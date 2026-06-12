“เอก รังสิโรจน์” ขอบคุณพลังแฟนละคร ชวนลุ้นบทสรุป “เพลงรักพยัคฆ์ร้าย”

“เพลงรักพยัคฆ์ร้าย” เดินทางสู่โค้งสุดท้าย “เอก รังสิโรจน์” ขอบคุณพลังแฟนละครที่ให้การตอบรับจนมีเรตติ้งดีต่อเนื่อง ชวนเกาะติดหน้าจอลุ้นบทสรุปสุดเดือด การันตีทุกปมที่สงสัยจะถูกคลี่คลายจนนาทีสุดท้าย
เดินหน้าเข้าสู่โค้งสุดท้ายแล้ว สำหรับละครแอ็กชั่น ดราม่า คอเมดี้ เรื่อง “เพลงรักพยัคฆ์ร้าย” จาก ค่าย โกลด์ ซี.พี.จี.เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ ที่เรียกว่าคืนกำไรให้คนดูสุดๆ เพราะสนุกจัดเต็ม ดราม่าเข้ม แอ็กชั่นแน่น คอเมดี้ก็ไม่ตก แถมยังได้ฟังเพลงลูกทุ่งเพราะๆ ตลอดทั้งเรื่อง จนมีกระแสตอบรับจากแฟนละครช่อง 7HD ล้นหลามทุก EP. ส่งให้เรตติ้งดีต่อเนื่อง งานนี้ เอก รังสิโรจน์ พันธุ์เพ็ง ในฐานะผู้กำกับฯ และหนึ่งในทีมนักแสดงนำ ขอเป็นตัวแทนขอบคุณพลังแฟนๆ พร้อมชวนลุ้นบทสรุปสุดเข้มข้นของละคร
“อยากขอบคุณแฟนๆ ขอบคุณพลังแฟนคลับละครช่อง 7HD ทุกท่าน ที่ผลักดันให้ละคร เพลงรักพยัคฆ์ร้าย เรตติ้งดีมาจนถึงตอนนี้ ถ้าไม่มีแฟนๆ พวกเรานักแสดงและทีมงานก็คงไม่มีกำลังใจ ไม่มีพลังงานในการทำงาน อยากขอบคุณทุกกำลังใจจริงๆ ครับ สำหรับในช่วงโค้งสุดท้ายของละคร จะเป็นช่วงเวลาที่สำคัญมากๆ ถ้าติดตามดูตั้งแต่ต้น การผูกเรื่องเป็นอะไรค่อนข้างสลับซับซ้อน มีจุดที่หลอกคนดู แต่ว่าทุกอย่างมันมีเหตุผลของมัน ซึ่งนักแสดงทุกคนก็ถ่ายทอดบทบาทของตัวเองได้อย่างน่าอัศจรรย์
ซึ่งตัวผมเองอยากบอกว่า ตั้งแต่เริ่มถ่ายทำก็มีความตั้งใจว่าอยากให้ในวันที่ละครจบนั้นมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้าง มันมีเรื่องราวมากมายจนล้น จนแปลกใจ ว่าจะนำเหตุการณ์ทุกอย่างมารวมกันอยู่ในตอนจบได้ยังไง เพราะความสนุกทุกสิ่งทุกอย่างมันล้นเอ่อ ฉะนั้น ทุกคนต้องอาบน้ำเตรียมตัว ทานข้าวให้เรียบร้อย เพราะในโค้งสุดท้าย ปมต่างๆ อัดแน่นไปด้วยสิ่งที่ทุกคนอยากรู้ไปจนถึงตอนจบ ไม่มีการดึง ไม่มีการย้วย ไม่น่าเบื่อแน่นอน การเล่าเรื่องทุกอย่างมันเป็นไปตามกระบวนการของมัน มีเหตุมีผลของมัน ทุกสิ่งทุกอย่างที่คนดูสงสัยจะคลี่คลาย เรียกได้ว่าน่าลุ้นจนไม่สามารถลุกจากหน้าจอได้ แล้วคุณจะรู้สึกประทับใจ เพราะฉะนั้นอยากให้ติดตาม ห้ามพลาดกับโค้งสุดท้ายและตอนจบของเพลงรักพยัคฆ์ร้ายนะครับ”
ติดตามชมโค้งสุดท้ายของละคร “เพลงรักพยัคฆ์ร้าย” นำเสนอตอนจบในวันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน 2569 เวลา 19.00 น. ทางช่อง 7HD ดูทีวีกด 35
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