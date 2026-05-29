“ไป่ ทาคน” เปิดเกมจีบ “ยามิน เมอู” แต่เจอสวนกลับเต็มหน้า! ในซีรีส์ “หมัดสั่งตาย หัวใจสั่งสู้”

“ไป่ ทาคน” เปิดเกมรักปนหมัด! เดินหน้าจีบ “ยามิน เมอู” แต่เจอสวนกลับเพราะเข้าใจผิด งานนี้ไม่โกรธแถมประกาศลั่นตกหลุมรักตั้งแต่แรกพบ ในซีรีส์ “หมัดสั่งตาย หัวใจสั่งสู้ - Fight For Hope” EP.1
เตรียมเปิดสังเวียนความมันส์ พร้อมเรื่องราวความรักสุดวุ่นกับซีรีส์ดราม่า แอ็กชั่น “หมัดสั่งตาย หัวใจสั่งสู้ - Fight For Hope” ทางช่อง 8 ที่ได้พระเอกหนุ่มขวัญใจแฟนๆ เมียนมา “ไป่ ทาคน” มารับบท “สีหะ หม่อง” ชายหนุ่มเลือดร้อนผู้มีฝีมือด้านการต่อสู้ พร้อมประกบคู่กับนางเอกสาว “ยามิน เมอู” ในบท “นินนเว” หญิงสาวที่เข้ามาเปลี่ยนชีวิตเขาแบบไม่ทันตั้งตัว
โดยเรื่องราวในอีพีแรก จะพาไปทำความรู้จักกับ “สีหะ หม่อง” (ไป่ ทาคน) ชายหนุ่มนักสู้ที่ตัดสินใจลงแข่งขันมวยในงานเทศกาลท้องถิ่นแบบกะทันหัน จนคว้าเงินรางวัล 10 ล้านจ๊าต มาเปลี่ยนชีวิตของตัวเอง แต่แทนที่เขาจะได้แค่เงินรางวัล กลับต้องมาเจอกับ “นินนเว” (ยามิน เมอู) หญิงสาวที่เพิ่งย้ายมาอยู่กับลุงและป้าในพื้นที่ ทันทีที่ได้เจอหน้า สีหะก็พยายามเดินหน้าจีบแบบกวนๆ ตามสไตล์ตัวเอง แต่กลับเกิดเหตุเข้าใจผิด เมื่อเด็กชายสองคนเรียกเขาว่า “พ่อ” จนทำให้นินนเวคิดว่าเขาเป็นพ่อคน และสวนหมัดเข้าเต็มหน้าแบบไม่ยั้ง งานนี้แทนที่สีหะจะโกรธ แต่กลับยิ่งประทับใจ พร้อมประกาศทันทีว่านินนเวคือผู้หญิงที่เขาตกหลุมรักตั้งแต่แรกพบ
เรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไป แฟนๆ เตรียมลุ้นทั้งความมันส์ ฉากต่อสู้เข้มข้น และเคมีความรักสุดป่วนของทั้งคู่ได้ในซีรีส์ “หมัดสั่งตาย หัวใจสั่งสู้ - Fight For Hope” พร้อมระบบเสียง 2 ภาษา ทั้งภาษาไทยและภาษาเมียนมา ออกอากาศตอนแรก (EP.1) วันเสาร์ที่ 30 พฤษภาคม 2569 เวลา 22.15 น. ทางช่อง 8 กดเลข 27
