ช่อง 7HD จับคู่ “แทน-ชิงชิง” ใน “ลูกผู้ชายหัวใจเพชร” ดึง “เต๋า สมชาย” คืนจอในรอบ 20 ปี

ช่อง 7HD จับคู่เคมีใหม่ “แทน - ชิงชิง” ลงจอดราม่าเข้มข้น กับบทพิสูจน์ความรักและความฝันที่ต้องฝ่าฟันอุปสรรค ในละคร “ลูกผู้ชายหัวใจเพชร” ดึง “เต๋า สมชาย” คืนจอในรอบ 20 ปี ออนแอร์ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 19.00 น. เริ่ม 16 มิถุนายนนี้
ช่อง 7HD เตรียมเสิร์ฟละครดราม่าเข้มข้น ลูกผู้ชายหัวใจเพชร จากค่าย กันตนา มูฟวี่ ทาวน์ (20020) ลงจอให้แฟนละครได้สนุกครบรสทั้งเรื่องราวการต่อสู้เพื่อความฝัน ความรัก และปมความขัดแย้งภายในครอบครัว ที่จะทำให้ผู้ชมร่วมลุ้นและเอาใจช่วยตัวละครตลอดทั้งเรื่อง ครั้งนี้ถือเป็นการจับคู่เคมีใหม่ระหว่าง แทน แทนตะวัน ทัดเดโอ พระเอกดาวรุ่งที่ก้าวขึ้นมารับบทนำเต็มตัว ในบทบาทหนุ่มสู้ชีวิต ผู้ใฝ่ฝันอยากเป็นนักร้อง ประกบคู่กับ ชิงชิง คริษฐา สังสะโอภาส นางเอกสาวมากฝีมือที่เอาอยู่ทุกบทบาท พร้อมถ่ายทอดบทบาทสาวลูกคุณหนูผู้มีหัวใจเข้มแข็ง ขณะเดียวกัน ยังได้ เต๋า สมชาย เข็มกลัดที่หวนกลับมาร่วมงานกับช่อง 7HD อีกครั้งในรอบ 20 ปี รับบทพ่อผู้เต็มไปด้วยความรักและปมในอดีตที่จะเรียกน้ำตาจากผู้ชมอีกครั้ง ร่วมด้วย บิ๊ก กฤษฎา, ไบร์ท ณัฐภัทร, เอฟฟี่ วรรณรดา, เติ้ล ปิติพน พร้อมนักแสดงคุณภาพ เพ็ญเพ็ชร เพ็ญกุล, ปนัดดา เรืองวุฒิ, ทัช ณ ตะทุ่ง ฯลฯ
ลูกผู้ชายหัวใจเพชร จากบทประพันธ์และบทโทรทัศน์โดย รัชนี โกลด์ริค กำกับการแสดงโดย ธีระศักดิ์ พรหมเงิน และ นท พูนไชยศรี พาทุกคนไปพบกับเรื่องราวการสู้ชีวิตของ เพชร (แทน แทนตะวัน) หนุ่มช่างกลที่มีฝันอยากเป็นนักดนตรี แต่ นพ (เต๋า สมชาย) พ่อของเขาผู้มีปมในอดีตกลับกีดกัน ความบังเอิญทำให้เพชรได้พบกับ เนตรดาว (ชิงชิง คริษฐา) ลูกสาวเศรษฐี จนความใกล้ชิดก่อเกิดเป็นความรัก แต่ชีวิตกลับต้องพบอุปสรรค เมื่อเขาพลั้งมือฆ่าคนตายจนต้องเข้าไปรับโทษในสถานพินิจ ทั้งยังถูก เอกพล (บิ๊ก กฤษฎา) ศัตรูหัวใจจอมโหดใส่ร้ายและทำทุกวิถีทางเพื่อทำลายชีวิตของเขา มีเพียงกำลังใจจากเนตรดาวและพ่อนพที่ทำให้เขายืนหยัดเพื่อพิสูจน์ความดี
โดย แทน - ชิงชิง พร้อมใจกันชักชวนแฟนๆ ให้รอติดตามชมละคร
แทน “ผมตื่นเต้นมากครับ ตั้งแต่วันที่ทราบว่าได้เล่นละครเรื่องนี้ เพราะเรื่องนี้เป็นละครที่ดังมากๆ ในอดีต ในเรื่องผมรับบท เพชร คาแร็กเตอร์เขาเป็นคนที่มีความฝัน มีความมุ่งมั่นที่จะทำตามความฝันของตัวเอง แต่ระหว่างทางต้องเจอกับอุปสรรคมากมาย คาแร็กเตอร์ในเรื่องก็ค่อนข้างใกล้ตัว เพราะผมเป็นนักกีฬา มีความฝันที่อยากจะทำทุกอย่างให้สำเร็จอย่างที่ตั้งใจ ส่วนการได้ร่วมงานกับพี่ชิงชิง ตอนแรกยอมรับเลยว่าเกร็ง เพราะยังไม่เคยร่วมงานกันมาก่อน แต่พอได้ทำงานด้วยกัน พี่ชิงชิงน่ารักมากครับ และอีกหนึ่งคนที่ผมตื่นเต้นมากเลยคือพี่เต๋า ที่มารับบทคุณพ่อของผมในเรื่อง วันแรกที่เจอกันผมเดินไปแนะนำตัวเองกับพี่เต๋า แล้วพี่เต๋าก็กอดผมเลย ทำให้ผมรู้สึกว่าพี่เต๋าเป็นกันเองมากๆ ทำให้เรายิ่งจะต้องตั้งใจทำออกมาให้ดีที่สุด ผมอยากชวนทุกคนรอติดตามชม ลูกผู้ชายหัวใจเพชร ด้วยนะครับ มาให้กำลังใจนักแสดงทุกคน มาติดตามความสนุก ทั้งเนื้อเรื่องที่เข้มข้น และในละครยังมีเพลงในตำนานที่ทุกคนรู้จักคือเพลง คนไม่มีสิทธิ์ รวมถึงอีกหลายๆ เพลงเลยครับ”
ชิงชิง “สำหรับ ลูกผู้ชายหัวใจเพชร ชิงรับบทเป็น เนตรดาว ค่ะ จะต้องแสดงเริ่มต้นตั้งแต่พาร์ทที่เป็นนักเรียน เป็นเด็ก จนเรียนจบเป็นวัยทำงาน ตอนแรกแอบเขินค่ะ เพราะด้วยอายุเราก็ค่อนข้างห่างจากน้องแทนเยอะเลย ก็แอบกังวลว่าเราจะต้องทำอย่างไรดีให้ดูเด็ก (ยิ้ม) แต่พอเราได้มาเจอกัน น้องแทนแสดงเป็นเพชรได้ดีเลยค่ะ เขาเล่นแล้วดูโตกว่าเรา ซึ่งคาแร็กเตอร์ตัวละครเนตรดาวจะเป็นลูกคุณหนู มีความอ่อนหวานแต่ก็แอบเข้มแข็งอยู่ข้างใน เป็นคนมีความฝันเพียงแต่ครอบครัววางกรอบเอาไว้ให้ เนตรดาวก็เลยจะอยู่บนความคาดหวังของพ่อแม่ ว่าจะต้องเรียนเก่ง ทำกิจกรรมดี มีชีวิต มีเพื่อนรอบตัวที่พ่อแม่โอเค โดยรวมถือว่าเนตรดาวเป็นอะไรใหม่ๆ สำหรับชิงนะคะ เพราะส่วนมากที่ผ่านมา ชิงจะรับบทสาวชาวบ้านแบบลูกสาวกำนันที่แก่นๆ หน่อย ชิงอยากฝากแฟนๆ ทุกคนมาดูลูกผู้ชายหัวใจเพชรไปด้วยกัน เป็นละครที่ตั้งใจมาก อยากชวนทุกคนมาเป็นกำลังใจให้ทุกคน โดยเฉพาะน้องแทนที่ขึ้นแท่นเป็นพระเอกครั้งแรกด้วยนะคะ”
ติดตามชมละคร “ลูกผู้ชายหัวใจเพชร” ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 19.00 น. เริ่มตอนแรกวันอังคารที่ 16 มิถุนายน 2569 ทางช่อง 7HD ดูทีวีกด 35
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