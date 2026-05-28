“อุ้ม-แบม” จิกส้นสูงถีบ! “โอม คณิน” ชำระแค้น!

“อุ้ม อิษยา” แท็กทีม “แบม สราลี” จิกส้นสูงถีบ! “โอม คณิน” ชำระแค้น ในซีรีส์ “Fulfill รักเติมเต็ม”
ถึงเวลาสะใจที่ทุกคนรอคอยแล้ว สำหรับความเข้มข้นในซีรีส์ “Fulfill รักเติมเต็ม” เมื่อ ไออุ่น (อุ้ม อิษยา) และ พาฝัน (แบม สราลี) ขอแท็กทีมเอาคืน กริช (โอม คณิน) หลังรู้ความจริงว่าเป็นผู้อยู่เบื้องหลังทุกแผนร้าย ที่ทำให้ “ไออุ่น” เกือบต้องตกงาน แถมยังเป็นต้นเหตุที่ทำให้ครอบครัวเกิดรอยร้าว แต่โอมก็ยังปากดีปากแจ๋วเกิน งานนี้อุ้ม - แบมเลยขอจัดลูกถีบให้สมกับความแค้นที่กล้าบังอาจมาทำให้ครอบครัวร้าวฉาน โดยมี ฟีฟ่า (มิล ศรุต) รับหน้าที่ตากล้องคอยเก็บหลักฐานทุกวินาทีสำคัญเอาไว้แบบชัดๆ
งานนี้บอกเลยว่าอินเนอร์มาเต็มสมกับความแค้นที่สะสมมานาน เบื้องหลังฉากนี้เต็มไปด้วยความสนุก โดยเฉพาะ “แบม” ที่ขอซ้อมเตะบนรองเท้าส้นสูงก่อนเข้าฉากจริง เพื่อให้เคลื่อนไหวได้คล่องและสมจริงที่สุด ขณะที่ “โอม” ถึงกับแอบหวั่นลูกเตะ เลยต้องใส่เซฟตี้ป้องกันบริเวณหน้าอกไว้ก่อน พอผู้กำกับสั่ง 5 - 4 - 3 - 2 แอ็กชั่น แบมก็จัดเต็มทันที ถีบเข้าเป้าแบบไม่มีกั๊ก ก่อนที่ “อุ้ม” จะเสริมทัพเพิ่มดีกรีความเดือด ชนิดที่ไม่มีใครยอมใคร
ติดตามฉากปะทะสุดเข้มข้นนี้ได้ในซีรีส์ “Fulfill รักเติมเต็ม” วันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2569 เวลา 20.30 น. ทางช่อง 3 ดูออนไลน์ผ่าน 3Plus และรับชมย้อนหลังทั่วโลกพร้อม Subtitle ภาษาอังกฤษ ส่วนสมาชิก 3Plus Premium สามารถรับชมย้อนหลังได้ทุกวันศุกร์ เวลา 22.30 น. และลูกค้าทั่วไปรับชมย้อนหลังได้ทุกวันอังคาร
