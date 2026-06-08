เรื่องย่อตอน ละคร “ธาตรี” ตอนที่ 1

ตอนที่ 1 ออกอากาศวันจันทร์ที่ 8 มิถุนายน 2569 เวลา 20.30 น. ทางช่อง 3
ธาตรี ธาตรีพันธ์ (ภณ ณวัสน์) หนุ่มสังคมผู้ร่ำรวยมั่งคั่งที่สุด กลับถึงจุดตกต่ำที่สุดจนไม่เหลืออะไรเลย จนเมื่อมาเจอกับ ธาตรี วรพัฒน์ (โบ๊ท ธารา) เพื่อนสนิทสมัยเรียน แต่เพราะสงครามทำให้ทั้งคู่เกือบตาย ธาตรี วรพันธ์เจ็บหนักจนไปรับมรดกที่ภูเก็ตไม่ได้ จึงขอร้องให้ธาตรี ธาตรีพันธ์สวมรอยไปรับมรดกแทน ธาตรีเร่งเดินทางตามเงื่อนไขและคำขอร้องของเพื่อนรักโดยที่ไม่รู้เลยว่ามีอะไรรออยู่
ละคร “ธาตรี” ออกอากาศทุกวันจันทร์ - อังคาร เวลา 20.30 น. ทางช่อง 3 รับชมย้อนหลังได้ทางแอปพลิเคชันและเว็บไซต์ 3Plus
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