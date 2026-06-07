เรื่องย่อละคร “ธาตรี”
บทประพันธ์ : ดวงดาว
บทโทรทัศน์ : นิตินันท์ สุภาพพงษ์ (ฝนพรำ) / สุกฤตา แสงกระจ่าง
กำกับการแสดง : วรวิทย์ ศรีสุภาพ
ผู้ผลิต : มัม แอนด์ อัส จำกัด (Mon & Us Entertainment Co., LTD.) โดยผู้จัด สมจริง ศรีสุภาพ
วันเวลาออกอากาศ : ทุกวันจันทร์ - อังคาร เวลา 20.30 น. ทางช่อง 3
ระยะเวลาออกอากาศ : ตอนแรก วันจันทร์ที่ 8 มิถุนายน 2569
เรื่องย่อ
เรื่องราวเกิดในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 เมื่อ ‘ธาตรี ธาตรีพันธ์’ (ณวัสน์ ภู่พันธัชสีห์) ไฮโซคนดัง ต้องมาตกอับเพราะถูกโกงจนหมดตัว และได้พบกับ ‘ธาตรี วรพัฒน์’ (ธารา ทิพา) เพื่อนเก่าที่กำลังเดินทางไปรับมรดกที่ภูเก็ต ขณะที่สองธาตรีคุยกันอย่างออกรส กองทัพสัมพันธมิตรได้ทิ้งระเบิด! ธาตรี วรพัฒน์ บาดเจ็บสาหัส หมดสิทธิ์ไปรับมรดกได้ทันเวลา จึงขอร้องให้ ธาตรี ธาตรีพันธ์ ช่วยปลอมตัวไปรับมรดกแทนที่บ้านโสมส่องแสง ในภูเก็ต ธาตรี ธาตรีพันธ์ ได้พบกับสาวน้อยที่เพิ่งเรียนจบจากปีนังชื่อ ‘ระจิตต์’ (ญีนา ซาลาส) ซึ่งเคยพบกันแล้วครั้งหนึ่งที่งานราตรีสโมสรในกรุงเทพฯ ระจิตต์และธาตรีคือผู้ที่จะได้รับมรดกคนละครึ่งตามพินัยกรรม แทนที่จะทำเพียงเพื่อช่วย ธาตรี วรพัฒน์ โดยมารับมรดกแล้วจากไป ธาตรี ธาตรีพันธ์ กลับต้องอยู่ใช้ชีวิตวุ่นๆ ระแวงว่าความจริงจะเปิดเผยว่าเขาไม่ใช่ตัวจริง และแก้ปัญหาธุรกิจของโสมส่องแสงที่ต้องเผชิญทั้งคู่แข่งและเรือโจรสลัด แต่ท่ามกลางปัญหาเหล่านั้น ธาตรีกลับมีระจิตต์คอยอยู่เคียงข้างจนกลายเป็นความผูกพัน และช่วยกันฝ่าฟันทุกปัญหา เรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไป ต้องติดตามชม
รายชื่อนักแสดง
1. ณวัสน์ ภู่พันธัชสีห์ รับบท ธาตรี ธาตรีพันธ์
2. ญีนา ซาลาส รับบท ระจิตต์ อดิศวร
3. ธารา ทิพา รับบท ธาตรี วรพัฒน์
4. วีรคณิศร์ กานต์วัฒนกุล รับบท บัณฑิต เทพทัต
5. พริมา พันธุ์เจริญ รับบท ศศิธร แก้วกานต์
6. สุริยนต์ อรุณวัฒนกูล รับบท วิจารณ์ บูรณนิจ
7. มณีรัตน์ ธรรมมณีวงศ์ รับบท เฟื่องฟ้า ศรีสว่าง
8. สรวงสุดา ลาวัณย์ประเสริฐ รับบท เพทาย ศรีสว่าง
9. ดนัย จารุจินดา รับบท จางกงเฉิง
10. เปรมณัช สุวรรณานนท์ รับบท ขจร พิทักษ์ถิ่น
11. นิศาชล ต้วมสูงเนิน รับบท ศรีจันทร์
12. ศานติ สันติเวชกุล รับบท พจน์ พจน์ปรีดา
13. นัฐนิช ประดิษฐาน รับบท ไวย
14. ปารีณา บุศยศิริ รับบท พริ้มเพรา
15. เจติยา นัยวัฒนกุล รับบท นารีวรรณ
16. ศรัณยา จำปาทิพย์ รับบท สุดา
17. นฤมล พงษ์สุภาพ รับบท บังอร
18. ณัฐนี สิทธิสมาน รับบท เจียม
19. แพร์รัชนี ศิระเลิศ รับบท เกษร
20. ปวีณา ชารีฟสกุล รับบท สวง
21. วีรภัฎ อ่อนสอาด รับบท นิด
22. ณัฏฐพงษ์ สมรรคเสวี รับบท โกศักดิ์
23. ศุภกรณ์ กิจสุวรรณ รับบท สถิตย์
24. สุเชาว์ พงษ์วิไล รับบท โสม
25. อดัม ซีมา รับบท ไมเคิล
26. ฮิดากะ ฮารุฮิซะ รับบท นากามูระ
ติดตามทุกข่าวสารเกี่ยวกับละครและวงการบันเทิง ได้ที่
FB : https://www.facebook.com/lakornonlinefan/
ยูทูป : https://www.youtube.com/channel/UCQAR4HLhUFJhx_-rRbaZXGA
IG : https://www.instagram.com/lakorn_online/
TikTok : https://vt.tiktok.com/ZSJCY5xQa/
#ยืนหนึ่งข่าวละคร #ละครออนไลน์