เรื่องย่อตอน ซีรีส์ “Fulfill รักเติมเต็ม” ตอนที่ 7

ตอนที่ 7 ออกอากาศวันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2569 เวลา 20.30 น. ทางช่อง 3
พาฝัน (แบม สราลี) กับ ไออุ่น (อุ้ม อิษยา) เคลียร์ใจกันหลังรู้ว่า นับหนึ่ง (เรนเดียร์ ปฤสยา) ไม่สบาย ทั้งคู่ตัดสินใจดูแลนับหนึ่งด้วยกัน และวันที่เฝ้ารอคอยก็มาถึง เมื่อนับหนึ่งกำลังจะเป็นคุณแม่มือใหม่ เด็กน้อย ภูผา ลืมตามาดูโลกท่ามกลางความรักของแม่และมี๊ๆ ทั้ง 2 คน ภูผาเป็นที่รักและเติมเต็มครอบครัวของไออุ่นและพาฝันโดยสมบูรณ์
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