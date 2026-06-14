“ภณ” บู๊ระทึกขี่ม้าช่วย “จีน่า” ในละคร “ธาตรี” ฉากเดียวถ่ายทั้งวัน!

“ภณ ณวัสน์” โชว์สกิลพระเอกขี่ม้าบู๊ระทึกช่วย “จีน่า ญีนา” ถูกลอบทำร้ายกลางทุ่ง ในละคร “ธาตรี” เบื้องหลังทุ่มสุดพลังถ่ายทำตั้งแต่เช้า - เย็น หนึ่งวันฉากเดียวไม่เกินจริง! ห้ามพลาดฉากไฮไลต์ วันจันทร์ที่ 15 มิถุนายนนี้
แค่เปิดเรื่องมาก็ทำแฟนละครลุ้นนั่งไม่ติดเก้าอี้ ล่าสุดเตรียมยกมือทาบอกรอไว้ได้เลย เมื่อพระเอกหนุ่ม ภณ ณวัสน์ รับบท “ธาตรี” หรือ “น้ารี” โชว์สกิลพระเอกขี่ม้าฝ่าความระทึกเข้าช่วย จีน่า ญีนา รับบท “ระจิตต์” หลังถูกลอบทำร้ายจนเกือบตกม้ากลางทุ่ง! งานนี้ความสัมพันธ์แบบน้าหลานที่ต้องร่วมรับมรดกท่ามกลางไฟสงครามโลกครั้งที่ 2 ยิ่งทวีคูณความเดือด แถมยังต้องคอยเอาตัวรอดจากผู้ไม่หวังดีที่อยากจะมีส่วนในมรดก จนน้ารีและระจิตต์ตกอยู่ในอันตราย
โดยฉากที่กำลังพูดถึงเป็นอีกหนึ่งฉากใหญ่ที่ทั้งสนุกและท้าทาย สำหรับเบื้องหลังการถ่ายทำของคู่ ภณ - จีน่า กับฉากขี่ม้าสุดระทึกที่ต้องใช้เวลาเก็บภาพกันตั้งแต่เช้าจรดเย็น โดยก่อนลงสนามจริง ผู้กำกับฯ วิทย์ วรวิทย์ ส่งทั้งคู่ไปฝึกขี่ม้าล่วงหน้าหลายวัน โดยภณที่มีพื้นฐานอยู่แล้วสามารถปรับตัวได้ไม่ยาก ขณะที่จีน่าออกอาการตื่นเต้นไม่น้อย รีบทำความคุ้นเคยกับม้าคู่ใจทันทีที่ถึงกองถ่าย ซึ่งเมื่อถึงเวลาถ่ายทำจริงทั้งคู่ต้องซักซ้อมจังหวะการขี่ม้าและการแสดงร่วมกันอย่างละเอียด โดยเฉพาะช็อตสำคัญที่ต้องอาศัยความแม่นยำและความปลอดภัยสูง แม้จะเป็นฉากที่ใช้เวลาออกอากาศเพียงไม่กี่นาที แต่เบื้องหลังกลับใช้เวลาถ่ายทำตลอดทั้งวันเพื่อให้ได้ภาพที่สวยและสมจริงที่สุด สมกับเป็นฉากไฮไลต์ที่แฟนๆ ไม่ควรพลาด
บอกเลยว่ากว่าจะได้ภาพที่สวยสมจริงนั้นต้องถ่ายกันทั้งวันตั้งแต่เช้าจนพระอาทิตย์ตกดิน หนึ่งวันฉากเดียวไม่เกินจริง เบื้องหลังทุ่มกันสุดพลัง เบื้องหน้าจะเป็นอย่างไรต้องรอติดตามชมในละคร “ธาตรี” วันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน 2569 เวลา 20.30 น. ทางช่อง 3 ดูทีวีกด 33 ดูออนไลน์ที่ 3Plus
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