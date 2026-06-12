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“เน ทู ไนห์” หมดหวังคืนสังเวียน “ไป่ ทาคน” ยอมเสี่ยงชกมวยใต้ดินเพื่อครอบครัว

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



“เน ทู ไนห์” หมดหวังคืนสังเวียน “ไป่ ทาคน” ยอมเสี่ยงชีวิตชกมวยใต้ดินเพื่อครอบครัว ในซีรีส์ “หมัดสั่งตาย หัวใจสั่งสู้ - Fight For Hope” EP.3

เข้มข้นทุกวินาที สำหรับซีรีส์ดราม่าสู้ชีวิต “หมัดสั่งตาย หัวใจสั่งสู้ - Fight For Hope” ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 8 เมื่อเรื่องราวใน EP.3 พาแฟนซีรีส์เผชิญบททดสอบครั้งใหญ่ของครอบครัวที่ต้องแบกรับทั้งความสูญเสีย ความหวัง และภาระที่หนักเกินกว่าจะรับมือ หลังจาก “ทูระ” (เน ทู ไนห์) ได้รับบาดเจ็บสาหัสจากการชกมวยจนต้องเข้ารับการผ่าตัดและดามขา ซึ่งความฝันบนสังเวียนต้องพังทลายลง เมื่อแพทย์วินิจฉัยว่าเขาอาจไม่สามารถกลับมาชกมวยได้อีก สร้างความโศกเศร้าให้กับทุกคนในครอบครัว โดยเฉพาะ “วุฒิยี” ที่ตัดสินใจจะสละสิทธิ์เรียนต่อแพทย์ เพราะไม่อยากเป็นภาระทางการเงินของบ้าน

ขณะเดียวกัน ปัญหากลับถาโถมไม่หยุด เมื่อ “อูจีโซ” แอบนำโฉนดบ้านไปค้ำประกันหนี้พนัน จนถูกนักเลงตามทำร้ายและยึดโฉนดไป สถานการณ์ของครอบครัวยิ่งวิกฤตหนัก “สีหะ” (ไป่ ทาคน) จำต้องเลือกเดินบนเส้นทางอันตราย ตัดสินใจขึ้นชกมวยใต้ดินเพื่อแลกกับเงินก้อนใหญ่ หวังนำมาส่งเสียน้องสาวและประคับประคองครอบครัว แม้จะถูกทูระตำหนิว่าเป็นเส้นทางที่ไร้ศักดิ์ศรี ท่ามกลางมรสุมชีวิตที่ถาโถมเข้ามาพร้อมกันทุกด้าน ความหวังเดียวของครอบครัวคือการได้เห็นวุฒิยีก้าวเดินตามความฝัน

งานนี้สีหะจะสามารถพาครอบครัวฝ่าฟันวิกฤตครั้งนี้ไปได้หรือไม่ ติดตามชมได้ในซีรีส์ “หมัดสั่งตาย หัวใจสั่งสู้ - Fight For Hope” พร้อมระบบเสียง 2 ภาษา ทั้งภาษาไทยและภาษาเมียนมา EP.3 วันเสาร์ที่ 13 มิถุนายน 2569 เวลา 22.15 น. ทางช่อง 8 กดเลข 27

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“เน ทู ไนห์” หมดหวังคืนสังเวียน “ไป่ ทาคน” ยอมเสี่ยงชกมวยใต้ดินเพื่อครอบครัว
“เน ทู ไนห์” หมดหวังคืนสังเวียน “ไป่ ทาคน” ยอมเสี่ยงชกมวยใต้ดินเพื่อครอบครัว
“เน ทู ไนห์” หมดหวังคืนสังเวียน “ไป่ ทาคน” ยอมเสี่ยงชกมวยใต้ดินเพื่อครอบครัว
“เน ทู ไนห์” หมดหวังคืนสังเวียน “ไป่ ทาคน” ยอมเสี่ยงชกมวยใต้ดินเพื่อครอบครัว
“เน ทู ไนห์” หมดหวังคืนสังเวียน “ไป่ ทาคน” ยอมเสี่ยงชกมวยใต้ดินเพื่อครอบครัว
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