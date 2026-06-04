“อุ้ม-แบม” ช็อก “เรนเดียร์” น้ำคร่ำแตกกลางบ้าน!

งานเข้าแล้วแม่! “อุ้ม อิษยา - แบม สราลี” ช็อก! “เรนเดียร์ ปฤสยา” น้ำคร่ำแตกกลางบ้าน ใน “Fulfill รักเติมเต็ม” EP.7
เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งตอนที่ทั้งอบอุ่นและชวนลุ้นสุดๆ สำหรับซีรีส์ “Fulfill รักเติมเต็ม” เมื่อครอบครัวของ ไออุ่น (อุ้ม อิษยา) และ พาฝัน (แบม สราลี) กำลังจะขยายใหญ่ขึ้น เพราะเจ้าตัวน้อยของ นับหนึ่ง (เรนเดียร์ ปฤสยา) กำลังจะลืมตาดูโลก แต่มันไม่ง่ายอย่างที่คิด เมื่อน้ำหนึ่งเกิดอาการน้ำคร่ำแตก! กลางบ้านแบบไม่ทันตั้งตัว งานนี้ทำเอาเหล่าคุณแม่มือใหม่ถึงกับตั้งหลักกันไม่ถูก เพราะไม่มีใครเคยผ่านประสบการณ์แบบนี้มาก่อน จากโมเมนต์สุดซึ้งเลยกลายเป็นภารกิจฉุกเฉินสุดอลหม่าน วิ่งวุ่นกันทั้งบ้าน ใครจะหยิบอะไร ใครจะทำหน้าที่ไหน ต่างคนต่างตื่นเต้นจนแทบลืมหายใจ
แต่บอกเลยว่าเบื้องหลังถ่ายทำวุ่นไม่แพ้ในจอ! เพราะฉากนี้ผู้กำกับฯ ขอความสมจริงแบบจัดเต็ม ด้วยการถ่ายลองเทคยาวๆ ในเทคเดียว ทำให้นักแสดงทุกคนต้องจำคิวกันแบบเป๊ะๆ ความวุ่นวายก็มาเยือน ความฮาก็ตามมาติดๆ ทั้งวิ่งชนกันแบบงงๆ หลงทิศหลงทาง แถมอุ้มยังรีบเกินจนชนกระเป๋าเดินทางล้มกระจาย ขณะที่แบมก็พาเรนเดียร์เข้าห้องน้ำผิดจังหวะ จนเจ้าตัวเองยังงงว่าหลุดมาฉากนี้ได้ยังไง งานนี้เรียกเสียงหัวเราะจากทั้งนักแสดงและทีมงานกันยกกอง
ติดตามความน่ารักปนความวุ่นวายของแก๊งคุณแม่มือใหม่ พร้อมต้อนรับสมาชิกคนล่าสุดของครอบครัวได้ใน “Fulfill รักเติมเต็ม” EP.7 วันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2569 เวลา 20.30 น. ทางช่อง 3 ดูออนไลน์ผ่าน 3Plus รับชมย้อนหลังทั่วโลกพร้อม Subtitle ภาษาอังกฤษ ส่วนสมาชิก 3Plus Premium สามารถรับชมย้อนหลังได้ทุกวันศุกร์ เวลา 22.30 น. และลูกค้าทั่วไปรับชมย้อนหลังได้ทุกวันอังคาร
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