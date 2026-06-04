“มิตร-ปิ่น” จับคู่เคมีใหม่ใน “แก้วพิสดาร” จับตา “พล พูลภัทร” ชิมลางละครพื้นบ้านครั้งแรก

สิ้นสุดการรอคอย “แก้วพิสดาร” ปลุกตำนานในรอบ 55 ปี จับตา “พล พูลภัทร” ประเดิมละครพื้นบ้านครั้งแรก พร้อมเคมีคู่ใหม่ “มิตร - ปิ่น" ในมหากาพย์สงครามรักข้ามเผ่าพันธุ์ เริ่ม 6 มิ.ย.นี้ ทางช่อง 7HD
แฟนๆ ละครพื้นบ้านเตรียมกรี๊ดดังๆ ค่ายสามเศียรฯ ส่ง “แก้วพิสดาร” ลงจอรับไม้เสิร์ฟความสนุกจาก “แก้วหน้าม้า” จับตาคู่เคมีใหม่ “มิตร - ปิ่น” พร้อมเซอร์ไพรส์กับการชิมลางละครพื้นบ้านครั้งแรกของ “พล พูลภัทร” นักแสดงมากฝีมือ ถ่ายทอดเรื่องราวความอลังการของสงครามข้ามเผ่าพันธุ์และความรักสุดซับซ้อน เริ่ม 6 มิ.ย. นี้ ทางช่อง 7HD กด 35
ช่อง 7HD เตรียมพาแฟนละครย้อนสู่โลกแห่งจินตนาการสุดตระการตา กับมหากาพย์ละครพื้นบ้านสุดยิ่งใหญ่ "แก้วพิสดาร" ที่ถูกนำกลับมาสร้างใหม่ในรอบ 55 ปี ผลิตโดยค่ายสามเศียรฯ สนุกสนานกับการผจญภัยสุดแฟนตาซี เวทมนตร์คาถา และการตามหาของวิเศษในตำนาน อัดแน่นทั้งสงครามข้ามเผ่าพันธุ์ และความรักสุดซับซ้อน
พบกับปรากฏการณ์ใหม่ที่น่าจับตา กับการแสดงละครจักรๆ วงศ์ๆ ครั้งแรกของนักแสดงฝีมือฉกาจ พล พูลภัทร อัตถปัญญาพล ในบท "ท้าวเกษนิกร" กษัตริย์ผู้เป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมด พร้อมด้วย เก่ง ธชย ประทุมวรรณ ศิลปินผู้หลอมรวมรากวัฒนธรรมไทยเข้ากับพลังดนตรีร่วมสมัย ที่จะมารับบท “งั่งป่า” เพื่อเติมเต็มความเข้มขลังให้กับเรื่องราว พร้อมเปิดเคมีคู่ใหม่ “มิตร มิตรชัย” ในบท พระแก้ว ประกบคู่ “ปิ่น ชรินพร เงินเจริญ” ในบท รัตน์มณี พระธิดายักษ์ ที่พร้อมพาผู้ชมอินไปกับเรื่องราวแห่งโชคชะตา ร่วมด้วย ปิ่นปินัทธ์ นิธิศกุลไพศาล, วงสวัสด์ สุริยะชัยวัฒนะ, ชนุชตรา สุขสันต์, ชมพูนุท พึ่งผล ฯลฯ
“แก้วพิสดาร” จากนิทานวัดเกาะ สู่บทประพันธ์ดัดแปลงของ บุราณ ถ่ายทอดบทโทรทัศน์โดย แป้นพิม อำนวยการสร้างโดย ไพรัช สังวริบุตร อำนวยการผลิตโดย สยาม สังวริบุตร และ สยม สังวริบุตร ขณะที่ ประทุม มิตรภักดี รับหน้าที่แอ็กติ้งโค้ช ส่วนผู้ช่วยผู้กำกับการแสดงเป็นหน้าที่ของ ธนากร กรียะสูตร์ กำกับการแสดงโดย ศิรวิชญ์ สังวริบุตร และ ภิพัชพนธ์ อภิวรสิทธิ์
เล่าเรื่องราวของ “พระแก้ว” กุมารน้อยที่ต้องซ่อนตัวในดวงแก้ววิเศษ สู่การผจญภัยวัยหนุ่มเพื่อกอบกู้บ้านเมือง ท่ามกลางไฟแค้นของเหล่ายักษ์ที่ตามรุกรานไม่จบสิ้น ทั้งยังโศกนาฏกรรมความรักสามเส้า เมื่อ "รัตน์มณี" พระธิดายักษ์ผู้ยอมทรยศเผ่าพันธุ์หนีตามคนรักมา ต้องสูญเสียดวงแก้วคู่บารมีจนแตกสลาย และยอมสวมหน้ากากแปลงกายเป็นอสูร “งั่งป่า" เพื่อหาทางชุบชีวิตชายคนรัก ทว่า โชคชะตากลับพลิกผัน เมื่อ "ประทุมมา" รักแรกของพระแก้วปรากฏตัวขึ้น พร้อมกับความลับเรื่องสายเลือดในครรภ์ที่กำลังจะถูกเปิดโปง! เมื่อดวงแก้วแตกสลาย พลังอำนาจหดหาย และกองทัพยักษ์กำลังคืบคลานเข้ามา บทสรุปของสงครามข้ามเผ่าพันธุ์ที่แลกมาด้วยชีวิตนี้จะจบลงอย่างไร ? ห้ามพลาดชม
โดย มิตร ได้เปิดใจว่า “ผมดีใจมากครับ ที่ได้มารับบท พระแก้ว ในละครเรื่องนี้ ผมทำการบ้านพอสมควรเลย ผมได้คุยกับผู้กำกับฯ ทั้งน้องปลื้ม (ศิรวิชญ์) และพี่หนำเลี๊ยบ (ภิพัชพนธ์) ทั้ง 2 คนแนะนำผมว่า เราจะต้องวางประสบการณ์ทุกอย่างที่เคยทำมา แล้วให้เหลือแต่ความเดียงสาในแววตา และความมุ่งมั่นบางอย่างที่เป็นบุคลิกของพระแก้ว ผมอยากให้ทุกคนรอติดตามชมเลยนะครับว่าจะออกมาเป็นอย่างไร ส่วนการได้เล่นคู่กับน้องปิ่นในเรื่องนี้ ผมดีใจมากนะ เพราะก่อนหน้านี้เราเคยร่วมงานกันในละคร เดชอสูรขันแก้วนพเก้า แต่ไม่ได้คู่กัน พอกลับมาเจอกันก็มีความคุ้นเคยกันอยู่แล้ว ทำให้ทำงานด้วยกันสนุกมากครับ รวมถึงผมมองว่าน้องปิ่นเป็นนักแสดงที่เก่งมากๆ ผมอยากชวนทุกคนให้รอติดตามชมแก้วพิสดาร ละครพื้นบ้านที่ผมเชื่อว่าจะเป็นละครอีกเรื่องที่สนุก การได้ผู้กำกับฯ 2 เจเนอเรชั่นมาทำงานร่วมกัน จะทำให้ละครนี้เข้าถึงได้ทั้งแฟนละครเก่าและใหม่ที่จะดูละครเรื่องนี้ได้อย่างสนุกแน่นอนครับ”
ด้าน ปิ่น เผยความรู้สึกว่า “เรื่องนี้ปิ่นรับบท รัตน์มณี ค่ะ เป็นคนเรียบร้อย มีความเป็นสาวหวาน แต่ก็จะมีความซุกซนหน่อยๆ อาจจะมีความกังวลเรื่องของภาษานิดหน่อยค่ะ อย่างคำราชาศัพท์ที่เราอาจจะไม่ค่อยได้ใช้ แต่ก็เชื่อว่าถึงเวลาจริงๆ ก็จะสามารถทำได้ค่ะ เรื่องนี้ปิ่นเล่นคู่กับพี่มิตร ซึ่งเราเคยร่วมงานกันมาก่อน ความคุ้นเคยก็ทำให้สบายใจค่ะ เราทำงานด้วยกันสนุกแน่นอน ปิ่นอยากชวนทุกคนรอติดตามชมแก้วพิสดารด้วยกันนะคะ ส่วนตัวแล้วปิ่นชอบละครจักรๆ วงศ์ๆ นะ คือทำให้เราได้เห็นความเป็นไทย ความสนุกของละครพื้นบ้านเป็นเรื่องที่เราไม่ได้เห็นกันบ่อยๆ แก้วพิสดารก็จะเป็นละครพื้นบ้านอีกเรื่องที่ไม่อยากให้พลาดนะคะ”
ติดตามชมละครพื้นบ้าน “แก้วพิสดาร” ได้ทุกวันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 08.00 น. เริ่มตอนแรก วันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2569 ทางช่อง 7HD กด 35 สดออนไลน์ทาง BUGABOO.TV
ติดตามทุกข่าวสารเกี่ยวกับละครและวงการบันเทิง ได้ที่
FB : https://www.facebook.com/lakornonlinefan/
ยูทูป : https://www.youtube.com/channel/UCQAR4HLhUFJhx_-rRbaZXGA
IG : https://www.instagram.com/lakorn_online/
TikTok : https://vt.tiktok.com/ZSJCY5xQa/
#ยืนหนึ่งข่าวละคร #ละครออนไลน์