“มิว ศุภศิษฏ์” ประกบคู่ “ออม สุชาร์” ครั้งแรก! เปิดศึกชีวิตคู่ใน “ถึงคุณภรรยา…จากสามีที่รัก”

“มิว ศุภศิษฏ์” ประกบคู่ “ออม สุชาร์” ครั้งแรก! เปิดศึกชีวิตคู่ต่างขั้วในซีรีส์โรแมนติก-คอเมดี้ “ถึงคุณภรรยา…จากสามีที่รัก” เมื่อสามีผู้เกลียดเกมต้องมาอยู่กับภรรยาสายหวานดีกรีโปรเพลเยอร์ เริ่ม 1 มิถุนายนนี้ จัดเต็ม 6 ตอนรวด ทาง TrueVisions NOW ที่เดียวเท่านั้น
หลังสร้างความฮือฮาตั้งแต่เปิดตัวในงาน “TrueVisions NOW สนุกแบบไทย.. is NOW” ล่าสุดซีรีส์โรแมนติก คอเมดี้ เรื่อง “ถึงคุณภรรยา…จากสามีที่รัก” (My Wife’s Gunslinger God) ก็เตรียมลงจอให้แฟนๆ ได้ติดตามพร้อมกันตอนแรกในวันที่ 1 มิถุนายนนี้ โดยถือเป็นการโคจรมาพบกันครั้งแรกของสองนักแสดงมากฝีมืออย่าง มิว ศุภศิษฏ์ และ ออม สุชาร์ ที่มาร่วมถ่ายทอดเรื่องราวความรักสุดวุ่นวายของคู่แต่งงานต่างขั้ว ท่ามกลางความลับอีกด้านที่ถูกซ่อนไว้
ซีรีส์เรื่องนี้เป็นผลงานความร่วมมือระหว่าง TrueVisions NOW และ Halo Productions ดัดแปลงจากนิยายชื่อดังของ “วฬา” พร้อมได้สองผู้กำกับไฟแรง ณัฐชวิศร์ สันติวัฒนกุล และ อชิระ อัศวเดชากุล มาร่วมสร้างสรรค์เรื่องราวให้ออกมาครบรสทั้งความโรแมนติก คอเมดี้ และความสัมพันธ์ที่ชวนติดตาม
“ถึงคุณภรรยา…จากสามีที่รัก” เล่าเรื่องของ “นพเก้า” (ออม สุชาร์) ครูสาวบุคลิกอ่อนหวานที่เบื้องหลังกลับมีอีกตัวตนในโลกเกมออนไลน์ เธอใฝ่ฝันอยากก้าวสู่การเป็นโปรเพลเยอร์ แต่กลับต้องแต่งงานกับ “ระพี” (มิว ศุภศิษฏ์) ทายาทเจ้าของโรงแรมผู้เกลียดเกมเข้าไส้ ความแตกต่างสุดขั้วของทั้งคู่ทำให้ชีวิตหลังแต่งงานเต็มไปด้วยเรื่องชุลมุนและความสัมพันธ์ที่ค่อยๆ เปลี่ยนไป ท่ามกลางความลับที่เธอพยายามปิดบัง
นอกจากเคมีใหม่ที่น่าจับตามองของ “มิว - ออม” แล้ว ซีรีส์ยังเสริมทัพด้วยนักแสดงอีกมากมาย อาทิ ข้าว ไทธัญญ์, เอ๋ย สุธาดา, พีเจ มหิดล, ไตเติ้ล เตชินท์, เจน กุลจิราณัฐ และ ออมสติน ธกฤต ที่จะมาร่วมเติมสีสันและความสนุกให้กับเรื่องราวครั้งนี้
ติดตามความรักของคู่แต่งงานต่างขั้ว พร้อมความลับอีกโลกที่อาจเปลี่ยนทุกอย่างไปตลอดกาล ในซีรีส์ “ถึงคุณภรรยา…จากสามีที่รัก” เริ่มสตรีมวันแรก 1 มิถุนายน 2569 จัดเต็ม 6 ตอนรวด ทาง TrueVisions NOW ที่เดียวเท่านั้น
