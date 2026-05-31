เรื่องย่อซีรีส์ “ถึงคุณภรรยา…จากสามีที่รัก - My Wife’s Gunslinger God”
บทประพันธ์ : วฬา
บทโทรทัศน์ :
ผลิต : เฮโล โปรดักส์ชั่น จำกัด
กำกับการแสดง : ณัฐชวิศร์ สันติวัฒนกุล และ อชิระ อัศวเดชากุล
วันเวลาออกอากาศ : สตรีมครบ 6 ตอน ทาง TrueVisions NOW
ระยะเวลาออกอากาศ : เริ่มวันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2569
เรื่องย่อ
เรื่องราวของ “นพเก้า” (ออม สุชาร์) ครูสาวบุคลิกอ่อนหวานที่เบื้องหลังกลับมีอีกตัวตนในโลกเกมออนไลน์ เธอใฝ่ฝันอยากก้าวสู่การเป็นโปรเพลเยอร์ แต่กลับต้องแต่งงานกับ “ระพี” (มิว ศุภศิษฏ์) ทายาทเจ้าของโรงแรมผู้เกลียดเกมเข้าไส้ ความแตกต่างสุดขั้วของทั้งคู่ทำให้ชีวิตหลังแต่งงานเต็มไปด้วยเรื่องชุลมุนและความสัมพันธ์ที่ค่อยๆ เปลี่ยนไป ท่ามกลางความลับที่เธอพยายามปิดบัง
รายชื่อนักแสดง
1. มิว ศุภศิษฏ์ จงชีวีวัฒน์ รับบท ระพี
2. ออม สุชาร์ มานะยิ่ง รับบท นพเก้า
3. ไทธัญญ์ จรณ์ รับบท พศธน
4. เอ๋ย สุธาดา จงใจพระ รับบท กัญญา
5. พีเจ มหิดล พิบูลสงคราม รับบท พีท
6. ไตเติ้ล เตชินท์ อนุศาสนนันท์ รับบท พัท
7. เจน กุลจิราณัฐ วรรักษา รับบท แนตตี้
8. ออมสติน ธกฤต ภัทรธนาวรกิจ รับบท เก้า
