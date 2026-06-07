“ภณ-จีน่า” จับคู่ครั้งแรกใน “ธาตรี” เปิดฉากความรัก มรดกผูกชะตา! เริ่ม 8 มิ.ย.นี้

“ภณ ณวัสน์" โคจรพบ “จีน่า ญีนา” ครั้งแรกใน “ธาตรี” ละครพีเรียดฟอร์มดี กับภารกิจสวมรอยรับมรดกที่นำไปสู่ความรักและการผจญภัยสุดอันตรายท่ามกลางไฟสงครามช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 เริ่ม 8 มิถุนายนนี้
ถึงเวลาแฟนละครปักหมุดรอชม “ธาตรี” ละครโรแมนติก ดราม่า ย้อนยุค ฟอร์มดีจากช่อง 3 ที่พร้อมพาย้อนเวลากลับไปสู่บรรยากาศในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 กับเรื่องราวเข้มข้นครบรส ทั้งความรัก การผจญภัย และฉากแอ็กชั่นสุดอลังการ จากค่าย มัม แอนด์ อัส จำกัด โดยผู้จัด “คิง สมจริง ศรีสุภาพ” ที่ได้ดึงน้องชาย “วิทย์ วรวิทย์ ศรีสุภาพ” นั่งแท่นกำกับ
งานนี้เป็นการโคจรมาพบกันครั้งแรกของพระเอกหนุ่ม “ภณ ณวัสน์ ภู่พันธัชสีห์” และนางเอกสาว “จีน่า ญีนา ซาลาส” ที่มาร่วมสร้างเคมีใหม่บนหน้าจอ โดย ภณ รับบท “ธาตรี” ชายหนุ่มผู้ต้องปลอมตัวไปรับมรดกแทนเพื่อนสนิท ขณะที่ จีน่า รับบท “ระจิตต์” หญิงสาวผู้มีสิทธิ์รับมรดกร่วมกัน ซึ่งการพบกันของทั้งคู่กลับนำไปสู่เรื่องราวความรักและการฝ่าฟันอุปสรรคครั้งสำคัญ
ธาตรี ดัดแปลงจากบทประพันธ์ของ ดวงดาว (หม่อมเจ้าสวาสดิ์วัฒโนดม ประวิตร) บทโทรทัศน์โดย นิตินันท์ สุภาพพงษ์ (ฝนพรำ), สุกฤตา แสงกระจ่าง ถ่ายทอดเรื่องราวในยุคสงครามโลกครั้งที่ 2 เมื่อ “ธาตรี ธาตรีพันธ์” ไฮโซหนุ่มที่ถูกโกงจนหมดตัว ต้องสวมรอยไปรับมรดกที่บ้านโสมส่องแสง จังหวัดภูเก็ต แทนเพื่อนสนิทที่ประสบเหตุไม่สามารถเดินทางมาได้ และที่นั่นเอง เขาได้กลับมาพบกับ “ระจิตต์” อีกครั้ง ก่อนทั้งคู่จะต้องเผชิญทั้งปัญหาธุรกิจ คู่แข่ง และภัยจากโจรสลัด จนเกิดเป็นความผูกพันที่ค่อยๆ ก่อตัวขึ้นท่ามกลางความวุ่นวาย
ภณ ณวัสน์ เผยถึงบทบาทที่ได้รับว่า “ธาตรี เป็นลูกคนรวยที่เกิดมามีเงิน มีทุกอย่าง อยากได้อะไรก็ได้ เป็นคนที่ชอบพูดตรงๆ โดยที่บางทีอาจจะไม่ได้สนใจความรู้สึกของคนอื่น พูดแรงคนก็หมั่นไส้ คนไม่ชอบ จนเกิดเป็นศัตรู ซึ่งการที่เกิดเป็นศัตรูก็จะทำให้เกิดจุดเปลี่ยนที่สำคัญกับธาตรีครับ จากรวยไปจนถึงบุคคลล้มละลาย เรื่องนี้มีหลายฉากหลากหลายอารมณ์มากครับ ทั้งดราม่า โรแมนติก แอ็กชั่น คอเมดี้ ก็คือครบอยู่ในเรื่องนี้หมดเลย อีกทั้งฉากแอ็กชั่นและเอฟเฟกต์ต่างๆ ยังจัดเต็มสมจริงจนสร้างความตื่นตาตื่นใจอย่างแน่นอนครับ”
ขณะที่ จีน่า ญีนา เปิดเผยว่า “เตรียมตัวเยอะเหมือนกันค่ะ สำหรับบท ‘ระจิตต์’ ถึงจะเป็นผู้หญิงที่มีความสดใส มองอะไรก็ Lavender ไปหมด แต่ไม่ได้มีความเป็นเด็ก เพราะระจิตต์เรียนจบที่ปีนัง เป็นเด็กสาวที่ดูแลรับผิดชอบตัวเองได้ เป็นเจ้าหนูจำไมอยากรู้ทุกอย่าง เรื่องนี้ค่อนข้างท้าทายมากด้วยบทที่ได้รับ ด้วยเรื่องราวต่างๆ เราก็มีไปเรียนขี่ม้าเพิ่มเติม รวมถึงการแต่งกายและทำผมที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดทั้งเรื่อง เพื่อสะท้อนภาพหญิงสาวในยุคสมัยนั้นอย่างสมจริง อยากให้ทุกคนได้ดูกัน เป็นพล็อตเรื่องที่น่าสนใจ และคิดว่าแนวแบบนี้ก็หาดูได้ยากแล้วเหมือนกัน”
นอกจากคู่พระนางแล้ว ยังขนทัพนักแสดงคุณภาพมาร่วมสร้างสีสันและความเข้มข้นอีกคับคั่ง อาทิ โบ๊ท ธารา ทิพา, เดี่ยว สุริยนต์ อรุณวัฒนกูล, พริม พริมา พันธุ์เจริญ, แม็ค วีรคณิศร์ กานต์วัฒนกุล, เป็นไต๋ นัฐนิช ประดิษฐาน, เม นิศาชล ต้วมสูงเนิน, นิ้ง ศรัณยา จำปาทิพย์, กิก ดนัย จารุจินดา, น้ำฝน สรวงสุดา ลาวัณย์ประเสิร์ฐ, สายไหม มณีรัตน์ ธรรมมณีวงศ์, ก้อย นฤมล พงษ์สุภาพ, เป๊ก เปรมณัช สุวรรณานนท์, สุเชาว์ พงษ์วิไล พงษ์วิไล และ นักแสดงอีกมากมายทั้งรุ่นเล็กรุ่นใหญ่
ติดตามชมเรื่องราวความรัก ความลับ และการต่อสู้ท่ามกลางยุคสงครามได้ในละคร “ธาตรี” ออกอากาศทุกวันจันทร์ - อังคาร เวลา 20.30 น. เริ่มตอนแรกวันจันทร์ที่ 8 มิถุนายน 2569 ทางช่อง 3 ดูทีวีกด 33 ดูออนไลน์ที่ 3Plus
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