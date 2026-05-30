“พูห์-พาเวล” คัมแบ็ก! นำทีมฟิตติ้ง “รักลืมตาย - The Grim Lover”

สิ้นสุดการรอคอย! “พูห์ - พาเวล” คัมแบ็กคู่กันอีกครั้งในซีรีส์ “รักลืมตาย - The Grim Lover” ชวนลุ้นไปกับความรักต้องห้ามระหว่างมนุษย์และยมทูต CHANGE2561 ปล่อยภาพฟิตติ้งเรียกน้ำย่อยแล้ว เตรียมลงจอตอนแรก 5 กันยายนนี้
รักครั้งเก่าที่ตายจาก…กลับมาอีกครั้งในร่างของ “ยมทูตปริศนา” เตรียมร่วมเดินทางผ่านเส้นแบ่งระหว่างโลกมนุษย์และปรโลก ไปกับรักที่ไม่ควรเกิดขึ้น แต่กลับไม่อาจหยุดหัวใจไว้ได้ กับซีรีส์ดำดิ่งสู่เรื่องราวความรักเหนือชะตาใน “รักลืมตาย - The Grim Lover” ภายใต้โปรเจกต์ CHANGE2561 ORIGINAL ผลงานล่าสุดของ “พูห์ กฤติน” และ “พาเวล นเรศ” ที่กลับมารับบทนำประกบคู่กันอีกครั้ง ซึ่งได้รับความสนใจไปทั่วทุกมุมโลกทันทีที่ประกาศสร้าง สำหรับ THE GRIM LOVER หรือ รักลืมตาย ด้วยธีมหลักที่แปลกใหม่ ด้วยการผสมผสานแนวบอยเลิฟกับแนวแฟนตาซี และโรแมนติก ดราม่า ไว้รวมกันได้อย่างลงตัว กับเรื่องราวของโชคชะตาที่พาให้วิสัญญีแพทย์หนุ่มต้องเผชิญหน้ากับ รีปเปอร์ ยมทูตปริศนาที่มีใบหน้าเหมือนรักเก่าที่ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตไปของเขาราวกับคนเดียวกัน ในวันที่เขาต้องสูญเสียทุกอย่าง ยมทูตปริศนายังคอยสนับสนุนให้เขาต่อสู้เพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตัวเอง ท้ายที่สุดแล้วความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และยมทูตจะจบลงแบบใด มาร่วมเดินทางผ่านความเป็นความตายไปกับพวกเขาได้ใน “รักลืมตาย - The Grim Lover” รสชาติใหม่ที่ CHANGE2561 ORIGINAL เตรียมเสิร์ฟ
ล่าสุดเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2569 CHANGE2561 เดินหน้าฟิตติ้งไปแล้วเป็นที่เรียบร้อย สำหรับการฟิตติ้งในครั้งนี้อัดแน่นด้วยพลังและเสน่ห์แบบล้นจอ เคมีล้นใจจนแฟลชชัตเตอร์เจอยังละลายกับดาเมจของ หมอวอน (รับบทโดย พาเวล นเรศ) ด้วยลุคคุณหมอที่ซ่อนความนิ่งลึกเอาไว้ในแววตา งานนี้ พาเวลสวมคาแร็กเตอร์หมอวอนดูอบอุ่น สุขุม ได้อย่างสมบูรณ์แบบ พร้อมมัดใจผู้ชมคู่กับ ระฟ้า และ ยมทูต 14 (รับบทโดย พูห์ กฤติน) ที่ควบ 2 คาแร็กเตอร์ ทั้งลุคหนุ่มช่างภาพเจ้าเสน่ห์ และอีกมุมหนึ่งของยมทูตปริศนาที่สร้างความรู้สึกเยือกเย็นน่าค้นหา ทุกครั้งที่พูห์หันมาสบตากับพาเวลผ่านหน้ากล้อง แค่ภาพฟิตติ้งก็ทำเอาแฟนๆ พูดถึงกันสนั่นโซเชียล และยิ่งตอกย้ำว่าการกลับมาพบกันในครั้งนี้จึงไม่ใช่เพียงการคืนจอของ พูห์ - พาเวล แต่ยังเป็นการท้าทายบทบาทครั้งใหม่ที่เข้มข้นกว่าเดิม ทั้งในแง่ของอารมณ์และความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนระหว่าง “มนุษย์” กับ “ยมทูต” และโชคชะตาที่ไม่มีใครหนีพ้นได้
พร้อมด้วยเคมีคู่ใหม่แกะกล่อง เรน อิษฎา รับบท ออสการ์ กับ แพน ภูมินทร รับบท ผู้กองชาดา และเสริมทัพด้วย นารา เทพนุภา พร้อมทีมนักแสดง CHANGE ARTIST ปิง โอบนิธิ, ลี อัสรี, ไทเกอร์ ธนวัต, อ้น กษมา และกิ๊ฟ สิรินาถ แต่ละคนมาในลุคและคาแร็กเตอร์ตัวละครที่ชัดเจน พร้อมถ่ายทอดเรื่องราวของความลึกลับ ความเจ็บปวด ความสูญเสีย และความสัมพันธ์ที่ถูกพันธนาการไว้ด้วยโชคชะตา พาผู้ชมตั้งคำถามกับคำว่า “รักแท้” แม้ปลายทางอาจต้องแลกด้วยหัวใจ…หรือความตาย
ห้ามพลาดชม “รักลืมตาย - The Grim Lover” จาก CHANGE2561 ORIGINAL ออกอากาศตอนแรก วันเสาร์ที่ 5 กันยายน 2569 และทุกวันเสาร์ เวลา 22.30 น. ทางช่อง ONE31 รับชมย้อนหลังพร้อมกันได้ทั่วโลกทาง Netflix และทางแอปพลิเคชั่น oneD (เฉพาะประเทศไทย) เวลา 23.30 น.
ติดตามทุกข่าวสารเกี่ยวกับละครและวงการบันเทิง ได้ที่
FB : https://www.facebook.com/lakornonlinefan/
ยูทูป : https://www.youtube.com/channel/UCQAR4HLhUFJhx_-rRbaZXGA
IG : https://www.instagram.com/lakorn_online/
TikTok : https://vt.tiktok.com/ZSJCY5xQa/
#ยืนหนึ่งข่าวละคร #ละครออนไลน์