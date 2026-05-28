เรื่องย่อ “PAYBACK The Series”
บทประพันธ์ : Fujoking
บทโทรทัศน์ : SAMMON
กำกับการแสดง : พงษ์ชัยพัฒน์ เศรษฐนันท์
วันเวลาออกอากาศ : ทุกวันเสาร์ เวลา 22.30 น. ทางช่องวัน 31 รับชมย้อนหลังได้ทาง แอปพลิเคชั่น oneD และ iQIYI
ระยะเวลาออกอากาศ : ตอนแรก วันเสาร์ที่ 30 พฤษภาคม 2569
เรื่องย่อ
ซัน (มินลี ธนากร) มีอดีตอันน่าเจ็บปวด เนื่องจากเมื่อ 5 ปีก่อน ในขณะที่เขาทำงานเป็นนักเลงทวงหนี้นอกระบบของ เสี่ยโป้ (กี้ อำนาจ) สกาย (โชกุน ปารมี) น้องชายของซันถูกลูกหนี้ที่โกรธแค้นแทงตาย และ แบ้งค์ (ฟูไอซ์ ธนวัตร) แฟนหนุ่มของซันขโมยเงินก้อนใหญ่ของซันไป เป็นเหตุให้ซันต้องยืมเงินเสี่ยโป้เพื่อจ่ายค่ารักษาแม่ แต่ท้ายที่สุดแม่ของซันก็จากไปด้วยโรคร้าย ทำให้ซันต้องทำงานอย่างหนักเพื่อใช้หนี้ให้หมดและใช้ชีวิตด้วยความคิดว่าตนเป็นต้นเหตุที่ทำให้แม่และน้องชายต้องตายมาตลอด
5 ปีต่อมา ซันทำงานเป็นพนักงานส่งพัสดุ ได้มาส่งพัสดุที่บริษัทดรีม เอนเตอร์เทนเมนต์ ซันเห็นแบ้งค์ ที่ปัจจุบันใช้ชื่อในวงการว่า ซันนี่ ธนภัทร เป็นนักแสดงอยู่ที่นั่น และบังเอิญได้รู้ความจริงว่าคนที่ชี้เป้าให้ลูกหนี้ไปแทงน้องชายของซันจนตายคือแบ้งค์นั่นเอง นี่จึงเป็นจุดเริ่มต้นของความคิดที่จะล้างแค้น ประจวบเหมาะกับที่ซันได้พบกับ ขจร (ขุนโน้ต จิรภัทร) ผู้จัดการนักแสดงในบริษัทดรีมฯ และยังเป็นอดีตผู้จัดการส่วนตัวของแบ้งค์ ขจรทาบทามให้ซันมาเป็นนักแสดงเพราะมองเห็นว่าซันมีศักยภาพ ซันตกลงที่จะเข้าสู่วงการบันเทิงเพื่อที่จะเข้าไปใกล้ชิดกับแบ้งค์มากขึ้นเพื่อการแก้แค้น โดยเหตุผลของการเข้ามาวงการบันเทิงเพื่อแก้แค้นนี้ดึงดูดความสนใจของ เจย์ (ท็อปแท็ป จารุกิต) ชายหนุ่มลึกลับที่ดูเหมือนว่าเป็นพนักงานตำแหน่งสำคัญบางอย่างในบริษัทดรีมฯ ทั้งคู่พบกันครั้งแรกบนดาดฟ้าเพราะซันต้องการสูบบุหรี่ต่อจากเจย์และจ่ายเงินซื้อต่อด้วยราคาสองบาท นั่นเป็นที่มาของการที่เจย์เรียกซันว่า “นายสองบาท” ส่วนท่าทีเย่อหยิ่งมั่นใจในตัวเองและกวนๆ ของเจย์ทำให้ซันเรียกเจย์ว่า “ไอ้บ้า”
ซันได้รู้จักกับ สกาย (โชกุน ปารมี) นักแสดงหนุ่มในสังกัดของขจร สกายเป็นนักแสดงที่มีพรสวรรค์ แต่มีปัญหาที่ไม่กล้าบอกใครเรื่องอาการกลัวกล้องจนเป็น Panic attack ทำให้ไม่สามารถรับงานแสดงหน้ากล้องได้ สกายเป็นคนที่ช่วยให้ซันปรับตัวในช่วงแรกที่เข้าวงการ ในวันออดิชั่น ซันต้องงัดทักษะความเป็นอดีตนักเลงออกมาใช้จนทำให้เขาผ่านเข้ามาเป็นเด็กฝึกในสังกัดดรีมฯ ได้อย่างไม่น่าเชื่อ แต่เมื่อเข้ามาแล้ว ซันก็ต้องพบกับอุปสรรคตั้งแต่วันแรก เพราะแบ้งค์ขัดขวางไม่ให้ตากล้องของบริษัทมาถ่ายรูปโปรไฟล์ให้ ทำให้ซันได้ไปถ่ายรูปกับ ภาคิน (บอส ชัยกมล) ช่างภาพถ่ายภาพนิ่งระดับประเทศ ภาคินได้พบกับสกาย เขาสนใจว่าทำไมสกายถึงได้เกิดอาการแปลกๆ เมื่อเจอกล้อง การกลั่นแกล้งซันโดยคนของแบ้งค์หนักหน่วงขึ้นเรื่อยๆ ทำให้ซันเห็นว่าการที่เขาจะแก้แค้นสำเร็จได้ต้องมีแบ็คที่เข้มแข็งพอ ซันรู้มาว่าหากเขาสามารถเข้าหา “ผอ.อาเธอร์” ได้ โอกาสแก้แค้นสำเร็จจะมีมากขึ้น เจย์เสนอว่าเขาสามารถช่วยให้ซันได้พบกับ ผอ.อาเธอร์ได้ แต่ซันต้องทำตามสิ่งที่เจย์บอกทุกอย่าง
เรื่องราวการแก้แค้นนี้จะดำเนินไปอย่างไร เมื่อทุกการกระทำมีราคาที่ต้องจ่าย! เรื่องราวความรักท่ามกลางการล้างแค้นและการต่อสู้ชิงดีชิงเด่นในวงการมายาจะลงเอยแบบไหน ต้องติดตามชม
รายชื่อนักแสดง
1. ซัน รับบทโดยมินลี ธนากร วิชานุเคราะห์
2. เจย์ รับบทโดยท็อปแท็ป จารุกิต แก้วมูลเรือง
3. สกาย รับบทโดยโชกุน ปารมี เทศดรุณ
4. แบงค์ รับบทโดยฟูไอซ์ ธนวัตร ชินวัตร
5. ขจร รับบทโดยขุนโน้ต จิรภัทร อุตมานันทน์
6. ภาคิน รับบทโดยบอส ชัยกมล เสริมส่งวิทยะ
7. เป็นหนึ่ง รับบทโดยแม้ก กรธัสส์ รุจีรัตนาวรพันธุ์
8. ทรงพล รับบทโดยหมู กลศ อัทธเสรี
9. ภาวิณี รับบทโดยนุ๊ก สุทธิดา เกษมสันต์ ณ อยุธยา
