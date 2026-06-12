“แจน - จิงจิง” จับมือก้าวผ่านเรื่องราวในอดีต

“แจน - จิงจิง” จับมือกันก้าวผ่านเรื่องราวในอดีต ด้าน “กระปุก - ไซซี” มีเหตุให้ไม่เข้าใจกัน ในซีรีส์ “ลัลล์ไม่ชอบไวน์ - Enemies With Benefits” EP.7
ทุกคนย่อมมีเรื่องราวในอดีตที่ไม่อยากพูดถึง “ไวน์” (จิงจิง ยู) ก็เช่นกัน เพราะเหตุนี้ทำให้ “ไวน์” ไม่อยากมีแฟนเพราะกลัวอดีตแย่ๆ จะย้อนกลับมา แต่เมื่อมาเจอ “ลัลล์” (แจน พลอยชมพู) ความสัมพันธ์ที่อบอุ่นและเข้ากันได้ดีทำให้ “ไวน์” อยากดูแลและอยู่ทุกช่วงเวลากับ “ลัลล์” ส่วน “ลัลล์” เองก็พร้อมจะอยู่เคียงข้างและจับมือกันผ่านอุปสรรคไปด้วยกัน
ทางด้าน “แตงกวา” (กระปุก พลอยนิรา) และ “พราว” (ไซซี รัตท์ริชา) ก็มีเหตุให้ไม่เข้าใจกัน จน “แตงกวา” น้อยใจ แต่ “พราว” ก็แสดงออกอย่างลึกซึ้งว่าชอบ “แตงกวา” ความสัมพันธ์ของทุกคนกำลังเดินทางมาถึงจุดเปลี่ยน เรื่องราวจะเดินต่อไปทางไหน ต้องติดตามชม
ซีรีส์ “ลัลล์ไม่ชอบไวน์ - Enemies With Benefits” EP.7 ออกอากาศวันอาทิตย์ที่ 14 มิถุยายน 2569 เวลา 20.30 น. ดูทีวีช่อง GMM25 ดูย้อนหลังทางแอปพลิเคชั่น oneD เวลา 21.30 น. อัปเดตทุกความ เคลื่อนไหวได้ที่ www.facebook.com/gmmtvofficial & IG & YouTube & X & Weibo : GMMTV
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