“พล” แฮปปี้ “แก้วพิสดาร” ฟีดแบ็กแรง แฟนชมบท “ท้าวเกษนิกร” สร้างสีสัน

“แก้วพิสดาร” เปิดตัวดี “พล พูลภัทร” ดีใจได้ชิมลางละครพื้นบ้านครั้งแรกกระแสตอบรับแรง แฟนๆ ชม “ท้าวเกษนิกร” สร้างสีสัน ทำให้ละครน่าดูยิ่งขึ้น
เปิดม่านความสนุกแล้วจ้า สำหรับละครพื้นบ้านเรื่องใหม่ล่าสุดทางช่อง 7HD “แก้วพิสดาร” ผลิตโดย ค่ายสามเศียร นำแสดงโดย มิตร มิตรชัย และ ปิ่น ชรินพร เงินเจริญ รวมถึงปรากฏการณ์ใหม่ในการแสดงละครจักรๆ วงศ์ๆ ครั้งแรกของ พล พูลภัทร อัตถปัญญาพล ในบท "ท้าวเกษนิกร" กษัตริย์ผู้เป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมด ซึ่งหลังละครออกอากาศได้เพียง 2 ตอนก็ได้รับฟีดแบ็กดีมาก ต่างชื่นชมไปในทิศทางเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็น พี่พลแสดงดีจัง, สื่ออารมณ์ออกมาได้เจ็บปวด คนดูอินตามเลย, มาเล่นจักรๆ วงศ์ๆ ครั้งแรก ทำดีมากเลยนะ ทำเอาพลยิ้มไม่หุบ ก่อนเผยว่าดีใจที่แฟนละครพื้นบ้านให้การต้อนรับ
“ผมขอขอบคุณแฟนละครทุกคนเลยครับ ขอบคุณฟีดแบ็กที่กลับมามากๆ เพราะนี่ก็เป็นครั้งแรกของผมด้วยที่มาเล่นละครจักรๆ วงศ์ๆ ดีใจครับที่ทุกคนดูแล้วชอบ ดูแล้วบอกว่าสนุก สำหรับตัวละคร ท้าวเกษนิกร เขาคือเจ้าเมืองๆ หนึ่งที่อยากมีลูกมากๆ แต่ทำยังไงก็ไม่มี เลยต้องยอมทำทุกอย่างเพื่อที่จะมีลูกให้ได้ สำหรับตัวผมการได้มารับบทนี้ ถามว่าได้ทำการบ้านหรือเตรียมตัวเพิ่มในเรื่องไหนบ้าง จริงๆ ผมรู้สึกว่าผมแทบจะไม่ต้องเตรียมตัวอะไรเพิ่มเลยนะ เพราะผมคุ้นเคย ดูละครจักรๆ วงศ์ๆ มาตั้งแต่ตอนเด็กๆ ตอนนั้นผมดูเรื่องแก้วหน้าม้า ตอนนั้นเรายังเป็นเด็ก ก็เอามาจินตนาการ มาเล่นคนเดียว อีกอย่างหนึ่งผมมองว่าเด็กทุกคนจะต้องอยากมีพลังวิเศษ อยากปล่อยพลังได้ ผมเองก็เป็นหนึ่งในนั้นครับ ดังนั้นพอวันนี้เรามีโอกาสได้มาเล่นเอง ผมดีใจมากนะ เหมือนได้สานฝันวัยเยาว์ (ยิ้ม) แล้วก็รู้สึกภูมิใจด้วย เพราะละครพื้นบ้านคือการสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยที่บางทีอาจจะลืมกันไปแล้ว ในฐานะนักแสดง ผมดีใจที่มีโอกาสได้มาร่วมแสดงในละครแก้วพิสดารจริงๆ ส่วนที่มีการเตรียมตัวบ้าง คือเรื่องของภาษา กับเรื่องการแต่งกาย ทั้ง 2 อย่างนี้ผมอาจจะยังไม่คุ้น อย่างเรื่องภาษาโชคดีที่ตัวละครของผมเป็นเจ้าเมือง ก็จะทำให้เราพูดธรรมดา อาจจะไม่ต้องมีราชาศัพท์มาก ส่วนการแต่งกายอาจจะใช้เวลานานกว่าที่เราแต่งตัวในละครปกติ แต่พอคุ้นเคยแล้วก็โอเคเลยครับ
และที่ผมอยากชื่นชมมากๆ ก็คือสตูดิโอของสามเศียรที่ลาดหลุมแก้ว เอาจริงๆ นะผมเองถ่ายละครมาหลายเรื่อง ไปโลเกชั่นมามากมาย แต่พอวันแรกที่ผมเข้ามาที่นี่ ผมตื่นตาตื่นใจจริงๆ นะ คือที่นี่มีทุกอย่างรวมอยู่ในที่ๆ เดียว ไม่ว่าจะเป็นกำแพงเมือง ปราสาท มีวัง มีถ้ำ มีน้ำตก คือไม่ต้องไปไหนเลย พอเข้ามาแล้วเราทำงานได้ทุกมุมที่อยู่ที่นี่หมดเลย เป็นอะไรที่ดีมาก การได้เข้ามาทำงานตรงนี้สำหรับผมเป็นความภูมิใจนะ รวมถึงผมมองว่านี่เป็นอีกหนึ่งชาเลนจ์ที่เราจะตั้งใจทำออกมาให้ดีที่สุด ในเรื่องนี้ผมจะเล่นกับ 2 มเหสีก็คือ น้องนาย (ชนุชตรา สุขสันต์) ที่เป็นมเหสีฝ่ายขวา สุวรรณรัตนา และ น้องส้มโอ (ชมพูนุท พึ่งผล) มเหสีฝ่ายซ้าย วิลาวรรณ์ น้องนายนี่เราเพิ่งร่วมงานกันครั้งแรก น้องเก่งมากครับ ส่วนกับน้องส้มโอ เราเคยร่วมงานกันมาก่อนแล้วในละครเรื่อง ลางปริศนา ที่เพิ่งจบไป การทำงานกับทั้ง 2 คนสนุกครับ ทุกอย่างราบรื่นมาก
ผมฝากละครแก้วพิสดารไว้ด้วยนะครับ อยากให้กลับมาชมละครพื้นบ้านของเรา สนุกไปกับศิลปวัฒนธรรมของไทย ที่ผมเชื่อว่าเราโตมาด้วยกันและจะยังคงให้รุ่นต่อไปได้ดูกันต่อ เป็นละครที่เด็กๆ ทุกคนจะเฝ้ารอในทุกเช้าวันเสาร์ - อาทิตย์ อยากให้ทุกคนสนุกไปกับแก้วพิสดารด้วยกันครับ”
ติดตามชมละครพื้นบ้าน “แก้วพิสดาร” ได้ทุกวันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 08.00 น. ทางช่อง 7HD กด 35 ชมสดออนไลน์ทาง BUGABOO.TV
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