“ฝน-มนต์สิทธิ์” ดีใจ “เพลงรักพยัคฆ์ร้าย” กระแสแรง เผยเรตติ้งแตะ 6 เมื่อไหร่จะโชว์ร้องสดให้ฟัง

“ฝน ธนสุนทร” ควง “มนต์สิทธิ์ คําสร้อย” ขอบคุณแฟนละคร “เพลงรักพยัคฆ์ร้าย” ดันเรตติ้งแรงไม่หยุด ท้าชาเลนจ์ถ้าเรตติ้งแตะ 6 จะชวนกันมาร้องเพลงสดๆ หน้าจอช่อง 7HD
เดินเรื่องเข้มข้น จนแฟนละครช่อง 7HD ติดหนึบ ทำเรตติ้งสูงอย่างต่อเนื่อง แตะเลข 4 อัปมาหลายอีพี สำหรับละครแอ็กชั่น ดราม่า คอเมดี้ “เพลงรักพยัคฆ์ร้าย” จากค่าย โกลด์ ซี.พี.จี.เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ ที่นำแสดงโดย เบน สันติราษฎร์ กุลนพเกียรติ กับ เจด้า ศรัณย่า ชุณหศาสตร์ ร่วมด้วย ริส วิชญพงศ์ เอี่ยมสะอาด, มิ้นท์ พรทิวา สาครจันทร์, พล พูลภัทร อัตถปัญญาพล และนักแสดงอีกคับคั่ง
อีกหนึ่งสีสันสำคัญที่แฟนละครชื่นชอบ คือการปรากฏตัวของ 2 ศิลปินลูกทุ่งชื่อดัง ฝน ธนสุนทร และ มนต์สิทธิ์ คำสร้อย ที่มาร่วมสร้างความครื้นเครง พร้อมบทเพลงไพเราะที่ถูกใจผู้ชมทุกเพศทุกวัย ซึ่ง “ฝน” กับ “มนต์สิทธิ์” ยิ้มแก้มปริกับเสียงตอบรับ พร้อมขอบคุณแฟนๆ
ฝน “เห็นเรตติ้งแล้วรู้สึกชื่นใจมากๆ ค่ะ ภูมิใจที่ได้กลับมาร่วมงานกับช่อง 7HD อีกครั้ง ซึ่งเป็นการร่วมงานแบบเต็มเรื่องจริงๆ หลังจาก มิตรชัยบัญชา มายาชีวิต ก็ประมาณ 20 ปีมาแล้ว ต้องบอกว่าเป็นการทำงานที่สนุกและอบอุ่นมาก ดีใจที่ได้ร่วมงานกับ คุณเอก (รังสิโรจน์ พันธุ์เพ็ง) ที่เป็นทั้งผู้กำกับฯ และนักแสดงด้วย เรื่องนี้ได้ทำงานกับคุณมนต์สิทธิ์ที่เป็นคู่ขวัญ เป็นเพื่อนสนิทของฝนในวงการเพลงลูกทุ่ง รู้สึกดีใจและสนุกมาก พอละครออกอากาศจนถึงตอนนี้ก็มีแฟนๆ จับคู่จิ้นใหม่ให้ฝนนะคะ ก็คือคู่กับคุณเอกนี่แหละ แฟนๆ เขาบอกรู้สึกว่าเคมีเราเข้ากันได้ ในโซเชียลมีติดแฮชแท็ก #เอกฝน ด้วยนะ แล้วก็ตั้งชื่อให้พวกเราว่าคู่จิ้นขม เพราะปมความรักที่ขมขื่นของคุณเอกกับฝนในละครเรื่องนี้นี่แหละ อยากขอบคุณแฟนๆ ที่ผลักดันให้เพลงรักพยัคฆ์ร้ายเรตติ้งดีวันดีคืนแบบนี้ ถ้าไม่มีผู้ชมพวกเราก็คงไม่มีกำลังใจในการทำงาน ถ้ามีโอกาสก็ยินดีกลับมาร่วมงานกับทีมนี้อีก ฝากติดตามชมละครนะคะ ตอนนี้กำลังเข้มข้น ทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณสงสัยใกล้จะคลี่คลายแล้วค่ะ เพราะฉะนั้นห้ามพลาด ห้ามลุกหนีไปไหนเด็ดขาด เพราะว่ามันจะมีเฉลย แล้วคุณจะรู้สึกประทับใจ บอกเลยค่ะว่าถ้าติดตามดูตั้งแต่ต้นจนจบ มันมีอะไรที่สลับซับซ้อน แต่ว่าทุกอย่างมันมีเหตุผลของมัน เพราะฉะนั้นอยากให้ติดตามนะคะ”
มนต์สิทธิ์ “ตั้งแต่ละครออกอากาศก็มีแฟนๆ ติดตามเยอะมาก บางทีเดินๆ อยู่ก็มีมาแซวเรียกว่า เมืองไพรๆ แล้วผมก็ชอบเดินให้คนแซวด้วยนะ (หัวเราะ) เช็กเรตติ้งหน่อย ดีใจมากๆ ที่เรตติ้งดี ก็ขอให้เรตติ้งพุ่งขึ้นเรื่อยๆ ถ้าเรตติ้งแตะเลข 6 จะมาร้องเพลงหน้าช่อง 7HD สดๆ ให้แฟนๆ ฟังซัก 3 เพลง ฝนเขาก็บอกจะมาร้องเป็นเพื่อนด้วย จริงๆ ก็ต้องขอบคุณแฟนๆ ที่ติดตามชมละคร ขอบคุณนักแสดงและทีมงานทุกคนที่ทำให้ละครเรื่องดีออกมาดี พูดง่ายๆ ก็คือขอบคุณทุกท่านที่พากันดันเรตติ้งให้สูง ฝากติดตามด้วยนะทุกคน เพลงรักพยัคฆ์ร้าย”
ติดตามชมละคร “เพลงรักพยัคฆ์ร้าย” ได้ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 19.00 น. ทางช่อง 7HD ดูทีวีกด 35 และติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวต่างๆ ได้ทาง Facebook, IG, X, TikTok, YouTube : Ch7HD
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