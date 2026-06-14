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“ภณ” บู๊ระทึกขี่ม้าช่วย “จีน่า” ในละคร “ธาตรี” ฉากเดียวถ่ายทั้งวัน!

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



“ภณ ณวัสน์” โชว์สกิลพระเอกขี่ม้าบู๊ระทึกช่วย “จีน่า ญีนา” ถูกลอบทำร้ายกลางทุ่ง ในละคร “ธาตรี” เบื้องหลังทุ่มสุดพลังถ่ายทำตั้งแต่เช้า - เย็น หนึ่งวันฉากเดียวไม่เกินจริง! ห้ามพลาดฉากไฮไลต์ วันจันทร์ที่ 15 มิถุนายนนี้

แค่เปิดเรื่องมาก็ทำแฟนละครลุ้นนั่งไม่ติดเก้าอี้ ล่าสุดเตรียมยกมือทาบอกรอไว้ได้เลย เมื่อพระเอกหนุ่ม ภณ ณวัสน์ รับบท “ธาตรี” หรือ “น้ารี” โชว์สกิลพระเอกขี่ม้าฝ่าความระทึกเข้าช่วย จีน่า ญีนา รับบท “ระจิตต์” หลังถูกลอบทำร้ายจนเกือบตกม้ากลางทุ่ง! งานนี้ความสัมพันธ์แบบน้าหลานที่ต้องร่วมรับมรดกท่ามกลางไฟสงครามโลกครั้งที่ 2 ยิ่งทวีคูณความเดือด แถมยังต้องคอยเอาตัวรอดจากผู้ไม่หวังดีที่อยากจะมีส่วนในมรดก จนน้ารีและระจิตต์ตกอยู่ในอันตราย

โดยฉากที่กำลังพูดถึงเป็นอีกหนึ่งฉากใหญ่ที่ทั้งสนุกและท้าทาย สำหรับเบื้องหลังการถ่ายทำของคู่ ภณ - จีน่า กับฉากขี่ม้าสุดระทึกที่ต้องใช้เวลาเก็บภาพกันตั้งแต่เช้าจรดเย็น โดยก่อนลงสนามจริง ผู้กำกับฯ วิทย์ วรวิทย์ ส่งทั้งคู่ไปฝึกขี่ม้าล่วงหน้าหลายวัน โดยภณที่มีพื้นฐานอยู่แล้วสามารถปรับตัวได้ไม่ยาก ขณะที่จีน่าออกอาการตื่นเต้นไม่น้อย รีบทำความคุ้นเคยกับม้าคู่ใจทันทีที่ถึงกองถ่าย ซึ่งเมื่อถึงเวลาถ่ายทำจริงทั้งคู่ต้องซักซ้อมจังหวะการขี่ม้าและการแสดงร่วมกันอย่างละเอียด โดยเฉพาะช็อตสำคัญที่ต้องอาศัยความแม่นยำและความปลอดภัยสูง แม้จะเป็นฉากที่ใช้เวลาออกอากาศเพียงไม่กี่นาที แต่เบื้องหลังกลับใช้เวลาถ่ายทำตลอดทั้งวันเพื่อให้ได้ภาพที่สวยและสมจริงที่สุด สมกับเป็นฉากไฮไลต์ที่แฟนๆ ไม่ควรพลาด

บอกเลยว่ากว่าจะได้ภาพที่สวยสมจริงนั้นต้องถ่ายกันทั้งวันตั้งแต่เช้าจนพระอาทิตย์ตกดิน หนึ่งวันฉากเดียวไม่เกินจริง เบื้องหลังทุ่มกันสุดพลัง เบื้องหน้าจะเป็นอย่างไรต้องรอติดตามชมในละคร “ธาตรี” วันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน 2569 เวลา 20.30 น. ทางช่อง 3 ดูทีวีกด 33 ดูออนไลน์ที่ 3Plus

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#ยืนหนึ่งข่าวละคร #ละครออนไลน์

























“ภณ” บู๊ระทึกขี่ม้าช่วย “จีน่า” ในละคร “ธาตรี” ฉากเดียวถ่ายทั้งวัน!
“ภณ” บู๊ระทึกขี่ม้าช่วย “จีน่า” ในละคร “ธาตรี” ฉากเดียวถ่ายทั้งวัน!
“ภณ” บู๊ระทึกขี่ม้าช่วย “จีน่า” ในละคร “ธาตรี” ฉากเดียวถ่ายทั้งวัน!
“ภณ” บู๊ระทึกขี่ม้าช่วย “จีน่า” ในละคร “ธาตรี” ฉากเดียวถ่ายทั้งวัน!
“ภณ” บู๊ระทึกขี่ม้าช่วย “จีน่า” ในละคร “ธาตรี” ฉากเดียวถ่ายทั้งวัน!
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