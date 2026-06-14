เรื่องย่อละคร “ลูกผู้ชายหัวใจเพชร”
บทประพันธ์ : รัชนี โกลด์ริค
บทโทรทัศน์ : รัชนี โกลด์ริค
กำกับการแสดง : ธีระศักดิ์ พรหมเงิน / นท พูนไชยศรี
ผู้ผลิต : บริษัท กันตนา มูฟวี่ ทาวน์ (2002) จำกัด โดย ดิษย์กรณ์ ดิษยนันทน์ กัลย์จาฤก
วันเวลาออกอากาศ : ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 19.00 น. ทางช่อง 7HD
ระยะเวลาออกอากาศ : ตอนแรก วันอังคารที่ 16 มิถุนายน 2569
เรื่องย่อ
เสียงลีดกีตาร์บนเวทีกรีดลึกเข้าไปในหัวใจของ เพชร (แทนตะวัน ทัดเดโอ) หนุ่มช่างกลที่ใฝ่ฝันอยากเป็นศิลปินจนเคลิ้มฝันเห็นภาพตัวเองโลดแล่นบนเวทีคอนเสิร์ต ร้องเพลงให้ผู้คนเป็นหมื่นเป็นแสนได้มีความสุขเหมือนถูกมนตร์สะกด แต่ภาพความฝันทั้งหมดพลันต้องสะดุดลง เมื่อ เนตรดาว (คริษฐา สังสะโอภาส) คุณหนูลูกผู้ดีโดนคนเบียดเข้ามาชนเพชรจนเกือบล้มลงไป แต่เพชรดึงตัวเนตรดาวประคองไว้ได้ทัน เมื่อเพชรกับเนตรดาวสบตากัน ทั้งสองรู้สึกเหมือนได้เจอส่วนเติมเต็มที่ขาดหายของกันและกัน ดังเช่นท้องฟ้าที่ประดับด้วยดวงดาวพร่างพราย
เพชร เด็กหนุ่มผู้มีความใฝ่ฝันอยากเป็นศิลปินเพลง แต่ นพ (สมชาย เข็มกลัด) พ่อของเพชรต้องการให้เพชรตั้งใจเรียนหนังสือจะได้มีอนาคตที่ดี ไม่ลำบากเหมือนตัวเอง เพชรแอบตั้งวงดนตรี และเมื่อนพจับได้ว่าเพชรแอบเล่นดนตรีก็มีปากเสียงทะเลาะกับเพชร เพราะในอดีตนพเคยเป็นนักดนตรีและได้พบรักกับ พิมเดือน (เศรษฐิณิช ชนวราสุทธิศิริ) แม่ของเพชร แต่นพถูกพ่อของพิมเดือนกีดกันจนต้องพากันหนี นพเสียใจที่ดูแลพิมเดือนไม่ดีพอจนทำให้เธอต้องมาถูกพวกทวงหนี้ฆ่าตาย นพโทษว่าเป็นเพราะตัวเองเป็นแค่นักดนตรีจนๆ ทำให้ไม่สามารถเลี้ยงดูพิมเดือนกับเพชรได้ จึงไม่อยากให้เพชรต้องเป็นเหมือนตัวเอง แต่เพชรไม่เข้าใจว่าทำไมพ่อต้องห้ามเล่นดนตรีด้วย ในเมื่อพ่อก็เคยเป็นนักดนตรีมาก่อน
เนตรดาว เด็กสาวผู้เพียบพร้อม ชีวิตของเธอเหมือนตุ๊กตาที่มีพ่อแม่คอยวางแผนทุกอย่างให้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กๆ น้อยๆ เธอเพียงแต่คอยทำตามคำสั่งเท่านั้น เนตรดาวจึงรู้สึกว่าชีวิตของเธอขาดอิสระเสรี เนตรดาวและเพชรได้มาเจอกันที่ร้านขายเครื่องดนตรี เพชรประทับใจเนตรดาวตั้งแต่แรกเห็น เมื่อได้พูดคุยกันทั้งคู่รู้สึกถูกคอกันมากจึงแอดเฟรนด์กัน เนตรดาวแอบขึ้นรถเมล์กลับบ้าน เพชรตามไปส่ง ทำให้ สันติ (เพ็ญเพ็ชร เพ็ญกุล) และ เพ็ญนภา (ปนัดดา เรืองวุฒิ) พ่อแม่ของเนตรดาวไม่พอใจ ยื่นคำขาดไม่ให้เนตรดาวติดต่อกับเพชรอีก และทำให้ เอกพล (กฤษฎา สุภาพพร้อม) ซึ่งเป็นหลานของ สมภพ (ทัช ณ ตะกั่วทุ่ง) เพื่อนสนิทของพ่อแม่เนตรดาวที่หมายปองเนตรดาวอยู่ไม่พอใจตามมาเหยียดหยามเพชร เอกพลมาทำดีกับสันติและเพ็ญนภาเพื่อหวังในตัวเนตรดาว ทำให้ทั้งคู่ไว้วางใจยอมให้เอกพลมาหาเนตรดาวทั้งที่เนตรดาวไม่เต็มใจ ที่โรงเรียน เพชรกับ ดำรง (ณัฐภัทร จิรภาวสุทธิ์) เพื่อนสนิทเป็นนักดนตรีวงเดียวกัน กลุ่มของเพชรเล่นดนตรีได้ดีจึงถูกกลุ่มของ โจ (อติชาติ ลาวัณย์เสถียร) อิจฉาและคอยกลั่นแกล้งใส่ร้ายอยู่ตลอด
บทพิสูจน์ชีวิตลูกผู้ชาย ถึงแม้ชาติกำเนิดจะต่ำต้อย แต่มีความดีเป็นที่ตั้ง ศักดิ์ศรีเป็นแรงหนุน ความรักเป็นลมหายใจ อุปสรรคที่เพชรต้องพบเจอ จะทำให้ความฝันของเขาเป็นจริงหรือไม่ ต้องติดตามชม
รายชื่อนักแสดง
1 .แทนตะวัน ทัดเดโอรับบท เพชร
2. คริษฐา สังสะโอภาสรับบทเนตรดาว
3. กฤษฎา สุภาพพร้อมรับบท เอกพล
4. สมชาย เข็มกลัดรับบท นพ
5. ณัฐภัทร จิรภาวสุทธิ์รับบท ดำรง
6. วรรณรดา เพชรชำนาญรับบท ทรายแก้ว
7. เพ็ญเพ็ชร เพ็ญกุล รับบทสันติ
8. ปนัดดา เรืองวุฒิ รับบท เพ็ญนภา
9. ทัช ณ ตะกั่วทุ่ง รับบท สมภพ
10. วิวิศน์ บวรกีรติขจรรับบท โนช
11. ปิติพน พรตรีสัตย์รับบท หมัด
12. กรวิชญ์ บุญศรีรับบท กั้ง
13. ปณิตา ธนโชติธรากรรับบทปิ่น
14. ณัฐกฤตา รำมะนูรับบทแพร
15. ณัฐกิตติ์ สังวรกิจฤทัยรับบท โจ๊ก
16. ปวรพัฒน์ จารุศักดิ์วีรกุลรับบท เบิ้ม
17. ธีร มหาอัฑฒ์สกุลรับบทภาณุ
18. อติชาติ ลาวัณย์เสถียรรับบทโจ
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