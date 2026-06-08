“ภณ-จีน่า” เปิดศึกน้าหลานกำมะลอ ฟินปนฮาใน “ธาตรี”

“ภณ - จีน่า” เปิดฉากความสัมพันธ์น้าหลานกำมะลอ เจอกันวันแรกก็เปิดศึกวางมวย วิ่งไล่จับกันวุ่นวาย ทั้งหวานทั้งฮาพาคนดูแบ่งทีมเชียร์ ในละคร “ธาตรี”
เรียกว่าลงจอปุ๊บก็สร้างความประทับใจทันที สำหรับละครเรื่อง “ธาตรี” ทางช่อง 3 ที่จับคู่เคมีใหม่อย่าง “ภณ ณวัสน์” และ “จีน่า ญีนา” มาประชันบทบาทกันครั้งแรก กับความสัมพันธ์แบบ “น้าหลานกำมะลอ” ที่ทั้งรักทั้งกัด งานนี้บอกเลยว่าเคมีเข้ากันแบบเกินต้าน ทั้งหวาน ทั้งฮา ทั้งปะทะกันแบบไม่มีใครยอมใคร
แค่เปิดเรื่องมาก็ทำคนดูยิ้มไม่หยุด เมื่อ ธาตรี หนุ่มตัวตึงแห่งพระนคร กับ ระจิตต์ สาวนักเรียนจากปีนัง โคจรมาพบกันแบบไม่ทันตั้งตัว แต่แทนที่จะเป็นการเจอที่น่าประทับใจ กลับกลายเป็นการเปิดศึกคารมกันยกแรก เมื่อคำพูดของฝ่ายชายดันไปสะกิดต่อมความแซ่บของฝ่ายหญิง ก่อนจะลุกลามไปถึงขั้นวางมวยเบาๆ ฝากรอยจำกันไว้ตั้งแต่วันแรกที่เจอ ความวุ่นวายยังไม่จบแค่นั้น เมื่อโชคชะตาพาให้ทั้งคู่กลับมาเจอกันอีกครั้งในฐานะผู้มีสิทธิ์รับมรดกแห่ง “บ้านโสมส่องแสง” งานนี้ดีกรีความเดือดยิ่งทวีคูณ เพราะธาตรีดันเข้าใจผิดคิดว่าระจิตต์เป็นโจร ถึงขั้นวิ่งไล่จับกันวุ่นวาย ทั้งกอดรัดฟัดเหวี่ยง ก่อนจะรู้ว่าอีกฝ่ายคือคู่กรณีคนเดิม เบื้องหลังฉากนี้เต็มไปด้วยความสนุก เพราะเป็นวันแรกที่ภณและจีน่าเข้าฉากร่วมกัน แต่ด้วยความที่สาวจีน่าพลังล้นเล่นเต็มที่ ทำเอาภณต้องออกแรงรับส่งอารมณ์และคอยจับจังหวะ วิ่งไล่จับกันจนเหนื่อย บทก็ต้องพูด ทำเอาหอบอยู่ไม่น้อย
แค่ตอนเปิดเรื่องก็จัดเต็มทั้งความฮา ความน่ารัก และเคมีชวนฟินของพระนางคู่ใหม่ที่พร้อมทำให้คนดูแบ่งทีมเชียร์กันสนุกว่าจะอยู่ทีม “ธาตรี” หรือทีม “ระจิตต์” เพราะต่างฝ่ายต่างไม่มีใครยอมใคร ศีลเสมอกันทุกกระบวนท่า งานนี้ต้องมาลุ้นกันว่าจากคู่กัดจะกลายเป็นคู่ใจได้อย่างไร ในละคร “ธาตรี” วันจันทร์ที่ 8 มิถุนายน 2569 เวลา 20.30 น. ทางช่อง 3 ดูทีวีกด 33 ดูออนไลน์ที่ 3Plus
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