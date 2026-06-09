เรื่องย่อตอน ซีรีส์ “WU อู” ตอนที่ 6

วิกฤตหนักกลางพิธี “สกาย - นานิ - เกรท - ก๊อตจิ” ถูกหมอกขาวปริศนาเล่นงานจนหลุดไปในมิติอันตราย ซ้ำต้องเผชิญหน้ากับความกลัวในใจตัวเองเพื่อหาทางรอดกลับมาให้ทันเวลา ในซีรีส์ "WU อู" EP.6
หลังจาก “นิรันดร์” (สกาย วงศ์รวี) และ “พีท” (นานิ หิรัญกฤษฎิ์) รวมพลังกับกลุ่มเพื่อน ทั้ง “เฟย” (ก๊อตจิ ทัชชกร), “ตง” (เกรท สพล), “เจียเห่า” (ดร.พลัง โลกศิลป์), “หยก” (สิงห์ เหลืองสุนทร), “แจ็ค” (เคน กันต์ธีร์), “เต๋า” (ไททัน ชยุต) และ “ถั่ว” (จูโน่ ตีระณัฐ) ในการทำพิธีปราบ "ฉีหรง" จู่ๆ ก็เกิดเหตุไม่คาดคิดกลางพิธี เมื่อพิธีนี้นำพาให้ทุกคนหลุดเข้าไปเผชิญหน้ากับห้วงเวลาอันตรายอย่างเลี่ยงไม่ได้ เมื่อแต่ละคนต้องติดอยู่ในหมอกขาวและถูกกักขังอยู่กับเงา รวมถึงความกลัวในจิตใต้สำนึกของตัวเอง งานนี้ทุกคนจึงต้องหาทางเอาชนะใจตัวเองและเอาตัวรอดจากมิตินี้เพื่อกลับมาร่วมพิธีให้สำเร็จให้ได้ พวกเขาจะผ่านมันไปได้หรือไม่ ต้องติดตามชม
ซีรีส์ “WU อู” EP.6 ออกอากาศวันอังคารที่ 9 มิถุนายน 2569 เวลา 20.30 น. ทางช่อง GMM25 รับชมย้อนหลังที่แรกทาง Viu เวลา 21.30 น. อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวได้ที่ FB & IG & YouTube & X & TikTok : GMMTV
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