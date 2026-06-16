ลุ้นระทึก! “นานิ” ลุยเดี่ยวฝ่ามิติมืดซื้อใจ “สกาย” ภารกิจกู้จิตวิญญาณ ในซีรีส์ “WU อู” EP.7
“พีท” (นานิ หิรัญกฤษฎิ์) ตัดสินใจเข้าร่วมพิธีกรรมสุดอันตรายเพื่อตามหาขวัญของ “นิรันดร์” (สกาย วงศ์รวี) ที่แหลกสลายด้วยน้ำมือของ “หลี่ปัว” (คริส พีรวัส) ภายใต้คำชี้แนะของ “เจียเห่า” (ดร.พลัง โลกศิลป์) ภารกิจครั้งนี้ไม่ได้มีเพียงอุปสรรคในโลกแห่งขวัญ แต่คือการเดิมพันด้วยความเชื่อใจ “พีท” ต้องทำทุกทางให้ “นิรันดร์” ยอมเปิดใจและยอมเดินตามเขากลับมา ก่อนที่เส้นตายแห่งเวลากำหนดจะปิดฉากลง สุดท้ายแล้วพลังแห่งความผูกพันจะช่วยให้ “พีท” ทำภารกิจสุดระทึกนี้สำเร็จหรือไม่ ต้องติดตามชม
ซีรีส์ “WU อู” EP.7 ออกอากาศวันอังคารที่ 16 มิถุนายน 2569 เวลา 20.30 น. ทางช่อง GMM25 รับชมย้อนหลังที่แรกทาง Viu เวลา 21.30 น. อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวได้ที่ FB & IG & YouTube & X & TikTok : GMMTV
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