดีทำร้ายร่างกายจนติดคุก ก่อนจะเข้าสู่วงการนักต้มตุ๋นเพราะอยากเก็บเงินแต่งงาน, อั่งเปา (บอลชอน ธนวัฒน์ เชี่ยวอร่าม) เกมเมอร์ตัวยงเพื่อนสนิทของริสาที่อัจฉริยะด้านคอมพิวเตอร์ เป็นแฮกเกอร์ขั้นเทพ พวกเขาจำเป็นต้องมาร่วมมือกันไปต้มตุ๋นในหลากหลายธุรกิจผิดกฎหมายของกลุ่มมาเฟียผู้มีอิทธิพล ภายใต้การนำทีมของบุคคลลึกลับที่เรียกตัวเอง ว่า “แอดมิน” โดยมีมือขวาอย่าง หลิน (ลิตา คาลิยา นิฮุต) คอยประสานงานระหว่างนักต้มตุ๋นทั้ง 8 แต่ละภารกิจและแผนการทุกอย่างของแอดมินจะทำลายเครือข่ายอาชญากรรมรายใหญ่ในประเทศให้พินาศลงไปได้หรือไม่ แล้วใครคือแอดมินในการบงการเรื่องราวทั้งหมดนี้กันแน่? ต้องติดตามชม
ร่วมลุ้นและติดตามทุกภารกิจสุดตื่นเต้นของพวกเขาได้ในละคร “เกมส์โกงเกมส์ - The Scammer Games” ทุกคืนวันพุธ - พฤหัสบดี เวลา 20.30 น. เริ่มตอนแรกวันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน 2569 ทางช่อง 3 ดูทีวีกด 33 ดูออนไลน์ที่ 3Plus
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