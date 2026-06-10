“ไป๋ลู่” ปะทะ “เฉิงเหล่ย” เปิดมหากาพย์รักที่โลกต้องจารึก “ชายาเคียงหทัย - The First Jasmine”

บัลลังก์ต้องสะเทือน! “ไป๋ลู่” ปะทะ “เฉิงเหล่ย” เปิดเกมชิงอำนาจ ในมหากาพย์รักที่โลกต้องจารึก “ชายาเคียงหทัย - The First Jasmine” รับชมได้ทาง WeTV
เปิดม่านมหากาพย์รักและอำนาจที่สะเทือนทั้งบัลลังก์! เมื่อ WeTV แพลตฟอร์มวิดีโอสตรีมมิงที่รวมสุดยอดความบันเทิงคุณภาพแห่งเอเชีย เดินหน้าเสิร์ฟซีรีส์จีนพีเรียดฟอร์มยักษ์แห่งปี “ชายาเคียงหทัย - The First Jasmine” ที่ได้สองนักแสดงแม่เหล็กแห่งวงการอย่าง “ไป๋ลู่” นางเอกเจ้าแม่ดราม่าเรตติ้งทะลุจอ และ “เฉิงเหล่ย” พระเอกลุคกร้าวใจสุดฮอต โคจรมาประกบคู่กันเป็นครั้งแรก พร้อมประชันฝีมือการแสดงสุดเข้มข้น ผ่านเรื่องราวความรัก การเมือง และการชิงไหวชิงพริบที่พร้อมตรึงผู้ชมตั้งแต่ตอนแรก
“ชายาเคียงหทัย - The First Jasmine” บอกเล่าเรื่องราวของ “เย่หลี” (รับบทโดย ไป๋ลู่) บุตรสาวคนโตแห่งจวนสกุลเย่ ที่ถูกบีบบังคับให้เข้าพิธีอภิเษกกับ “โม่ซิวเหยา” (รับบทโดย เฉิงเหล่ย) อ๋องผู้พิการผู้เลื่องชื่อ ภายนอก “เย่หลี” ดูเป็นเพียงสตรีสูงศักดิ์ผู้สงบเยือกเย็น แต่แท้จริงแล้วนางคือทายาทแห่งหลีซาน ผู้แบกรับความแค้นจากการล่มสลายของตระกูล และเฝ้ารอวันทวงคืนความยุติธรรมให้คนของตน ทว่า เส้นทางในจวนอ๋องกลับเต็มไปด้วยความหวาดระแวงและเกมการเมือง
ในขณะที่ “โม่ซิวเหยา” ผู้เย็นชาและยากจะคาดเดาเองก็ซ่อนแผนการลับบางอย่างไว้เช่นกัน จากความไม่ไว้วางใจ ค่อยๆ แปรเปลี่ยนเป็นความเข้าใจ และกลายเป็นสายสัมพันธ์ที่ทำให้ทั้งสองเริ่มจับมือร่วมต่อสู้เคียงข้างกัน กลายเป็นจุดเริ่มต้นของเคมีรูปแบบใหม่ที่น่าจับตาในฐานะ “ชายาผู้คุมเกม ปะทะ อ๋องซ่อนคม” ที่ฝ่ายหญิงฉลาด ทันคน ไม่ยอมจำนนต่อโชคชะตา ส่วนฝ่ายชายก็ซ่อนความร้ายกาจและความลับไว้ภายใต้หน้ากากอ๋องพิการผู้ไร้ทางสู้!
งานนี้เตรียมพบกับการปะทะบทบาทสุดเชือดเฉือน และเคมีที่สมน้ำสมเนื้อที่สุดของ “ไป๋ลู่” และ “เฉิงเหล่ย” ที่จะมาพิสูจน์ว่า เมื่อความแค้นและแผนการลับโคจรมาเจอกัน บัลลังก์ที่ว่ามั่นคงก็อาจสั่นคลอนได้!
รับชมความสนุกระดับพรีเมียม พร้อมร่วมพิสูจน์เคมีชวนลุ้นของทั้งคู่ได้ในซีรีส์ “ชายาเคียงหทัย - The First Jasmine” ออกอากาศทุกวัน เวลา 17.00 น. ทาง WeTV ที่เดียวเท่านั้น คอซีรีส์จีนพีเรียดสายฟาดฟันห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวง!
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