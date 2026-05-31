“ลางปริศนา” ปิดจบสวยงาม “กานต์” ขอบคุณทุกแรงเชียร์ เผยเบื้องหลังกองสุดอบอุ่น

“ลางปริศนา” ปิดม่านลาจอแฮปปี้ “กานต์ ณัฐชา” ขอบคุณแฟนละครที่ติดตามชม เผยเป็นประสบการณ์ทำงานที่ยอดเยี่ยมและน่าประทับใจ
ลาจอแบบสวยงามและเต็มไปด้วยรอยยิ้ม สำหรับละคร ลางปริศนา จากค่าย ดาราวิดีโอ ทางช่อง 7HD ที่พาผู้ชมร่วมลุ้นทุกปมปริศนา โดยได้พระนางเคมีลงตัวอย่าง ธันวา สุริยจักร และ กานต์ ณัฐชา รัตน์ชยางคานนท์ มาถ่ายทอดเรื่องราวได้อย่างน่าประทับใจ ซึ่งในตอนจบ ทุกปัญหาได้คลี่คลาย พร้อมบทสรุปแฮปปี้เอนดิ้งถูกใจแฟนละคร
โดย กานต์ เป็นตัวแทนทีมนักแสดงกล่าวขอบคุณแฟนๆ ที่ติดตามและส่งกำลังใจให้ละครมาตลอดว่า “วันนี้ลางปริศนาจบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว กานต์หวังว่าทุกคนจะสนุกและได้รับความสุขไปกับละครเรื่องนี้นะคะ ขอบคุณแฟนๆ ทุกคนที่ติดตามซัปพอร์ตกันตลอดจนจบนะคะ ละครมีทั้งความคอเมดี้ ดราม่า และโรแมนติก ถ้าพูดถึงความประทับใจจากการทำงานละครเรื่องนี้ กานต์อยากขอบคุณทางผู้กำกับฯ (ฬอน คณวัชร สังวริบุตร) ค่ะ ที่เปิดโอกาสให้กานต์ได้ดีไซน์ตัวละครกล้วยในแบบที่เห็น รวมถึงกานต์อยากขอบคุณนักแสดงทุกๆ คนนะคะ ทั้งพี่ธันวา, พี่สไมล์ (ศศินา พนมธรนิจกุล), พี่โหน (ธนากร ศรีบรรจง) และพี่ๆ นักแสดงรุ่นใหญ่ทุกคน ทั้งพี่นุ๊ก (สุทธิดา เกษมสันต์ ณ อยุธยา), แม่อี๊ด (ดวงใจ หทัยกาญจน์), พี่ไก่ (สุปราณี เจริญผล), พี่บี๋ (สวิช เพชรวิเศษศิริ), พี่พล (พูลภัทร อัตถปัญญาพล) รวมถึงนักแสดงทุกคน คือเราได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆ จากผู้ใหญ่เยอะมากค่ะ ขอบคุณที่เอ็นดูกานต์นะคะ”
ติดตามชมละครเรื่องต่อไป “คาดเชือก” ทุกวันพุธ - พฤหัสบดี เวลา 20.30 น. เริ่มวันพุธที่ 3 มิถุนายน 2569 ทางช่อง 7HD ดูทีวีกด 35
