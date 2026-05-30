เรื่องย่อตอน ซีรีส์ “Girl Rules กฎหลัก...ห้ามรักเธอ” ตอนที่ 12 ตอนจบ!

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



“น้ำตาล - ฟิล์ม - มิ้ลค์ - เลิฟ - วิว - มิ้ม” กับบทสรุปและจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญที่คาดไม่ถึง ในซีรีส์ “Girl Rules กฎหลัก...ห้ามรักเธอ” EP.12 ตอนจบ!



หลังจาก “แบมบี้” (ฟิล์ม รชานันท์) ตัดสินใจจบความสัมพันธ์กับ “ปริม” (น้ำตาล ทิพนารี) ตัวของ “ปริม” ก็มีชื่อเข้าชิงรางวัลใหญ่อย่างผู้กำกับหน้าใหม่ยอดเยี่ยม ทว่า ท่ามกลางบรรยากาศการลุ้นรางวัลอันตื่นเต้น กลับมีเหตุการณ์บางอย่างที่ไม่มีใครคาดคิดเกิดขึ้น จนทำให้เธอคาดไม่ถึงเลยทีเดียว

ส่วนคู่ของ “ชาช่า” (มิ้ลค์ พรรษา) และ “กอหญ้า” (เลิฟ ภัทรานิษฐ์) แม้จะเปิดตัวคบกันอย่างเปิดเผย แต่ความหวานกลับไปได้ไม่สุด เพราะดันตกเป็นเป้าสายตาของทุกคนที่จับจ้องอย่างหนัก

ขณะที่ความสัมพันธ์ของ “มิน” (วิว เบญญาภา) และ “แพรว” (มิ้ม รัตนวดี) เริ่มก้าวผ่านอุปสรรคจนเข้าใจกันมากขึ้น โดย “มิน” ได้เอ่ยปากขอบคุณ “แพรว” ที่เป็นคนรักที่แสนดีและคอยอยู่เคียงข้างซัปพอร์ตเขาเสมอมา

บทสรุปและจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญของพวกเขาจะลงเอยอย่างไร ต้องติดตามชม

ซีรีส์ “Girl Rules กฎหลัก...ห้ามรักเธอ” EP.12 ตอนจบ! ออกอากาศวันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2569 เวลา 20.30 น. ทางช่อง GMM25 ดูออนไลน์ เวลา 21.30 น. บนแอปพลิเคชั่น iQIYI และเว็บไซต์ iQ.com

