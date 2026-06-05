เรื่องย่อตอน ซีรีส์ “เรียกแด๊ดสิธาร - Your Dear Daddy” ตอนที่ 5

"ฟลุ๊ค" หวั่น "แสงเหนือ" ทิ้งหลังหมดหนี้! งัดไม้เด็ดเหนี่ยวรั้งใจ ด้าน "แก็ป" เตรียมเดินแผนป่วน ในซีรีส์ “เรียกแด๊ดสิธาร" EP.5
ความสัมพันธ์กำลังไปได้สวยเมื่อ "สายธาร" (แสงเหนือ จิตบุณย์) เริ่มปรับตัวเข้ากับวิถีชีวิตและผู้คนในไร่ได้มากขึ้นเรื่อยๆ ทำเอาเจ้าของไร่อย่าง "ศิลา" (ฟลุ๊ค ภูสิษฐ์) พลอยสุขใจไปด้วย แต่ลึกๆ แล้วศิลายังคงมีเรื่องให้ต้องคิดหนัก เพราะเขากลัวเหลือเกินว่า หาก "สายธาร" ทำงานใช้หนี้จนครบหมดสิ้นแล้วจะยอมอยู่ที่นี่ต่อหรือเลือกที่จะเดินจากไป? งานนี้ "ศิลา" จะหาวิธีผูกมัดและเหนี่ยวรั้งหัวใจของ "สายธาร" ไว้ได้อย่างไรคงต้องตามไปเอาใจช่วย ในขณะเดียวกัน “แม้นเมือง” (แก็ป จักริน ภูริพัฒน์) ก็กำลังวางแผนร้ายบางอย่างเพื่อปั่นป่วน “ศิลา" แผนการครั้งนี้จะสร้างความสั่นคลอนและส่งผลกระทบถึงใครบ้าง? ต้องติดตามชม
ซีรีส์ “เรียกแด๊ดสิธาร - Your Dear Daddy The Series” EP.5 ออกอากาศวันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2569 เวลา 22.30 น. ทางช่อง 9 กด 30 ดูออนไลน์เวอร์ชั่น UNCUT เวลา 23.00 น. ทางแอปพลิเคชั่น iQIYI และเว็บไซต์ iQ.com
ติดตามทุกข่าวสารเกี่ยวกับละครและวงการบันเทิง ได้ที่
FB : https://www.facebook.com/lakornonlinefan/
ยูทูป : https://www.youtube.com/channel/UCQAR4HLhUFJhx_-rRbaZXGA
IG : https://www.instagram.com/lakorn_online/
TikTok : https://vt.tiktok.com/ZSJCY5xQa/
#ยืนหนึ่งข่าวละคร #ละครออนไลน์