“เจมีไนน์” บุกเคลียร์ใจ “โฟร์ท” สลัดอาการว้าวุ่น

“เจมีไนน์” บุกเคลียร์ปมในใจ “โฟร์ท” สลัดอาการว้าวุ่น ในซีรีส์ “เด็กชายไม่ไปสวรรค์ - Ticket to Heaven” EP.3
เรื่องราวกำลังเข้มข้นชวนลุ้น เมื่อ “แทนรัก” (โฟร์ท ณัฐวรรธน์) เริ่มเกิดอาการว้าวุ่นใจกับความรู้สึกที่เปลี่ยนไปที่มีต่อ “บาร์ธ" (เจมีไนน์ นรวิชญ์) จนต้องไปขอคำปรึกษาจาก “คุณพ่ออานนท์" (อั๋น โอลิเวอร์ พูพาร์ท) แถมยังมีเรื่องของ “เชอร์รี่” (มุก ชญาดา) เข้ามาเป็นตัวแปรให้ต้องคิดหนัก ในขณะเดียวกัน ฝั่ง “บาร์ธ" เองก็กลัวว่า “แทนรัก” จะคิดมากและไม่สบายใจ จึงตัดสินใจเอ่ยปากถาม “แทนรัก” ออกไปตรงๆ ซึ่งการเปิดอกคุยกันอย่างตรงไปตรงมาในครั้งนี้ นำไปสู่จุดเปลี่ยนครั้งสำคัญที่ทำให้ความรู้สึกในใจของ “แทนรัก” ที่มีต่อ “บาร์ธ" เริ่มเปลี่ยนไป แต่จะเปลี่ยนไปถึงขนาดไหน ต้องติดตามชม
ซีรีส์ “เด็กชายไม่ไปสวรรค์ - Ticket to Heaven” EP.3 ออกอากาศวันเสาร์ 13 มิถุนายน 2569 เวลา 20.30 น. ทางช่อง GMM25 รับชมย้อนหลังที่แรกบนแอปพลิเคชั่น Viu ในเวลา 21.30 น. อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวได้ที่ FB & IG & YouTube & X & TikTok : GMMTV
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