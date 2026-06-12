“เน ทู ไนห์” หมดหวังคืนสังเวียน “ไป่ ทาคน” ยอมเสี่ยงชกมวยใต้ดินเพื่อครอบครัว

“เน ทู ไนห์” หมดหวังคืนสังเวียน “ไป่ ทาคน” ยอมเสี่ยงชีวิตชกมวยใต้ดินเพื่อครอบครัว ในซีรีส์ “หมัดสั่งตาย หัวใจสั่งสู้ - Fight For Hope” EP.3
เข้มข้นทุกวินาที สำหรับซีรีส์ดราม่าสู้ชีวิต “หมัดสั่งตาย หัวใจสั่งสู้ - Fight For Hope” ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 8 เมื่อเรื่องราวใน EP.3 พาแฟนซีรีส์เผชิญบททดสอบครั้งใหญ่ของครอบครัวที่ต้องแบกรับทั้งความสูญเสีย ความหวัง และภาระที่หนักเกินกว่าจะรับมือ หลังจาก “ทูระ” (เน ทู ไนห์) ได้รับบาดเจ็บสาหัสจากการชกมวยจนต้องเข้ารับการผ่าตัดและดามขา ซึ่งความฝันบนสังเวียนต้องพังทลายลง เมื่อแพทย์วินิจฉัยว่าเขาอาจไม่สามารถกลับมาชกมวยได้อีก สร้างความโศกเศร้าให้กับทุกคนในครอบครัว โดยเฉพาะ “วุฒิยี” ที่ตัดสินใจจะสละสิทธิ์เรียนต่อแพทย์ เพราะไม่อยากเป็นภาระทางการเงินของบ้าน
ขณะเดียวกัน ปัญหากลับถาโถมไม่หยุด เมื่อ “อูจีโซ” แอบนำโฉนดบ้านไปค้ำประกันหนี้พนัน จนถูกนักเลงตามทำร้ายและยึดโฉนดไป สถานการณ์ของครอบครัวยิ่งวิกฤตหนัก “สีหะ” (ไป่ ทาคน) จำต้องเลือกเดินบนเส้นทางอันตราย ตัดสินใจขึ้นชกมวยใต้ดินเพื่อแลกกับเงินก้อนใหญ่ หวังนำมาส่งเสียน้องสาวและประคับประคองครอบครัว แม้จะถูกทูระตำหนิว่าเป็นเส้นทางที่ไร้ศักดิ์ศรี ท่ามกลางมรสุมชีวิตที่ถาโถมเข้ามาพร้อมกันทุกด้าน ความหวังเดียวของครอบครัวคือการได้เห็นวุฒิยีก้าวเดินตามความฝัน
งานนี้สีหะจะสามารถพาครอบครัวฝ่าฟันวิกฤตครั้งนี้ไปได้หรือไม่ ติดตามชมได้ในซีรีส์ “หมัดสั่งตาย หัวใจสั่งสู้ - Fight For Hope” พร้อมระบบเสียง 2 ภาษา ทั้งภาษาไทยและภาษาเมียนมา EP.3 วันเสาร์ที่ 13 มิถุนายน 2569 เวลา 22.15 น. ทางช่อง 8 กดเลข 27
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