เรื่องย่อละคร “เกมส์โกงเกมส์ - The Scammer Games”
บทประพันธ์ : บีอีซี สตูดิโอ (BEC STUDIO)
บทโทรทัศน์ : ฐิติพงศ์ ใช้สติ / ภัคพล ศรีรองเมือง / ยศพงษ์ ผลทรัพย์ / ศุภโชติ ขจรศิริพงษ์ / สุวรรณ ตาก๋องแก้ว / อนวัช กิจเชวงกุล
กำกับการแสดง : โต้ง ตรัยยุทธ กิ่งภากรณ์
ผู้ผลิต : บีอีซี สตูดิโอ (BEC STUDIO)
วันเวลาออกอากาศ : ทุกวันพุธ - พฤหัสบดี เวลา 20.30 น. ทางช่อง 3 รับชมย้อนหลังทาง Netflix และแอปพลิเคชั่น 3Plus
ระยะเวลาออกอากาศ : ตอนแรก วันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน 2569
เรื่องย่อ
เรื่องราวของกลุ่มนักต้มตุ๋น 8 คน ที่ชีวิตพลิกผันให้ต้องมารวมตัวกัน ประกอบด้วย โก้ (กระทิง ขุนณรงค์ ประเทศรัตน์) อดีตนายตำรวจผู้ผันตัวมาเป็นนักต้มตุ๋น, ริสา (เก้า สุภัสสรา ธนชาต) หญิงสาวที่ติดหนี้นอกระบบจำนวนกว่า 10 ล้านบาทจากพ่อของเธอที่ทิ้งหนี้ไว้แล้วหายตัวไปอย่างลึกลับ ทำให้ทางรอดเดียวของเธอคือการเป็น “นักต้มตุ๋น”, มังกร (ณ ณภัทร วิกัยรุ่งโรจน์) เด็กบ้านรวยชนชั้นสูงที่แอบชอบริสา อยากให้ริสามีชีวิตที่ดีจึงยอมเป็นนักต้มตุ๋นเพื่อช่วยริสา, เจ้หงส์ (สุ่ย ษรฉัตร สหัชธนชัย) นักต้มตุ๋นรุ่นใหญ่ จัดจ้าน แพรวพราว เจ้าของสำนัก…, เก๋า (ปราบ ยุทธพิชัย) นักต้มตุ๋นรุ่นเก๋าที่ชอบเจ้หงส์ ยอมทำทุกอย่างเพื่อเจ้หงส์ได้เสมอ, พยัคฆ์ (เกริก ชิลเลอร์) อดีตสตั๊นแมนขับรถ หนุ่มนักรัก แต่ทั้งหัวใจยกให้เจ๊หงส์คนเดียว, เชน (หยวน นิธิชัย ยศอมรสุนทร) อดีตบอดี้การ์ดที่เคยก่อคดีทำร้ายร่างกายจนติดคุก ก่อนจะเข้าสู่วงการนักต้มตุ๋นเพราะอยากเก็บเงินแต่งงาน, อั่งเปา (บอลชอน ธนวัฒน์ เชี่ยวอร่าม) เกมเมอร์ตัวยงเพื่อนสนิทของริสาที่อัจฉริยะด้านคอมพิวเตอร์ เป็นแฮกเกอร์ขั้นเทพ พวกเขาจำเป็นต้องมาร่วมมือกันไปต้มตุ๋นในหลากหลายธุรกิจผิดกฎหมายของกลุ่มมาเฟียผู้มีอิทธิพล ภายใต้การนำทีมของบุคคลลึกลับที่เรียกตัวเอง ว่า “แอดมิน” โดยมีมือขวาอย่าง หลิน (ลิตา คาลิยา นิฮุต) คอยประสานงานระหว่างนักต้มตุ๋นทั้ง 8 แต่ละภารกิจและแผนการทุกอย่างของแอดมินจะทำลายเครือข่ายอาชญากรรมรายใหญ่ในประเทศให้พินาศลงไปได้หรือไม่ แล้วใครคือแอดมินในการบงการเรื่องราวทั้งหมดนี้กันแน่? ต้องติดตามชม
รายชื่อนักแสดง
กระทิง ขุนณรงค์ ประเทศรัตน์รับบท โก้
เก้า สุภัสสรา ธนชาต รับบท ริสา
ณ ณภัทร วิกัยรุ่งโรจน์รับบท มังกร
ปราบ ยุทธพิชัย รับบท เก๋า
สุ่ย ษรฉัตร สหัชธนชัย รับบท เจ๊หงส์
เกริก ชิลเลอร์ รับบท พยัคฆ์
หยวน นิธิชัย ยศอมรสุนทร รับบท เชน
บอลชอน ธนวัฒน์ เชี่ยวอร่าม รับบท อั่งเปา
ลิตา คาลิยา นิฮุต รับบท หลิน
บิ๊ก ศรุต วิจิตรานนท์ รับบท เอก
ณิตา ประณิตา อุทัยเฉลิม รับบท โอบ
ม่อน พงษ์กิตติศักดิ์ อู่เงินรับบท เจมส์
วิทย์ พชรพลรับบท เฮียกล้วย
บอล อัศนัย เทียนทอง รับบท หลุยส์
เปิ้ล ธันยาธนัส วงษ์สวัสดิ์ปภารับบท แหม่ม
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