เรื่องย่อละครพื้นบ้าน “แก้วพิสดาร”
บทประพันธ์ : บุราณ
บทโทรทัศน์ : แป้นพิม
กำกับการแสดง : ศิรวิชญ์ สังวริบุตร / ภิพัชพนธ์ อภิวรสิทธิ์
ผู้ผลิต : บริษัท สามเศียร จำกัด โดย สยาม สังวริบุตร / สยม สังวริบุตร
วันเวลาออกอากาศ : ทุกวันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 08.00 น. ทางช่อง 7HD
ระยะเวลาออกอากาศ : ตอนแรก วันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2569
เรื่องย่อ
เรื่องราวเริ่มต้นขึ้น เมื่อ ท้าวเกษนิกร (พูลภัทร อัตถปัญญาพล) กษัตริย์ผู้ไร้ทายาท ได้รับความเมตตาจากพระอินทร์ที่แปลงกายลงมาประทานดวงแก้ววิเศษให้แก่มเหสีฝ่ายขวา สุวรรณรัตนา (ชนุชตรา สุขสันต์) จนนางตั้งครรภ์และคลอดลูกเป็นแก้วพิสดาร แต่ด้วยความอิจฉาริษยาของ วิลาวรรณ์ (ชมพูนุท พึ่งผล) มเหสีฝ่ายซ้าย สุวรรณรัตนาจึงถูกใส่ร้ายและถูกเนรเทศออกจากวังไปตกระกำลำบากในป่า ท่ามกลางความโดดเดี่ยว กุมารน้อย "พระแก้ว" (ด.ช.ชนสิษฎ์เอก ตรรกการพาณิชย์) ถือกำเนิดขึ้น โดยอาศัยและซ่อนตัวอยู่ภายในดวงแก้ววิเศษนั้น
เมื่อเจริญวัย โชคชะตาชักนำให้ พระแก้ว (มิตร มิตรชัย) ได้พบรักกับ “พระธิดาประทุมมา” (ปิ่นปินัทธ์ นิธิศสกุลไพศาล) แห่งเมืองโภไคยจากการที่นางฝันถึงดวงแก้ว ทว่า ความรักครั้งนี้กลับจุดชนวนสงครามข้ามเผ่าพันธุ์ เมื่อพญายักษ์ “ภัทรจักร” (วงสวัสด์ สุริยะชัยวัฒนะ) มาหลงรักประทุมมา และอาสามาจับตัวพระแก้ว แม้พระแก้วจะเอาชนะยักษ์ภัทรจักรได้ แต่ก็กลายเป็นจุดเริ่มต้นของความแค้นฝังลึกที่ทำให้พวกยักษ์ตามมารุกรานไม่จบสิ้น ท่ามกลางศึกสงครามและการออกเดินทางเพื่อกอบกู้บ้านเมือง พระแก้วได้ใช้กลอุบายซ่อนตัวในหีบเพลงเพื่อลักลอบเข้าไปในเมืองยักษ์ จนเกิดความรักครั้งใหม่กับ “รัตน์มณี” (ชรินพร เงินเจริญ) พระธิดายักษ์แสนสวยผู้ยอมทรยศเผ่าพันธุ์หนีตามพระแก้วมา
แต่แล้วเหตุการณ์กลับพลิกผันไปสู่โศกนาฏกรรม เมื่อ ท้าวโลกวินาศ (เพชรฎี ศรีฤกษ์) พ่อของรัตน์มณี บุกมาตามล่าและโจมตีจน “ดวงแก้ววิเศษ” คู่บารมีของพระแก้วแตกสลาย รัตน์มณีที่สูญเสียทุกอย่างจึงตัดสินใจสวมหน้ากากแปลงกายเป็น “งั่งป่า” (ธชย ประทุมวรรณ) อสูรจอมฤทธิ์ ออกเดินทางเพื่อสู้รบและหาวิธีชุบชีวิตชายคนรัก ทว่า ในขณะที่งั่งป่ากำลังจะช่วยพระแก้วให้ฟื้นคืนสติและเตรียมจะเปิดเผยตัวตนที่แท้จริง “ประทุมมา” รักแรกของพระแก้วก็ปรากฏตัวขึ้นอีกครั้ง พร้อมกับความลับดำมืดที่นางกำลังอุ้มท้อง กลายเป็นรักสามเส้าสุดกระอักกระอ่วนระหว่างชายหนึ่ง หญิงสองที่ต่างมีชะตากรรมผูกพันกัน
เมื่อดวงแก้วแตกสลาย พลังอำนาจหดหาย กองทัพยักษ์กำลังคืบคลานเข้ามาเพื่อชำระแค้น และสวามีสุดที่รักกำลังจะตกไปเป็นของหญิงอื่น “งั่งป่า” จะใช้วิธีใดเพื่อทวงคืนพระแก้ว ความลับเรื่องสายเลือดในครรภ์ของประทุมมาจะถูกเปิดโปงเมื่อใด และบทสรุปของสงครามข้ามเผ่าพันธุ์ที่แลกมาด้วยชีวิตนี้จะจบลงอย่างไร ต้องติดตามชม
รายชื่อนักแสดง
1. มิตร มิตรชัย รับบท พระแก้ว
2. ชรินพร เงินเจริญ รับบท รัตน์มณี พระธิดายักษ์
3. พูลภัทร อัตถปัญญาพล รับบทท้าวเกษนิกร
4. ธชย ประทุมวรรณ รับบท งั่งป่า
5. วงสวัสด์ สุริยะชัยวัฒนะ รับบท เจ้ายักษ์ภัทรจักร
6. ปิ่นปินัทธ์ นิธิศกุลไพศาล รับบท พระธิดาประทุมมา
7. ชนุชตรา สุขสันต์ รับบท มเหสีฝ่ายขวา สุวรรณรัตนา
8. ชมพูนุท พึ่งผล รับบท มเหสีฝ่ายซ้าย วิลาวรรณ์
9. เพชรฎี ศรีฤกษ์ รับบท ท้าวโลกวินาศ
10. ด.ช.ชนสิษฎ์เอก ตรรกการพาณิชย์ รับบท กุมารน้อย พระแก้ว
11. ด.ช.ปัณณวัฒน์ เพชรเด็ด รับบท ยักษ์น้อย ภัทรจักร
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