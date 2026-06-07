รวม 18 หนัง-ซีรีส์คุณภาพ ฉลอง Pride Month จัดเต็มบน Prime Video

Every Color, Every Story: ทุกสีมีความหมาย ทุกเรื่องราวมีพลัง Prime Video ชวนฉลอง Pride Month ด้วย 18 คอนเทนต์คุณภาพ พาผู้ชมสัมผัสความหลากหลายของผู้คน ผ่านเรื่องราวที่เข้าถึงทุกหัวใจ
ต้อนรับ Pride Month ปีนี้ Prime Video ประเทศไทย ร่วมเฉลิมฉลองความหลากหลายผ่านแคมเปญ “Every Color, Every Story: ทุกสีมีความหมาย ทุกเรื่องราวมีพลัง” กับการคัดสรรภาพยนตร์ ซีรีส์ และสารคดี 18 เรื่องที่สะท้อนตัวตน ความสัมพันธ์ และประสบการณ์อันหลากหลายของผู้คน ภายใต้แรงบันดาลใจจาก 6 สีบนธง Pride Flag ซึ่งถ่ายทอดความหมายที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังแต่ละสี ได้แก่ ชีวิต การเยียวยา ความหวัง การเติบโต ความกลมเกลียว และจิตวิญญาณ เพื่อส่งต่อพลังของการมองเห็น เข้าใจ และยอมรับในทุกความแตกต่าง เพราะ Pride ไม่ใช่แค่ช่วงเวลาหนึ่งเดือนในปฏิทิน แต่คือความรู้สึก การต่อสู้ของผู้คน และเรื่องราวที่ควรได้รับการเล่าขาน
เตรียมตัวให้พร้อม แล้วไปเพลิดเพลินกับ 18 คอนเทนต์คุณภาพบน Prime Video เพื่อให้ Pride Month ปีนี้เปี่ยมความหมายกว่าที่เคย!
สีแดง: ชีวิต l พลังแห่งการใช้ชีวิต การค้นหาตัวตน และความรัก
"My Policeman"
สามหัวใจ สองยุคสมัย หนึ่งความรักที่ไม่อาจเป็นไปได้ - ภาพยนตร์โรแมนติกดราม่าย้อนยุคที่บอกเล่าความสัมพันธ์รักสามเส้า ระหว่างนายตำรวจ “ทอม” (Harry Styles / Linus Roache) ครูสาว “แมเรียน” (Emma Corrin / Gina McKee) และภัณฑารักษ์ “แพทริก” (David Dawson / Rupert Everett) ผ่านการเล่าเรื่องสลับระหว่างอังกฤษในยุค 1950 และช่วงปลายทศวรรษ 1990 ซึ่งทำให้ได้เห็นบรรทัดฐานทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย
"Overcompensating"
หนุ่มหล่อ โปรไฟล์เริ่ด กับตัวตนที่ยังไม่เปิดเผย - ซีรีส์คอเมดี้วัยรุ่นมหาวิทยาลัย เรื่องราวอันว้าวุ่นของเบนนี่ อดีตนักอเมริกันฟุตบอลและตัวพ่องานพรอม ที่ยังไม่เปิดเผยตัวตนเรื่องเพศของตัวเอง และกำลังพยายามเอาตัวรอดในรั้วมหาวิทยาลัย จนเมื่อเขากลายเป็นเพื่อนสนิทกับคาร์เมน เด็กใหม่ที่ไม่เข้าพวกซึ่งตั้งใจจะ “เข้ากลุ่ม” ให้ได้ไม่ว่าจะต้องแลกด้วยอะไรก็ตาม นำไปสู่การค้นหาตัวตนที่แท้จริงของตัวเองท่ามกลางปาร์ตี้สุดเหวี่ยง ความสัมพันธ์สุดปั่น และความสับสนในหัวใจ
"More Than Words"
สัมพันธ์ซับซ้อนของสามหนุ่มสาวแดนปลาดิบ - ซีรีส์ขมอมหวานแนว Coming-of-age ว่าด้วยชีวิต มิตรภาพ และสายสัมพันธ์ของหนุ่มสาวชาวญี่ปุ่นสามคนที่ผูกพันกันแนบแน่น ท่ามกลางสังคมอนุรักษ์นิยมในแดนอาทิตย์อุทัยที่ยังไม่เปิดกว้างเรื่องความสัมพันธ์แบบรักร่วมเพศ ถ่ายทอดเรื่องราวของความเสียสละซึ่งเกิดขึ้นในนามของความรัก ความผูกพัน และการอยู่รอดในสังคมด้วยมุมมองที่สมจริง
สีส้ม: การเยียวยา l สายสัมพันธ์อบอุ่นที่เยียวยาหัวใจให้เบิกบาน
"Modern Love"
เรื่องรักหลากรสในมหานครที่ไม่เคยหลับใหล - ผลงานซีรีส์ที่ดัดแปลงจากเรื่องจริงในคอลัมน์ชื่อดังของ The New York Times ถ่ายทอดความรักหลากมิติในนิวยอร์ก ทั้งรักหวานชื่น ความเจ็บปวด และมิตรภาพที่ไม่คาดคิด ผ่านมุมมองที่ซื่อตรงและอบอุ่น เพื่อพิสูจน์ว่าความรักในโลกสมัยใหม่นั้นสวยงามและซับซ้อนเกินกว่าจะจำกัดความได้ด้วยคำเดียว
"Harlem"
สวย แซ่บ มั่น มิตรภาพสุดจี๊ดของสี่สาวผิวสี - ซีรีส์คอเมดี้ที่อัดแน่นด้วยพลังความสดใส บอกเล่าเรื่องชีวิตในนครนิวยอร์กของแก๊งเพื่อนสาวผิวสีสุดมั่น ซึ่งรู้จักกันตั้งแต่สมัยเรียนมหาวิทยาลัย พวกเธอต้องรับมือกับทั้งเรื่องงาน ความรัก และการเติบโตในเมืองใหญ่ในขณะที่กำลังก้าวเข้าสู่วัยสามสิบ ผ่านทุกช่วงเวลาวุ่นวายของชีวิตด้วยมิตรภาพและอารมณ์ขัน
"Uncle Frank"
โร้ดทริปกลับบ้าน ที่อาจทำให้หัวใจเบาลง - ภาพยนตร์คอเมดี้ชุบชูใจว่าด้วยเรื่องราวที่เกิดขึ้นในปี 1973 เมื่อ “เบธ” หญิงสาววัย 18 ปีเข้ามาเรียนต่อในนิวยอร์ก และค้นพบว่า “แฟรงค์” คุณลุงคนโปรดของเธอแท้จริงแล้วเป็นเกย์ และใช้ชีวิตอยู่กับ “วอลลี่” คู่รักที่คบหากันมานาน แต่แล้วจู่ๆ พ่อของแฟรงค์ก็เสียชีวิตอย่างกะทันหัน เขาจึงจำเป็นต้องกลับบ้านเพื่อไปร่วมงานศพ การออกเดินทางของทั้งสามคนครั้งนี้ จึงกลายเป็นโร้ดทริปที่แฟรงก์ต้องเผชิญหน้ากับครอบครัวอนุรักษ์นิยม บาดแผลในอดีต และอคติที่เขาพยายามหลีกหนีมาตลอดชีวิต
สีเหลือง: ความหวัง l แสงสว่างแห่งความหวัง การมองโลกในแง่ดี และยืดหยัดอย่างงดงามท่ามกลางอุปสรรค
"Anything’s Possible"
รักวุ่นๆ ของหนุ่มจืดกับสาวทรานส์ - ภาพยนตร์โรแมนติก-คอเมดี้แนว Coming-of-age เมื่อ “คาล” หนุ่มเนิร์ดมัธยมปลายโพสต์เว็บบอร์ดแบบไม่เปิดเผยตัวตน หวังระบายความในใจเรื่องที่เขาแอบชอบสาวทรานส์สุดคูลของโรงเรียน แต่ผลตอบรับกลับดีเกินคาด จนทำให้เขาตัดสินใจชวนเธอออกเดต ก่อเกิดเป็นเรื่องราวความรักแบบเจนซีที่ขอเพียงมีความหวังและไม่มีอะไรเป็นไปไม่ได้!
"Minari"
ครอบครัว ความหวัง และความฝันที่หยั่งรากกลางแผ่นดินใหม่ - ภาพยนตร์ดราม่าเจ้าของรางวัลออสการ์ ถ่ายทอดเรื่องราวชีวิตของครอบครัวผู้อพยพชาวเกาหลีใต้ซึ่งย้ายมาตั้งรกรากในชนบทอเมริกาเพื่อไล่ตามความฝันแบบอเมริกันในทศวรรษ 1980 สะท้อนความยากลำบากของการเริ่มต้นชีวิตใหม่ การปรับตัว อัตลักษณ์ ความมุ่งมั่นยืดหยัดเพื่อก้าวข้ามอุปสรรค พร้อมถ่ายทอดความหมายของคำว่า “ครอบครัว” ผ่านช่วงเวลาเรียบง่ายที่อบอุ่น ลึกซึ้ง และเปี่ยมด้วยความเป็นมนุษย์
"Cassandro"
ตำนานมวยปล้ำตัวมัม ผู้เปลี่ยนเสียงโห่เป็นเสียงเชียร์ - ภาพยนตร์ชีวประวัติที่สร้างจากเรื่องจริงของ Saúl Armendáriz นักมวยปล้ำเกย์จากชายแดนอเมริกา-เม็กซิโก ผู้สร้างตำนานในฉายา "คาสซานโดร" ตามชื่อนางเอกละครน้ำเน่า โดยแจ้งเกิดในฐานะนักสู้สายเอ็กโซติโก (Exótico) ที่ท้าทายจารีตชายชาตรีในยุค 80 จนมีชื่อเสียงระดับโลก ท่ามกลางบททดสอบอันหนักหน่วงและความหวังที่จะพิสูจน์ตัวตนบนสังเวียนที่เต็มไปด้วยอคติและความสับสนในจิตใจ
สีเขียว: การเติบโต l สำรวจการเติบโต ผ่านธรรมชาติและการเดินทางของชีวิต
"Prisma"
แฝดคนละฝา โลกคนละใบ - ซีรีส์ Coming-of-age สัญชาติอิตาเลียน ว่าด้วยเรื่องราวการเติบโตของสองพี่น้องวัยรุ่นฝาแฝดที่มีบุคลิกต่างกันอย่างสิ้นเชิง ติดตามการค้นหาตัวตนและความหลากหลายทางเพศของคู่แฝด ผ่านสีสันที่ปรากฏบน Pride Flag ซึ่งถูกหยิบยกมาเป็นชื่อตอนของซีรีส์ เพื่อสะท้อนเรื่องราวในแต่ละตอนและเฉลิมฉลองให้กับความหลากหลายทางอัตลักษณ์ของผู้คนบนโลกนี้ไปพร้อมๆ กัน
"Wildcat" (2022)
หนึ่งคน หนึ่งเหมียว กับการเยียวยาหัวใจกลางป่าใหญ่ - สารคดีที่บอกเล่าเรื่องราวสร้างแรงบันดาลใจของอดีตทหารผ่านศึกหนุ่มที่เดินทางเข้าสู่ป่าแอมะซอนเพื่อหลบหนีจากบาดแผลในใจ จนได้พบกับหญิงสาวผู้ดูแลศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ป่า และได้รับมอบหมายให้ดูแลลูกแมวป่าโอซีล็อตกำพร้า จนกลายเป็นจุดเริ่มต้นของการเยียวยาจิตใจ และนำพาเขาไปสู่การค้นพบความรักและความหมายใหม่ของชีวิตท่ามกลางธรรมชาติอันบริสุทธิ์
"Wild Isles" (2023)
สำรวจโลกธรรมชาติอันงดงามและเปราะบาง กับ David Attenborough - สารคดีชุดที่จะพาไปดื่มด่ำความงดงามและมหัศจรรย์ของธรรมชาติในหมู่เกาะบริติชซึ่งถือเป็นระบบนิเวศที่สำคัญระดับโลก ในมุมมองที่ไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อน ตั้งแต่ในป่า ทุ่งหญ้า แหล่งน้ำจืด ไปจนถึงมหาสมุทร ผ่านเสียงบรรยายอันเป็นเอกลักษณ์ของนักธรรมชาติวิทยาในตำนาน Sir David Attenborough
สีฟ้า: ความกลมเกลียว l โอบรับความแตกต่าง สู่การอยู่ร่วมกันอย่างกลมเกลียว
"Transparent"
เมื่อความกล้าของพ่อ เปลี่ยนชีวิตคนทั้งบ้าน - ซีรีส์ดราม่าคอเมดี้ว่าด้วยเรื่องราวของครอบครัวอเมริกันเชื้อสายยิว Pfefferman ในลอสแอนเจลิส เมื่อคุณพ่อวัยเกษียณซึ่งเป็นหัวหน้าครอบครัวตัดสินใจเปิดเผยความลับครั้งใหญ่ว่าแท้จริงแล้วเธอคือผู้หญิงข้ามเพศ การสารภาพของเธอครั้งนี้สร้างแรงกระเพื่อมครั้งใหญ่ในชีวิตของสมาชิกในครอบครัว ลูกๆ วัยผู้ใหญ่ทั้ง 3 คนต้องเผชิญหน้ากับความจริง พัฒนาการทางเพศของตัวเอง รวมไปถึงการยอมรับตัวตนของพ่อ ซึ่งนำไปสู่เรื่องราวความวุ่นวาย และการค้นหาความสุขที่แท้จริงของแต่ละคน
"Everybody's Talking About Jamie"
ความฝันบนส้นสูงของเด็กหนุ่มผู้ไม่ยอมแพ้ - ภาพยนตร์ Coming-of-age สร้างจากเรื่องจริงของ Jamie Campbell วัยรุ่นวัย 16 ปีที่ฝันอยากเป็นแดร็กควีน ท่ามกลางอุปสรรคจากการบูลลี่ในโรงเรียนและการไม่ยอมรับของพ่อ แต่ด้วยพลังใจจากแม่และเพื่อนรอบข้าง ทำให้เขาฮึดสู้เพื่อก้าวข้ามขีดจำกัด และกล้าที่จะเป็นตัวเองอย่างเจิดจรัสบนรองเท้าส้นสูงและแสงไฟสปอร์ตไลท์ในที่สุด
"Red, White & Royal Blue"
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ที่ไม่อยู่ในแผนการทูต - ภาพยนตร์โรแมนติก-คอเมดี้ที่หลอมละลายหัวใจผู้ชมทั่วโลกด้วยเรื่องราวความสัมพันธ์ระหว่าง Alex ลูกชายประธานาธิบดีแห่งสหรัฐฯ และเจ้าชาย Henry แห่งอังกฤษ ที่เปลี่ยนจากคู่กัดเป็นคู่ซี้ จนจุดประกายบางสิ่งที่ลึกซึ้งเกินกว่าใครจะคาดคิด ถ่ายทอดความหมายของคำว่า “พื้นที่ปลอดภัย” และพลังจากการได้รับการยอมรับจากคนรอบข้างได้อย่างสมบูรณ์แบบ
สีม่วง: จิตวิญญาณ l ความภาคภูมิใจในตัวตน จิตวิญญาณ และความสร้างสรรค์
"A League of Their Own"
เกมนี้ พวกเธอไม่ได้มาเล่นๆ - ซีรีส์สร้างแรงบันดาลใจเปี่ยมอารมณ์ขัน ว่าด้วยเรื่องราวอิงประวัติศาสตร์ของการก่อตั้งลีกเบสบอลอาชีพหญิงล้วนของสหรัฐฯ เป็นครั้งแรกในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองเมื่อนักกีฬาชายส่วนใหญ่ถูกเกณฑ์ไปออกรบ ซีรีส์พาไปสำรวจความสัมพันธ์ของนักเบสบอลหญิง และการต่อสู้ของพวกเธอเพื่อสร้างที่ทางของตนเองในยุคที่ถูกจำกัดด้วยกรอบค่านิยมทางเพศ ซึ่งรวมถึงผู้หญิงเควียร์และผู้หญิงผิวสีด้วย
"Saltburn"
หนึ่งคำเชิญที่เปลี่ยนชีวิตเขาไปตลอดกาล - เรื่องราวระทึกขวัญแนวจิตวิทยาว่าด้วยเรื่องของ Oliver นักศึกษาหนุ่มผู้โดดเดี่ยวที่พยายามแทรกตัวเข้าสู่โลกอันหรูหราของ Felix เพื่อนร่วมชั้นผู้มั่งคั่งและมีเสน่ห์ จนได้รับคำเชิญให้ไปใช้เวลาช่วงฤดูร้อนที่คฤหาสน์ "Saltburn" นำไปสู่มหากาพย์แห่งความลุ่มหลง กิเลส และแผนการบางอย่างที่จะเปลี่ยนคฤหาสน์หลังนั้นไปตลอดกาล
"I’m a Virgo"
การออกจากบ้านครั้งแรกของเด็กหนุ่มร่างยักษ์ - ซีรีส์แนวเซอร์เรียลเสียดสีสังคม ที่ผสมผสานองค์ประกอบแบบแฟนตาซีเข้ากับความจริงแสนตลกร้ายของโลกวันนี้อย่างลงตัว บอกเล่าเรื่องราวการเติบโตของ Cootie เด็กหนุ่มผิวสีสูง 13 ฟุตที่ตัดสินใจออกมาเผชิญโลกภายนอก หลังจากใช้ชีวิตแบบหลบๆ ซ่อนๆ มาตลอดเพราะครอบครัวกลัวว่าเขาจะไม่ได้รับการยอมรับจากสังคม เสียดสีโลกทุนนิยม การเหยียดเชื้อชาติและสีผิว และความไม่เป็นธรรมทางสังคมด้วยสไตล์การเล่าเรื่องที่สดใหม่
Prime Video ขอร่วมเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่เปิดรับทุกตัวตน ให้ทุกคนค้นพบความหมายของการเป็นตัวเอง เข้าใจผู้อื่น และเชื่อมโยงกันผ่านเรื่องราวที่หลากหลาย เพราะทุกตัวตน ทุกความรู้สึก และทุกเรื่องราว… ล้วนมีคุณค่าในแบบของตัวเอง
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#ยืนหนึ่งข่าวละคร #ละครออนไลน์
สามหัวใจ สองยุคสมัย หนึ่งความรักที่ไม่อาจเป็นไปได้ - ภาพยนตร์โรแมนติกดราม่าย้อนยุคที่บอกเล่าความสัมพันธ์รักสามเส้า ระหว่างนายตำรวจ “ทอม” (Harry Styles / Linus Roache) ครูสาว “แมเรียน” (Emma Corrin / Gina McKee) และภัณฑารักษ์ “แพทริก” (David Dawson / Rupert Everett) ผ่านการเล่าเรื่องสลับระหว่างอังกฤษในยุค 1950 และช่วงปลายทศวรรษ 1990 ซึ่งทำให้ได้เห็นบรรทัดฐานทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย
หนุ่มหล่อ โปรไฟล์เริ่ด กับตัวตนที่ยังไม่เปิดเผย - ซีรีส์คอเมดี้วัยรุ่นมหาวิทยาลัย เรื่องราวอันว้าวุ่นของเบนนี่ อดีตนักอเมริกันฟุตบอลและตัวพ่องานพรอม ที่ยังไม่เปิดเผยตัวตนเรื่องเพศของตัวเอง และกำลังพยายามเอาตัวรอดในรั้วมหาวิทยาลัย จนเมื่อเขากลายเป็นเพื่อนสนิทกับคาร์เมน เด็กใหม่ที่ไม่เข้าพวกซึ่งตั้งใจจะ “เข้ากลุ่ม” ให้ได้ไม่ว่าจะต้องแลกด้วยอะไรก็ตาม นำไปสู่การค้นหาตัวตนที่แท้จริงของตัวเองท่ามกลางปาร์ตี้สุดเหวี่ยง ความสัมพันธ์สุดปั่น และความสับสนในหัวใจ
สัมพันธ์ซับซ้อนของสามหนุ่มสาวแดนปลาดิบ - ซีรีส์ขมอมหวานแนว Coming-of-age ว่าด้วยชีวิต มิตรภาพ และสายสัมพันธ์ของหนุ่มสาวชาวญี่ปุ่นสามคนที่ผูกพันกันแนบแน่น ท่ามกลางสังคมอนุรักษ์นิยมในแดนอาทิตย์อุทัยที่ยังไม่เปิดกว้างเรื่องความสัมพันธ์แบบรักร่วมเพศ ถ่ายทอดเรื่องราวของความเสียสละซึ่งเกิดขึ้นในนามของความรัก ความผูกพัน และการอยู่รอดในสังคมด้วยมุมมองที่สมจริง
เรื่องรักหลากรสในมหานครที่ไม่เคยหลับใหล - ผลงานซีรีส์ที่ดัดแปลงจากเรื่องจริงในคอลัมน์ชื่อดังของ The New York Times ถ่ายทอดความรักหลากมิติในนิวยอร์ก ทั้งรักหวานชื่น ความเจ็บปวด และมิตรภาพที่ไม่คาดคิด ผ่านมุมมองที่ซื่อตรงและอบอุ่น เพื่อพิสูจน์ว่าความรักในโลกสมัยใหม่นั้นสวยงามและซับซ้อนเกินกว่าจะจำกัดความได้ด้วยคำเดียว
สวย แซ่บ มั่น มิตรภาพสุดจี๊ดของสี่สาวผิวสี - ซีรีส์คอเมดี้ที่อัดแน่นด้วยพลังความสดใส บอกเล่าเรื่องชีวิตในนครนิวยอร์กของแก๊งเพื่อนสาวผิวสีสุดมั่น ซึ่งรู้จักกันตั้งแต่สมัยเรียนมหาวิทยาลัย พวกเธอต้องรับมือกับทั้งเรื่องงาน ความรัก และการเติบโตในเมืองใหญ่ในขณะที่กำลังก้าวเข้าสู่วัยสามสิบ ผ่านทุกช่วงเวลาวุ่นวายของชีวิตด้วยมิตรภาพและอารมณ์ขัน
โร้ดทริปกลับบ้าน ที่อาจทำให้หัวใจเบาลง - ภาพยนตร์คอเมดี้ชุบชูใจว่าด้วยเรื่องราวที่เกิดขึ้นในปี 1973 เมื่อ “เบธ” หญิงสาววัย 18 ปีเข้ามาเรียนต่อในนิวยอร์ก และค้นพบว่า “แฟรงค์” คุณลุงคนโปรดของเธอแท้จริงแล้วเป็นเกย์ และใช้ชีวิตอยู่กับ “วอลลี่” คู่รักที่คบหากันมานาน แต่แล้วจู่ๆ พ่อของแฟรงค์ก็เสียชีวิตอย่างกะทันหัน เขาจึงจำเป็นต้องกลับบ้านเพื่อไปร่วมงานศพ การออกเดินทางของทั้งสามคนครั้งนี้ จึงกลายเป็นโร้ดทริปที่แฟรงก์ต้องเผชิญหน้ากับครอบครัวอนุรักษ์นิยม บาดแผลในอดีต และอคติที่เขาพยายามหลีกหนีมาตลอดชีวิต
รักวุ่นๆ ของหนุ่มจืดกับสาวทรานส์ - ภาพยนตร์โรแมนติก-คอเมดี้แนว Coming-of-age เมื่อ “คาล” หนุ่มเนิร์ดมัธยมปลายโพสต์เว็บบอร์ดแบบไม่เปิดเผยตัวตน หวังระบายความในใจเรื่องที่เขาแอบชอบสาวทรานส์สุดคูลของโรงเรียน แต่ผลตอบรับกลับดีเกินคาด จนทำให้เขาตัดสินใจชวนเธอออกเดต ก่อเกิดเป็นเรื่องราวความรักแบบเจนซีที่ขอเพียงมีความหวังและไม่มีอะไรเป็นไปไม่ได้!
ครอบครัว ความหวัง และความฝันที่หยั่งรากกลางแผ่นดินใหม่ - ภาพยนตร์ดราม่าเจ้าของรางวัลออสการ์ ถ่ายทอดเรื่องราวชีวิตของครอบครัวผู้อพยพชาวเกาหลีใต้ซึ่งย้ายมาตั้งรกรากในชนบทอเมริกาเพื่อไล่ตามความฝันแบบอเมริกันในทศวรรษ 1980 สะท้อนความยากลำบากของการเริ่มต้นชีวิตใหม่ การปรับตัว อัตลักษณ์ ความมุ่งมั่นยืดหยัดเพื่อก้าวข้ามอุปสรรค พร้อมถ่ายทอดความหมายของคำว่า “ครอบครัว” ผ่านช่วงเวลาเรียบง่ายที่อบอุ่น ลึกซึ้ง และเปี่ยมด้วยความเป็นมนุษย์
ตำนานมวยปล้ำตัวมัม ผู้เปลี่ยนเสียงโห่เป็นเสียงเชียร์ - ภาพยนตร์ชีวประวัติที่สร้างจากเรื่องจริงของ Saúl Armendáriz นักมวยปล้ำเกย์จากชายแดนอเมริกา-เม็กซิโก ผู้สร้างตำนานในฉายา "คาสซานโดร" ตามชื่อนางเอกละครน้ำเน่า โดยแจ้งเกิดในฐานะนักสู้สายเอ็กโซติโก (Exótico) ที่ท้าทายจารีตชายชาตรีในยุค 80 จนมีชื่อเสียงระดับโลก ท่ามกลางบททดสอบอันหนักหน่วงและความหวังที่จะพิสูจน์ตัวตนบนสังเวียนที่เต็มไปด้วยอคติและความสับสนในจิตใจ
แฝดคนละฝา โลกคนละใบ - ซีรีส์ Coming-of-age สัญชาติอิตาเลียน ว่าด้วยเรื่องราวการเติบโตของสองพี่น้องวัยรุ่นฝาแฝดที่มีบุคลิกต่างกันอย่างสิ้นเชิง ติดตามการค้นหาตัวตนและความหลากหลายทางเพศของคู่แฝด ผ่านสีสันที่ปรากฏบน Pride Flag ซึ่งถูกหยิบยกมาเป็นชื่อตอนของซีรีส์ เพื่อสะท้อนเรื่องราวในแต่ละตอนและเฉลิมฉลองให้กับความหลากหลายทางอัตลักษณ์ของผู้คนบนโลกนี้ไปพร้อมๆ กัน
หนึ่งคน หนึ่งเหมียว กับการเยียวยาหัวใจกลางป่าใหญ่ - สารคดีที่บอกเล่าเรื่องราวสร้างแรงบันดาลใจของอดีตทหารผ่านศึกหนุ่มที่เดินทางเข้าสู่ป่าแอมะซอนเพื่อหลบหนีจากบาดแผลในใจ จนได้พบกับหญิงสาวผู้ดูแลศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ป่า และได้รับมอบหมายให้ดูแลลูกแมวป่าโอซีล็อตกำพร้า จนกลายเป็นจุดเริ่มต้นของการเยียวยาจิตใจ และนำพาเขาไปสู่การค้นพบความรักและความหมายใหม่ของชีวิตท่ามกลางธรรมชาติอันบริสุทธิ์
สำรวจโลกธรรมชาติอันงดงามและเปราะบาง กับ David Attenborough - สารคดีชุดที่จะพาไปดื่มด่ำความงดงามและมหัศจรรย์ของธรรมชาติในหมู่เกาะบริติชซึ่งถือเป็นระบบนิเวศที่สำคัญระดับโลก ในมุมมองที่ไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อน ตั้งแต่ในป่า ทุ่งหญ้า แหล่งน้ำจืด ไปจนถึงมหาสมุทร ผ่านเสียงบรรยายอันเป็นเอกลักษณ์ของนักธรรมชาติวิทยาในตำนาน Sir David Attenborough
เมื่อความกล้าของพ่อ เปลี่ยนชีวิตคนทั้งบ้าน - ซีรีส์ดราม่าคอเมดี้ว่าด้วยเรื่องราวของครอบครัวอเมริกันเชื้อสายยิว Pfefferman ในลอสแอนเจลิส เมื่อคุณพ่อวัยเกษียณซึ่งเป็นหัวหน้าครอบครัวตัดสินใจเปิดเผยความลับครั้งใหญ่ว่าแท้จริงแล้วเธอคือผู้หญิงข้ามเพศ การสารภาพของเธอครั้งนี้สร้างแรงกระเพื่อมครั้งใหญ่ในชีวิตของสมาชิกในครอบครัว ลูกๆ วัยผู้ใหญ่ทั้ง 3 คนต้องเผชิญหน้ากับความจริง พัฒนาการทางเพศของตัวเอง รวมไปถึงการยอมรับตัวตนของพ่อ ซึ่งนำไปสู่เรื่องราวความวุ่นวาย และการค้นหาความสุขที่แท้จริงของแต่ละคน
ความฝันบนส้นสูงของเด็กหนุ่มผู้ไม่ยอมแพ้ - ภาพยนตร์ Coming-of-age สร้างจากเรื่องจริงของ Jamie Campbell วัยรุ่นวัย 16 ปีที่ฝันอยากเป็นแดร็กควีน ท่ามกลางอุปสรรคจากการบูลลี่ในโรงเรียนและการไม่ยอมรับของพ่อ แต่ด้วยพลังใจจากแม่และเพื่อนรอบข้าง ทำให้เขาฮึดสู้เพื่อก้าวข้ามขีดจำกัด และกล้าที่จะเป็นตัวเองอย่างเจิดจรัสบนรองเท้าส้นสูงและแสงไฟสปอร์ตไลท์ในที่สุด
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ที่ไม่อยู่ในแผนการทูต - ภาพยนตร์โรแมนติก-คอเมดี้ที่หลอมละลายหัวใจผู้ชมทั่วโลกด้วยเรื่องราวความสัมพันธ์ระหว่าง Alex ลูกชายประธานาธิบดีแห่งสหรัฐฯ และเจ้าชาย Henry แห่งอังกฤษ ที่เปลี่ยนจากคู่กัดเป็นคู่ซี้ จนจุดประกายบางสิ่งที่ลึกซึ้งเกินกว่าใครจะคาดคิด ถ่ายทอดความหมายของคำว่า “พื้นที่ปลอดภัย” และพลังจากการได้รับการยอมรับจากคนรอบข้างได้อย่างสมบูรณ์แบบ
เกมนี้ พวกเธอไม่ได้มาเล่นๆ - ซีรีส์สร้างแรงบันดาลใจเปี่ยมอารมณ์ขัน ว่าด้วยเรื่องราวอิงประวัติศาสตร์ของการก่อตั้งลีกเบสบอลอาชีพหญิงล้วนของสหรัฐฯ เป็นครั้งแรกในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองเมื่อนักกีฬาชายส่วนใหญ่ถูกเกณฑ์ไปออกรบ ซีรีส์พาไปสำรวจความสัมพันธ์ของนักเบสบอลหญิง และการต่อสู้ของพวกเธอเพื่อสร้างที่ทางของตนเองในยุคที่ถูกจำกัดด้วยกรอบค่านิยมทางเพศ ซึ่งรวมถึงผู้หญิงเควียร์และผู้หญิงผิวสีด้วย
หนึ่งคำเชิญที่เปลี่ยนชีวิตเขาไปตลอดกาล - เรื่องราวระทึกขวัญแนวจิตวิทยาว่าด้วยเรื่องของ Oliver นักศึกษาหนุ่มผู้โดดเดี่ยวที่พยายามแทรกตัวเข้าสู่โลกอันหรูหราของ Felix เพื่อนร่วมชั้นผู้มั่งคั่งและมีเสน่ห์ จนได้รับคำเชิญให้ไปใช้เวลาช่วงฤดูร้อนที่คฤหาสน์ "Saltburn" นำไปสู่มหากาพย์แห่งความลุ่มหลง กิเลส และแผนการบางอย่างที่จะเปลี่ยนคฤหาสน์หลังนั้นไปตลอดกาล
การออกจากบ้านครั้งแรกของเด็กหนุ่มร่างยักษ์ - ซีรีส์แนวเซอร์เรียลเสียดสีสังคม ที่ผสมผสานองค์ประกอบแบบแฟนตาซีเข้ากับความจริงแสนตลกร้ายของโลกวันนี้อย่างลงตัว บอกเล่าเรื่องราวการเติบโตของ Cootie เด็กหนุ่มผิวสีสูง 13 ฟุตที่ตัดสินใจออกมาเผชิญโลกภายนอก หลังจากใช้ชีวิตแบบหลบๆ ซ่อนๆ มาตลอดเพราะครอบครัวกลัวว่าเขาจะไม่ได้รับการยอมรับจากสังคม เสียดสีโลกทุนนิยม การเหยียดเชื้อชาติและสีผิว และความไม่เป็นธรรมทางสังคมด้วยสไตล์การเล่าเรื่องที่สดใหม่