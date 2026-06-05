“จิณณ์-ฮาน่า” รีเทิร์นคู่จิ้น ในละครพีเรียด “ทุกอณูฤทัย” เริ่ม 8 มิ.ย.นี้

เตรียมฟิน “จิณณ์” จับคู่ “ฮาน่า” อีกครั้ง ชวนแฟนๆ ช่อง 7HD ชม “ทุกอณูฤทัย” เมื่อภารกิจสืบสวนนำไปสู่ภารกิจหัวใจ การันตีทั้งความสนุก ความเข้มข้น และความละมุนในทุกอณูหัวใจ พร้อมเสิร์ฟตอนแรก 8 มิถุนายนนี้
แฟนๆ ช่อง 7HD เตรียมปักหมุดชม ทุกอณูฤทัย ละครแนวแอ็กชั่น โรแมนติก ดราม่า จากค่าย มุมใหม่ ที่หลายคนรอคอยการกลับมาพบกันอีกครั้งของคู่จิ้นเคมีละมุน จิณณ์ จิณณะ กับ ฮาน่า ลีวิส ที่พร้อมถ่ายทอดทั้งฉากบู๊สุดเข้มข้น และเรื่องราวความรักสุดละมุนในบรรยากาศย้อนยุคชวนประทับใจ
นอกจากคู่พระนางที่แฟนๆ คิดถึงแล้ว ยังเสริมทัพด้วยนักแสดงมากฝีมือ อาทิ บิ๊ก ณทรรศชัย จรัสมาส, กิฟท์ สุพิชฌาย์ ศรีสวัสดิ์, บิ๊ก กฤษฎา สุภาพพร้อม, ฝ้าย พีรญา มะลิซ้อน และ เวลล์ ดิษย์กรณ์ ดิษยนันทน์ กัลย์จาฤก ผู้จัดละครที่พ่วงตำแหน่งนักแสดงอีกด้วย พร้อมทีมนักแสดงคุณภาพอีกคับคั่ง ร่วมถ่ายทอดละครน้ำดีที่สะท้อนการต่อสู้เพื่อความถูกต้อง ต่อต้านการทุจริต และเชิดชูคุณค่าของผู้หญิง ผ่านตัวละคร “ปลัดหญิง” ผู้กล้าหาญและยึดมั่นในความยุติธรรม
ทุกอณูฤทัย จากบทประพันธ์จาก ของขวัญกล่องเล็ก เขียนบทโทรทัศน์โดย ฐา นวดี สถิตยุทธการ กำกับการแสดงโดย ธีระศักดิ์ พรหมเงิน และสานต่องานกำกับคุณภาพโดย รฤกฤกษ์ กัลย์จาฤก
ถ่ายทอดเรื่องราวของ “นรีรัตน์” (ฮาน่า) ปลัดหญิงคนเก่ง ที่ต้องแต่งงานกับ “ม.จ.อธิธัช” (จิณณ์) ทายาทหนุ่มบริษัทค้าไม้ ผู้ตกเป็นผู้ต้องสงสัยในขบวนการค้าฝิ่นเถื่อนที่เธอกำลังสืบอยู่ ยิ่งสืบยิ่งใกล้ชิด จากความไม่ไว้วางใจค่อยๆ กลายเป็นความผูกพัน ท่ามกลางอันตรายและอุปสรรคหัวใจที่ทั้งคู่ต้องเผชิญ ปฏิบัติการกวาดล้างขบวนการค้าฝิ่นจึงดำเนินไปพร้อมกับภารกิจหัวใจอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยง
การกลับมาร่วมงานกันอีกครั้ง “จิณณ์ - ฮาน่า” จะรู้สึกยังไง และละครจะน่าติดตามแค่ไหน ทั้งคู่มาชวนแฟนๆ รอดูไปพร้อมกัน
จิณณ์ “ต้องบอกว่าละครเรื่องนี้เป็นอีกหนึ่งผลงานที่แฟนๆ หลายคนรอดูครับ ตั้งแต่เขาเห็นทีเซอร์โปรโมต มีหลายคนคอมเมนต์แท็กมาหาผมในโซเชียลเยอะมาก ตื่นเต้นและอยากดูกันหมดเลย ไม่ใช่แค่แฟนๆ ที่ตื่นเต้น ผมเองก็ตื่นเต้นไม่แพ้กันครับ เพราะว่าเรื่องนี้เป็นครั้งแรกที่ผมรับละครแนวพีเรียด และเป็นท่านชาย เป็น ม.จ.อธิธัช ณรังค์กูล ครับ คาแร็กเตอร์ค่อนข้างมีความเป็นผู้ใหญ่มาก แล้วก็เป็นคนที่เก่ง ฉลาด มีความคิด สุขุมล้ำลึก เรียกว่าเป็นคนคิดอะไรรอบคอบ วางแผนเรื่องต่างๆ ไว้หมดทุกอย่างในการที่เขาจะทำอะไรก็ตาม เขาเป็นทายาทบริษัทค้าไม้รายใหญ่ ที่จะตกเป็นผู้ต้องสงสัยของ นรีรัตน์ หรือนางเอก ที่รับบทโดย ฮาน่า ครับ ว่าเราเป็นตัวการใหญ่ที่อยู่เบื้องหลังการค้าฝิ่นผิดกฎหมาย แต่เรื่องราวมันจะมีสีสันตรงที่พระนางจะต้องจับผลัดจับผลูมาแต่งงานกันตามพินัยกรรมที่คุณพ่อของทั้งสองฝ่ายระบุไว้ ทีนี้ตัวนางเอกเลยยอมแต่งเพราะต้องการสืบเรื่องค้าฝิ่น แต่งโดยที่ไม่รัก เรียกว่าพระนางเป็นไม้เบื่อไม้เมากันตั้งแต่ต้นเรื่องเลยครับ ความกุ๊กกิ๊กน่ารักๆ ของพระนางมีน้อยแต่มีนะ มันจะค่อยๆ ซึมลึกไปเรื่อยๆ มีความละมุนในทุกอณูฤทัยสมชื่อครับ
ซึ่งการได้มาร่วมงานกับฮาน่าอีกครั้ง ต้องบอกว่ารู้สึกดีใจมาก เราเคยร่วมงานกันมาตั้งแต่ เจ้าพายุ แต่ว่าตอนนั้นเราไม่ได้คู่กัน แล้วก็มาเจอกันอีกใน สัมปทานหัวใจ ซึ่งเรื่องนี้ได้เล่นคู่กัน แล้วมีแฟนๆ ติดตามเยอะมาก จิ้นที่เราเล่นคู่กัน และอยากให้เรากลับมาร่วมงานกันอีก ก็รู้สึกดีใจครับ เพราะว่าเราได้ทำงานกับพาร์ทเนอร์ที่คุ้นเคย ทำให้การทำงานง่ายขึ้น อยากให้ทุกคนติดตามครับ ผมและนักแสดงทุกคนรวมถึงทีมงานทุกคนตั้งใจทำเรื่องนี้ให้ออกมาดีที่สุด เพื่อตอบแทนแฟนๆ ที่จะได้รับชมละครกันอย่างมีความสุขครับ”
ฮาน่า “สำหรับเรื่องนี้ฮาน่ารับบทเป็น นรีรัตน์ ค่ะ เป็นปลัดหญิงที่ประจำการในจังหวัดทางภาคเหนือ คาแร็กเตอร์จะเป็นคนที่รักความยุติธรรม รักความถูกต้อง มีความเด็ดเดี่ยวกล้าหาญ กล้าบู๊ ไม่กลัวเจ็บ แล้วก็จะมีความใจร้อนหุนหันอยู่บ้าง เป็นละครอีกหนึ่งเรื่องที่ได้บู๊เต็มที่ ยิ่งปืนหลบกระสุน หลบระเบิด ซึ่งฮาน่าเคยผ่านละครบู๊มาแล้ว ค่อนข้างไม่มีปัญหาอะไรค่ะ แล้วทีมงานก็เซฟและซัปพอร์ตดีมาก เรื่องนี้ได้กลับมาร่วมงานกับจิณณ์อีกก็ดีใจค่ะ มีแฟนๆ ที่ติดตามผลงานเราจากเรื่องก่อนๆ โดยเฉพาะเรื่อง สัมปทานหัวใจ รอให้พวกเรามีละครคู่กันอีก ดีใจนะคะที่มีแฟนๆ รอติดตาม คิดถึงผลงานของพวกเรา และรอดูละครทุกอณูฤทัยกัน
เรื่องนี้ต้องบอกก่อนว่า พระนางจะต้องมาแต่งงานกันตั้งแต่ต้นๆ เรื่องเพราะต้องแต่งตามพินัยกรรม แล้วตัวนรีรัตน์ที่ฮาน่าเล่นก็ยอมแต่งเพราะอยากสืบคดียาเสพติดที่มีตัวพระเอกหรือ ม.จ.อธิธัช ที่จิณณ์แสดงเป็นผู้ต้องสงสัย เราเลยแต่งกับเขาเพราะอยากสืบคดีค่ะ เรียกว่าพระเอกนางเอกจะไม่ค่อยถูกกันตั้งแต่ต้นเรื่อง แต่สุดท้ายแล้วจะเป็นอย่างไรอยากให้มารอดูกันค่ะว่าเรื่องนี้จิณณ์จะหูแดงอีกไหม เพราะตอนสัมปทานหัวใจเวลามีฉากกุ๊กกิ๊กเลิฟซีน จิณณ์เขาจะเขินหูแดงมากๆ จนพี่ๆ ในกองถ่ายแซวกันหมด ฝากแฟนๆ มาติดตามกันดูนะคะ เป็นละครแนวพีเรียดที่หลายคนอาจจะไม่เคยเห็นแนวนี้จากฮาน่า แล้วก็เสื้อผ้าสวยมาก จริงๆ ถือว่าเรื่องนี้ครบรสเลยค่ะ มีความโรแมนติก คอเมดี้นิดๆ แล้วก็มีดราม่าด้วย แอ็กชั่นก็ไม่ขาด ฝากติดตามด้วยนะคะ”
ติดตามชมความสนุกของละคร “ทุกอณูฤทัย” ได้ทุกวันจันทร์ - อังคาร เวลา 20.30 น. ออกอากาศตอนแรก วันจันทร์ที่ 8 มิถุนายน 2569 ทางช่อง 7HD ดูทีวีกด 35 และติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวต่างๆ ได้ทาง Facebook, IG, X, TikTok, YouTube : Ch7HD
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