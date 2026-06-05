เรื่องย่อละคร “ทุกอณูฤทัย”
บทประพันธ์ : ของขวัญกล่องเล็ก
บทโทรทัศน์ : ฐา นวดี สถิตยุทธการ
กำกับการแสดง : ธีรศักดิ์ พรหมเงิน / รฤกฤกษ์ กัลย์จาฤก
ผู้ผลิต : บริษัท มุมใหม่ จำกัด
วันเวลาออกอากาศ : ทุกวันจันทร์ - อังคาร เวลา 20.30 น. ทางช่อง 7HD
ระยะเวลาออกอากาศ : ตอนแรก วันจันทร์ที่ 8 มิถุนายน 2569
เรื่องย่อ
นรีรัตน์ วโรรส (ฮาน่า ลีวิส) บุตรสาวคนเล็กของ นฤเบศ (ปีเตอร์ ไนท์) ที่เสียชีวิตพร้อมกับภรรยาด้วยอุบัติเหตุตั้งแต่เธอกับ นรินธร (ณทรรศชัย จรัสมาส) พี่ชายยังเด็ก ทั้งคู่จึงอยู่ในความดูแลของ นภัส (ดวงใจ หทัยกาญจน์) ผู้เป็นย่าตลอดมา นรีรัตน์เชื่อมาตลอดว่าคุณย่าไม่รักเธอเลย เพราะตอนเธออายุ 12 ปี เธอโดดลงไปช่วย หนูแดง (ศศินา พนมธรนิจกุล) ที่ตกสระน้ำของโรงเรียน เพราะถูก ม.จ.ขวัญฤทัย ทรรศนา (พีรญา มะลิซ้อน) ผลัก แต่หนูแดงกลัวท่านหญิงขวัญฤทัยมาก เลยบอกครูใหญ่และใครๆ ว่าเธอถูกนรีรัตน์ผลักตกน้ำ คุณย่าเลยพาเธอย้ายโรงเรียน เมื่อนรีรัตน์เรียนจบปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์ เธอก็ตัดสินใจไปสอบเป็นปลัดอำเภอที่จังหวัดทางภาคเหนือทันที
ที่จังหวัดทางภาคเหนือ นรีรัตน์กับ ประจักษ์ (นนทัช ธนวัฒน์ยรรยง) ผู้ช่วยคนสนิท และ สารวัตรธนู (จุลศักดิ์ หาญคุณะเศรษฐ์) พร้อมด้วยตำรวจจำนวนหนึ่ง กำลังซุ่มดูขบวนการขนฝิ่นอยู่ในป่า หลังจากได้เบาะแสมาว่าจะมีการลักลอบขนฝิ่น เธอคิดว่าบริษัทค้าไม้ณรังค์กูลใช้เรื่องไม้เป็นเครื่องบังหน้าในการขนฝิ่นเถื่อน แต่ขบวนการขนฝิ่นรู้ตัวว่าถูกดักซุ่มดูจึงเกิดการปะทะกัน นรีรัตน์ยิงต่อสู้กับคนร้าย ทำให้ ไอ้ใบ (พิเชษฐ์ เปรียบยอดยิ่ง) และคนร้ายเห็นหน้าเธอเข้าอย่างจัง ในขณะที่เธอกับพวกกำลังถอยหนี นรีรัตน์ก็เห็น ม.จ.อธิธัช ณรังค์กูล (จิณณ์ จิณณะ) อยู่ในป่าแห่งนั้นด้วย เธอจึงคิดว่าเขาเป็นหนึ่งในกลุ่มคนร้าย แต่แล้วนรีรัตน์ก็จำต้องกลับพระนครในวันเกิดอายุครบ 25 ปี เพื่อเปิดพินัยกรรมของนฤเบศตามคำสั่งเสีย ซึ่งนอกจากการแบ่งทรัพย์สินต่างๆ แล้ว พินัยกรรมยังระบุว่า นรีรัตน์จะต้องแต่งงานกับ ม.จ.อธิธัช ณรังค์กูล บุตรชายคนเดียวของ พระองค์เจ้าอติรุจ ณรังค์กูล (ทัช ณ ตะกั่วทุ่ง) เนื่องจากพระองค์เจ้าอติรุจเคยช่วยชีวิตนฤเบศจากเหตุการณ์ถูกโจรปล้นไว้เมื่อหลายปีก่อน
ท่านหญิงกัลยา (วาสนา พูนผล) ชายาของพระองค์เจ้าอติรุจ แม่ของอธิธัช ตั้งใจว่าหลังเปิดพินัยกรรม เธอจะให้อธิธัชแต่งงานกับท่านหญิงขวัญ ซึ่งมีชาติตระกูลทัดเทียมกัน แต่ ภรพ (กฤษฎา สุภาพพร้อม) คนสนิทของอธิธัช ซึ่งเป็นทนายประจำตระกูลสืบต่อจากผู้เป็นพ่อ ได้อ่านพินัยกรรม ระบุว่าอธิธัชจะต้องแต่งงานกับนรีรัตน์ เพราะพระองค์เจ้าอติรุจต้องการให้ตระกูล ‘ณรังค์กูล’ กับ ‘วโรรส’ เป็นทองแผ่นเดียวกัน ถ้าอธิธัชกับนรีรัตน์ไม่ยอมแต่งงานกัน สมบัติของตระกูลณรังค์กูล จะต้องตกเป็นของสาธารณะกุศลทั้งหมด และเงื่อนไขนี้ห้ามนรีรัตน์และคนอื่นๆ รู้เรื่องเป็นอันขาด
อธิธัชดีใจมากที่พินัยกรรมของท่านพ่อระบุให้เขาแต่งงานกับนรีรัตน์ เพราะมีเพียงภรพเท่านั้นที่รู้ว่าอธิธัชหลงรักนรีรัตน์อยู่ก่อนแล้ว ฝ่ายนรีรัตน์ก็โกรธเมื่อรู้ว่าพินัยกรรมระบุให้เธอแต่งงานกับอธิธัช เจ้าของบริษัทค้าไม้ณรังค์กูล ซึ่งเป็นผู้ต้องสงสัยหลักในคดีลักลอบค้าฝิ่นเถื่อนที่เธอดูแลอยู่พอดี
แม้ตลอดเวลาที่ผ่านมา นรีรัตน์จะมั่นใจว่าอธิธัชคือคนบงการการค้าฝิ่นเถื่อนโดยใช้บริษัทค้าไม้ณรังค์กูลบังหน้า และมี เสือบาง (ถิร ชุติกุล) เป็นลูกน้องคนสำคัญ แต่เมื่อเธอจับเขาได้ในที่เกิดเหตุจริงๆ และเขาปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา เธอกลับรู้สึกแย่เพราะคิดว่าอธิธัชคือคนร้าย ฝ่ายอธิธัชก็เสียใจมากที่รู้ว่าตลอดเวลานรีรัตน์ไม่เคยไว้ใจเขาเลย เธอแต่งงานกับเขาเพียงเพราะต้องทำตามพินัยกรรมของพ่อและต้องการสืบเรื่องของเขาเท่านั้น เรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไป ต้องติดตามชม
รายชื่อนักแสดง
1.จิณณ์ จิณณะรับบทม.จ.อธิธัช ณรังค์กูล
2.ฮาน่า ลีวิสรับบทนรีรัตน์ วโรรส
3.ณทรรศชัย จรัสมาสรับบทนรินธร วโรรส
4.สุพิชฌาย์ ศรีสวัสดิ์รับบทพรอุษา
5.กฤษฎา สุภาพพร้อมรับบทภรพ
6.พีรญา มะลิซ้อนรับบทม.จ.ขวัญฤทัย
7.ดิษย์กรณ์ ดิษยนันทน์ กัลย์จาฤกรับบทพศวัต อดิศร
8.ถิร ชุติกุลรับบทเสือบาง
9.นนทัช ธนวัฒน์ยรรยงรับบทประจักษ์
10.ณัฐนันท์ คุณวัฒน์รับบทวินัย
11.อธิวัฒน์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยารับบทอธิบดีดิเรก
12.วาสนา พูนผลรับบทท่านหญิงกัลยา
13.ดวงใจ หทัยกาญจน์รับบทย่านภัส
14.จิระวดี อิศรางกูร ณ อยุธยารับบทเอิบ
15.ศิรินุช เพ็ชรอุไรรับบทสมร
16.ราตรี วิทวัสรับบทศรี
17.สมชาย สุขสวัสดิ์ชลรับบทถนอม
18.นริสา พรหมสุภารับบทวิไล
19.นัทธพงศ์ พรมสิงห์รับบทไอ้เมือง
20.พิเชษฐ์ เปรียบยอดยิ่งรับบทไอ้ใบ
21.บัญชา บุญสมสุขรับบทไอ้เติม
22.จุลศักดิ์ หาญคุณะเศรษฐ์รับบทสารวัตรธนู
นักแสดงรับเชิญ
23.ศศินา พนมธรนิจกุลรับบทหนูแดง
24.นิคิต้า กรรณเกตุรับบทบัวบูชา
25.ทัช ณ ตะกั่วทุ่งรับบทพระองค์เจ้าอติรุจ
26.ปีเตอร์ ไนท์รับบทนฤเบศ
27.ประภัสสร จันทร์สถิตพรรับบทลัดดา
28.ภควรรต สุวรรณเปี่ยมรับบทครูชาตรี
ติดตามทุกข่าวสารเกี่ยวกับละครและวงการบันเทิง ได้ที่
FB : https://www.facebook.com/lakornonlinefan/
ยูทูป : https://www.youtube.com/channel/UCQAR4HLhUFJhx_-rRbaZXGA
IG : https://www.instagram.com/lakorn_online/
TikTok : https://vt.tiktok.com/ZSJCY5xQa/
#ยืนหนึ่งข่าวละคร #ละครออนไลน์