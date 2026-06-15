"Once Again อีกสักครั้ง" เปิดม่านแล้ว! "บอย-นุ่น" นำทีมดราม่าสุดซึ้ง 3 คู่ 3 รส

“Once Again อีกสักครั้ง… ยิ่งเจ็บ ยิ่งจำ ยิ่งรัก” พร้อมเปิดม่านการแสดง “บอย - นุ่น - ยูโร - ต้นข้าว - เอม - เพิร์ธ” รวมพลังโชว์ฝีมือสุดจึ้ง! ถ่ายทอดความสัมพันธ์สุดซึ้ง 3 คู่ 3 รส คนดูยกนิ้วให้
เปิดม่านการแสดงให้แฟนๆ ได้ชมกันแล้ว สำหรับละครเวทีพูดจาก “เมืองไทยรัชดาลัย เธียเตอร์” เรื่อง “Once Again อีกสักครั้ง… ยิ่งเจ็บ ยิ่งจำ ยิ่งรัก” ครั้งนี้ บอย ถกลเกียรติ วีรวรรณ ในฐานะผู้อำนวยการผลิต ได้ดึง 2 หญิงเก่งผู้คร่ำหวอดในวงการละครเวที บัว ปริดา มโนมัยพิบูลย์ มารับหน้าที่เขียนบท และ หนิง พันพัสสา ธูปเทียน รับหน้าที่กำกับการแสดง นำเสนอเรื่องราวความสัมพันธ์ของตัวละคร 3 คู่ กับเรื่องราวในชีวิตที่มีทั้งสุขและทุกข์ที่เกิดขึ้นในบ้านเช่าหลังหนึ่ง ที่ต่างช่วงเวลากัน แต่เรื่องราวทั้งหมดเชื่อมโยงกันด้วยบทละคร รวมถึงเทคนิคของละครเวที ทำให้การเล่าเรื่องของคนทั้ง 3 คู่ดำเนินไปได้อย่างเข้าใจง่าย ซึ่งต้องปรบมือชมทีมนักแสดงนำทั้ง 6 คน อย่าง บอย ปกรณ์, นุ่น ศิรพันธ์, ยูโร ยศวรรธน์, ต้นข้าว ชยุตม์, เอม ภูมิภัทร และ เพิร์ธ วีริณฐ์ศรา ที่ต้องใช้สมาธิในการแสดงอย่างมากในการประคองอารมณ์
นำทีมโดยคู่ของ บอย - นุ่น ซึ่งทั้งคู่ทำการบ้านอย่างหนักเพื่อมารับบทสามีภรรยาที่มีความฝันร่วมกัน เมื่ออยู่บนเวทีทั้งคู่จึงรับส่งอารมณ์กันได้อย่างเข้มข้นน่าทึ่ง พาผู้ชมไต่ระดับอารมณ์ไปตั้งแต่ฉากชีวิตที่หวานซึ้ง จนไปถึงวันที่ความฝันแตกสลาย บวกกับปัญหาที่สั่งสมไว้ถูกระเบิดออกมา เกิดเป็นฉากดราม่าให้ผู้ชมทั้งโรงละครเสียน้ำตาไปกับฝีมือการแสดงของเขาและเธอที่เข้าถึงตัวละครได้อย่างลึกซึ้งจนต้องปรบมือให้ดังๆ
ในขณะที่คู่ของ 2 หนุ่ม ยูโร - ต้นข้าว ตัวแทนของความสัมพันธ์แบบไร้สถานะ ที่ตั้งใจมาเช่าบ้านหลังนี้ไว้เพื่อปลดปล่อยอารมณ์ แต่ในขณะที่คนหนึ่งจริงจัง อีกคนกลับคิดเพียงแค่ “เซ็กส์เฟรนด์” ทำให้เราได้เห็นการแสดงของพวกเค้าแบบครบรส ทั้งเผ็ด ทั้งฟิน แถมได้เสว! ไปกับฉากแซ่บๆ ของทั้งคู่ แม้จะเป็นละครเวทีเรื่องแรก แต่ทั้งยูโรและต้นข้าวก็ทำได้ดีน่าชื่นชมทีเดียว
และคู่ของ เอม - เพิร์ธ ที่รับหน้าที่ถ่ายทอดมุมมองของเพื่อนที่แอบรักเพื่อน เอมกับเพิร์ธสวมบทเป็นคู่ซี้ที่แชร์ความรู้สึกทั้งในยามสุขยามทุกข์ร่วมกันได้อย่างน่ารักเข้าขา และมีการแสดงที่เป็นธรรมชาติแต่เฉียบคมในทุกซีน ทำให้คนดูได้ยิ้ม หัวเราะ และอินตามไปกับทุกอารมณ์ความรู้สึกของพวกเขาได้อย่างง่ายดาย เชื่อเลยว่า.. ครั้งหนึ่งในชีวิต หลายคนต้องอยู่ในสภาวะเป็น “แอบรักเพื่อน” มาก่อนชัวร์! Once Again จึงเป็นละครเวทีเรื่องหนึ่งที่เรียบง่ายแต่แปลกใหม่ในการนำเสนอ และสามารถทัชใจผู้ชมได้ในหลากหลายมิติ เพราะความสัมพันธ์และเรื่องราวที่เกิดขึ้นในละครเวทีเรื่องนี้อาจเป็นภาพความทรงจำหรือความรู้สึก.. ที่เคยเกิดขึ้นกับใคร? ในแง่มุมไหน? ก็ได้ จึงอยากชวนให้ทุกคนมาพิสูจน์ด้วยตัวเอง เพื่อทบทวนเรื่องราวที่ผ่านมาในชีวิตว่า หากมีโอกาสอีกสักครั้ง คุณจะเลือก..“เจ็บ” เหมือนเดิม” หรือ “เริ่ม” ใหม่อีกครั้ง
“Once Again อีกสักครั้ง… ยิ่งเจ็บ ยิ่งจำ ยิ่งรัก” เปิดแสดงวันที่ 15 มิถุนายน - 5 กรกฎาคม 2569 ณ เมืองไทยรัชดาลัย เธียเตอร์ บัตรราคาเริ่มต้น 600 บาท เปิดขายบัตรแล้วที่ ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ ทุกช่องทาง
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