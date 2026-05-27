“พิ้งค์พลอย-ปูเป้” ชวนลุ้นจุดเคลียร์ใจ “กุหลาบเล่นไฟ” 2 ตอนสุดท้าย

“กุหลาบเล่นไฟ” โค้งสุดท้ายแซ่บไม่แผ่ว “ปูเป้ เกศรินทร์” จูงมือ “พิ้งค์พลอย ปภาวดี” ชวนแฟนละครช่อง 7HD ลุ้นจุดเคลียร์ใจ ปมบาดหมาง การันตีความเข้มข้น ใส่เต็มทุกอารมณ์จนถึงตอนจบ
เดินทางเข้าสู่ 2 ตอนสุดท้าย ของละคร กุหลาบเล่นไฟ จากค่าย มีเดีย สตูดิโอ แล้วจ้า แฟนละครที่รอลุ้นจุดไคลแมกซ์ ปมบาดหมางของสามนางเอก ปูเป้ เกศรินทร์ น้อยผึ้ง, พิ้งค์พลอย ปภาวดี ชาญสมอน และ จีน เฌอตินท์นารา พงศ์พีรเดช รวมถึงบทสรุปปมความรักกับพระเอก ธันวา สุริยจักร บอกเลยว่าห้ามพลาด จะเป็นยังไง 2 เพื่อนรักที่กลายเป็นคู่แค้นในละคร “พิ้งค์พลอย - ปูเป้” พร้อมใจกันมา ชวนแฟนๆ รอติดตามชม
ปูเป้ “ช่วงนี้ทุกคนสงสาร มินท์ (พิ้งค์พลอย ปภาวดี) กันใช่ไหมคะ ตรงกันข้ามกับบท อ้อม ของปูเป้เลย เพราะมีแฟนๆ เริ่มหมั่นไส้อ้อมกันเยอะมาก บอกว่าเวอร์ชั่นนี้อ้อมร้ายมาก เรียกว่าตั้งแต่ ดาว (จีน เฌอตินท์นารา) เสีย อ้อมโกรธมินท์ทุกอีพีค่ะ เพราะว่าในใจเขามีแต่ความแค้น อยากล้างแค้นให้ดาว ซึ่งจริงๆ สิ่งที่อ้อมทำก็เพราะอยากให้มินท์สำนึกผิด ทั้งที่จริงๆ แล้วมันมีอะไรที่อ้อมยังไม่รู้ ยังไม่เข้าใจสิ่งที่เพื่อนทั้งสองทำลงไปอีก โค้งสุดท้ายนี้ บอกเลยว่าเป็นช่วงที่พีคมากๆ มาเอาใจช่วยมินท์กับอ้อมด้วยนะคะ อยากจะบอกว่าอ้อมใกล้จะตื่นรู้แล้ว อาจจะตื่นสายไปนิด แต่ตื่นแน่นอนค่ะ (ยิ้ม)
แล้วก็ใครที่ลุ้นเรื่องความรักของอ้อมกับ คุณธนนท์ (ธันวา) อยากให้มารอดูกัน ทุกคนอาจจะคิดว่าอ้อมหลอกใช้คุณธนนท์ ต่างรู้สึกสงสารคุณธนนท์จัง จริงๆ ลึกๆ แล้วอ้อมเขาก็รักคุณธนนท์นะคะ มารอลุ้นกันดีกว่าว่าเส้นเรื่องความรักของทั้งคู่สุดท้ายแล้วจะลงเอยยังไง เรื่องนี้ทุกคนจะมีทางออกเสมอค่ะ แต่ทางออกของทุกคนคืออะไรต้องมารอติดตามกัน ที่สำคัญอินเนอร์ทุกฉาก ทุกซีน ในโค้งสุดท้ายจนถึงตอนจบ จัดเต็มไม่แผ่วค่ะ เข้มข้นจนนาทีสุดท้าย ห้ามพลาดนะคะ”
พิ้งค์พลอย “ช่วงหลังๆ ของละครกุหลาบเล่นไฟที่ผ่านมา บท มินท์ ของพิ้งค์พลอยค่อนข้างใช้อารมณ์เยอะกว่าเดิมมากเลยค่ะ ยิ่งเข้าสู่โค้งสุดท้าย มินท์เขาจะเจอมรสุมชีวิตหนักมาก ถือเป็นช่วงที่พีคที่สุดของมินท์ เป็นจุดตกต่ำในชีวิต และก็อาจจะเป็นจุดเปลี่ยนของมินท์ด้วย พิ้งค์พลอยเห็นฟีดแบ็กจากแฟนละครส่วนใหญ่เขาจะบอกว่าสงสารมินท์กัน แล้วก็จะมีแฟนๆ ที่ดูอยู่ตลอดตั้งแต่ต้นเรื่องเลยก็จะชมเรื่องคอสตูม เสื้อผ้า หน้าผม และมุมภาพ ว่าเรื่องนี้ทำได้สวยหล่อมาก ทุกคนเลย ซึ่งส่วนตัวแล้วพิ้งค์พลอยเองก็ชอบค่ะ รู้สึกได้แต่งตัวจัดเต็มมาก ในเรื่องนี้ยิ่งพอมารับบทร้าย ชุดมันจะมีความแซ่บแบบนางร้ายมากขึ้น
ฝากแฟนๆ เป็นกำลังใจให้มินท์กับอ้อมแล้วก็นักแสดงทุกคนด้วยนะคะ บอกเลยว่าถึงจะเป็นโค้งสุดท้ายแล้ว แต่ความเข้มข้นการฟาดฟันกันก็ยังไม่แผ่ว มันเข้าใกล้จุดพีค การใส่อารมณ์ความเป็นตัวละครมันก็ยิ่งจัดเต็มมากกว่าเดิม เอาจริงๆ ใครที่ลุ้นบทสรุปความบาดหมางระหว่างพวกเรา มินท์กับอ้อม รวมถึงดาวที่ในเรื่องเขาเสียชีวิตไปแล้ว ห้ามพลาดจริงๆ ส่วนตัวพิ้งค์พลอยรู้สึกว่าการที่เพื่อนรักทั้ง 3 คนเกิดเรื่องราวแบบนี้ เพราะจริงๆ ในใจลึกๆ เขารักกันมาก แต่ก็ผิดหวังกันมาก พอมีเรื่องไม่เข้าใจกันมันเลยไม่ยอมกัน แล้วก็อย่างที่บอก โค้งสุดท้ายที่เป็นจุดเปลี่ยนของมินท์ มันจะมีคนคนหนึ่งเข้ามาในชีวิต เหมือนมาเป็นกำลังใจให้ แต่จะเป็นใครอยากให้มารอดูกัน บอกใบ้ให้ว่าเป็นคนที่อาจจะทำให้ทุกคนตาโตเลยทีเดียว”
ติดตามชม 2 ตอนสุดท้ายของละคร “กุหลาบเล่นไฟ” ได้ในวันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน และห้ามพลาดชมตอนจบสุดเข้มข้นในวันอังคารที่ 2 มิถุนายน 2569 เวลา 20.30 น. ทางช่อง 7HD ดูทีวีกด 35
