“ซออินกุก-พัคจีฮยอน” จุดประกายเคมีชวนใจสั่นกลางออฟฟิศ ในซีรีส์ “See You at Work Tomorrow!”

“ซออินกุก-พัคจีฮยอน” จุดประกายเคมีชวนใจสั่นกลางออฟฟิศ ในซีรีส์“เจอกันที่ออฟฟิศพรุ่งนี้นะ! - See You at Work Tomorrow!” เรื่องราวของเจ้านายสุดเย็นชากับพนักงานสาวผู้หมดไฟ ที่จะทำให้วันทำงานไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป 22 มิถุนายนนี้ ทาง Prime Video
เตรียมนับถอยหลังสู่วันทำงาน… ที่จะทำให้หัวใจเต้นแรง Prime Video ปล่อยตัวอย่างซีรีส์เกาหลีแนวออฟฟิศโรแมนซ์ “เจอกันที่ออฟฟิศพรุ่งนี้นะ! - See You at Work Tomorrow!” “ซออินกุก” ประกบ “พัคจีฮยอน" จุดประกายเคมีชวนใจสั่นกลางออฟฟิศ เตรียมสตรีม 22 มิถุนายนนี้ ทาง Prime Video
Prime Video เผยตัวอย่างอย่างเป็นทางการของซีรีส์เกาหลีแนวออฟฟิศโรแมนซ์เรื่องใหม่ เจอกันที่ออฟฟิศพรุ่งนี้นะ! - See You at Work Tomorrow! ซึ่งเผยให้เห็นเรื่องราวชีวิตชาวออฟฟิศที่หลายคนแสนคุ้นเคย และความรักที่ค่อยๆ ก่อตัวขึ้นกลางที่ทำงาน ระหว่าง “ชาจียุน” พนักงานออฟฟิศที่ติดอยู่ในวังวนของชีวิตประจำวันอันจำเจ และ “คังชีอู” เจ้านายของเธอ เมื่อการทำงานทำให้ทั้งสองใกล้กันมากขึ้น และจียุนพบว่าหัวใจสั่นไหวแบบไม่ทันตั้งตัว นำแสดงโดยซออินกุก (Boyfriend on Demand, Death’s Game, Doom at Your Service) และ พัคจีฮยอน (You and Everything Else, Hidden Face, Flex x Cop) โดยมีกำหนดเข้าสตรีมบน Prime Video ในประเทศไทยและอีกมากกว่า 240 ประเทศและเขตแดนทั่วโลก ในวันที่ 22 มิถุนายน 2569
See You at Work Tomorrow! เป็นซีรีส์ที่ผสมผสานเรื่องราวเสียดสีชีวิตพนักงานออฟฟิศ เข้ากับเคมีรักที่ชวนให้ใจเต้น เก็บครบทุกความรู้สึก อารมณ์ขัน และความร้อนแรงของรักในที่ทำงานยุคใหม่ได้อย่างลงตัว
ซีรีส์บอกเล่าเรื่องราวระหว่าง ชาจียุน (รับบทโดย พัคจีฮยอน) พนักงานสาวตำแหน่งนักพัฒนาผลิตภัณฑ์ผู้หมดไฟและพร้อมปิดโหมดทำงานทันทีที่ถึงเวลาเลิกงาน กับ คังชีอู (รับบทโดย ซออินกุก) หัวหน้าสุดเย็นชาซึ่งเป็นที่โจษจันของออฟฟิศในฉายา “Three-No Man” - ไม่ยิ้ม ไม่คุยเล่น และไม่เคยขอโทษใคร จียุนคือผู้เชี่ยวชาญการใช้ชีวิตแบบ “ทำเท่าที่จำเป็น” ตอนกลางวันเธอคือพนักงานผู้สุขุมและไว้ใจได้ในทุกสถานการณ์ แต่พอตกกลางคืน ชีวิตของเธอกลับวนเวียนอยู่กับของอร่อยฮีลใจและการใช้ชีวิตเรียบง่าย หัวใจของเธอถูกปิดตายมานาน…จนกระทั่งชีอูก้าวเข้ามาในชีวิต
See You at Work Tomorrow! ดัดแปลงจากผลงานเว็บตูนยอดฮิตของ McQueen Studio บน Kakao Webtoon ถ่ายทอดเรื่องราวของผู้คนที่แม้จะเหนื่อยล้า แต่พวกเขาก็ยังคงต้องตอกบัตรเข้างานในเช้าวันถัดไป และค้นพบว่าบางครั้ง ความสัมพันธ์ที่มีความหมายที่สุดก็มักเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่เราไม่ทันตั้งตัวที่สุด
ซีรีส์เรื่องนี้ผลิตโดย Studio Dragon และ Kross Pictures กำกับโดย โจอึนซล (Perfect Shot, My Beautiful Apartment) และเขียนบทโดย คิมคยองมิน (Born Again - ผู้เขียนบทร่วม)
ติดตามเคมีรักกลางออฟฟิศของซออินกุกและพัคจีฮยอนในซีรีส์ “เจอกันที่ออฟฟิศพรุ่งนี้นะ! - See You at Work Tomorrow!” ตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน 2569 ทุกวันจันทร์ - อังคาร ทาง Prime Video (สัปดาห์ละ 2 ตอน / จำนวนทั้งหมด 12 ตอน)
ติดตามทุกข่าวสารเกี่ยวกับละครและวงการบันเทิง ได้ที่
FB : https://www.facebook.com/lakornonlinefan/
ยูทูป : https://www.youtube.com/channel/UCQAR4HLhUFJhx_-rRbaZXGA
IG : https://www.instagram.com/lakorn_online/
TikTok : https://vt.tiktok.com/ZSJCY5xQa/
#ยืนหนึ่งข่าวละคร #ละครออนไลน์