เรื่องย่อซีรีส์ “พี่เองก็ลำบาก - Chasing Love”
บทประพันธ์ : พีโอนี
บทโทรทัศน์ : ทิชา
กำกับการแสดง : โบ พรรณทิพย์ วิบูลย์ธรรม
ผู้ผลิต : CHANGE2561 โดย สายทิพย์ มนตรีกุล ณ อยุธยา และ วรฤทธิ์ ไวยเจียรนัย
วันเวลาออกอากาศ : ทุกวันศุกร์ เวลา 22.30 น. ทางช่องวัน 31 รับชมย้อนหลังทาง Netflix และแอปพลิเคชั่น oneD (เฉพาะประเทศไทย)
ระยะเวลาออกอากาศ : ตอนแรก วันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2569
เรื่องย่อ
หลังจากต้องสูญเสียพี่สาวฝาแฝดไปด้วยปมปัญหาที่ไม่เคยเปิดเผยให้ใครรู้ สอง ศดานันท์ วรกิจ (ไนล์ ชนิดาภา) นักวิจัยอาหารสุดฮอตของ บริษัท 126 Food ก็ตั้งมั่นกับตัวเองว่า จะ “ไม่มีความรัก” และจะใช้ชีวิตโสดแบบเปลี่ยนคู่ขาไปเรื่อย ไม่ผูกมัดกับใคร จนกระทั่งคืนหนึ่ง เธอได้พบและมีความสัมพันธ์แบบชั่วคืนกับ เพียง (น้ำหวาน ณัฐชยา) สาวสวยที่นัดเจอกันผ่านแอปฯ ผู้หญิงสดใส ร่าเริง และกล้าแสดงความรู้สึกทุกอย่างออกมาตรงๆ ถึงขั้นบอกสองว่าชอบ และขอสานความสัมพันธ์ต่อ สองปฏิเสธเพราะเป็นสิ่งที่ผิดจากกติกาที่ตัวเองตั้งไว้ จึงไม่ยอมรับในข้อเสนอของเพียง และพยายามหนี แต่โชคชะตาก็พาให้สองได้กลับมาเจอเพียงอีกครั้งในฐานะของ เพียงรวินทร์ ฉัตรพิมุกต์ ทายาทคนเล็กของบริษัท 126 Food ที่สองทำงาน แถมเพียงยังประกาศว่าจะทำทุกวิถีทางเพื่อพิชิตหัวใจของสองให้ได้
แม้จะถูกปฏิเสธซ้ำแล้วซ้ำเล่า เพียงก็ยังเดินหน้าตามตื๊อสองอย่างไม่ยอมแพ้ จนสองเริ่มจะใจอ่อน แต่ในเวลาเดียวกันนั้น ความสัมพันธ์ของทั้งคู่ได้กลายเป็นประเด็นภายในบริษัท และรู้ไปถึงประธานบริษัท หรือคุณย่าสุดเฮี้ยบของเพียง ที่มองว่าสองต่ำต้อยไม่คู่ควรกับหลานสาว จึงคอยกีดกันด้วยสารพัดวิธี แต่อุปสรรคเรื่องย่าก็ไม่หนักหนาเท่าเรื่องความรู้สึกของสอง เพราะเมื่อไหร่ที่สองเริ่มรู้สึกว่าตัวเองจะ “รัก” เพียงขึ้นมาจริงๆ สองก็จะพยายามถอยห่างจากเพียงออกไปให้มากกว่าเดิม
ท่ามกลางบททดสอบความสัมพันธ์ระหว่างสองกับเพียง เรื่องราวความรักของผู้คนรอบตัว ไม่ว่าจะเป็น มัดหมี่ (กิ๊ฟ สิรินาถ) พี่สาวของเพียง CEO ของบริษัทผู้เพียบพร้อม กับ ขวัญริน (ออมสิน ณัฐรัตน์) โปรเจกต์เมเนเจอร์ ที่ไม่เชื่อว่าตัวเองคู่ควรกับความรักที่สูงส่งกว่า หรือ พลอย (เฟย์ อภิสรา) น้องเล็กแห่งแผนกวิจัยที่มีแต่พลังบวก กับ เปิ้ล (จีนี่ อรนลิน) นางแบบสาวผู้ซ่อนบาดแผลไว้ใต้ชีวิตที่ดูสนุกสุดเหวี่ยง ก็ล้วนแต่เดินไปในทิศทางเดียวกัน คือมีฝ่ายหนึ่งที่พยายามจะวิ่งหนีความรัก ในขณะที่อีกฝ่ายพยายามที่จะไขว่คว้ามันอย่างสุดมือ
แต่ท้ายที่สุด แม้จะวิ่งหนีไปไกลแค่ไหน ความรักก็เป็นสิ่งที่มนุษย์ไม่อาจหนีพ้น คนที่หนีจึงต้องหยุดเพื่อตัดสินใจว่า จะยอมปล่อยให้อดีตหรือความกลัวมาฉุดรั้งโอกาสที่จะได้รัก หรือเดินหน้ายอมปล่อยให้ตัวเองได้เสี่ยงอีกสักครั้ง ก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไป....
รายชื่อนักแสดง
1. ไนล์ ชนิดาภา รับบท สอง ศดานันท์
2. น้ำหวาน ณัฐชยา รับบท เพียง เพียงรวินทร์
3. เฟย์ อภิสรา รับบท พลอย
4. จีนี่ อรนลิน รับบท เปิ้ล
5. ออมสิน ณัฐรัตน์ รับบท ขวัญริน
6. กิ๊ฟ สิรินาถ รับบท มัดหมี่
7. อี๊ด ดวงใจ หทัยกาญจน์ รับบท หม่อมราชวงศ์สาลิกา
8. ดาว ดวงดาว จารุจินดา รับบท ดวงภมร
