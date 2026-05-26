“เอิร์ธ” สลัดลุคคิวต์พลิกเล่นร้ายสายวีน! ในซีรีส์ “พี่ฟากชอบเธอมู่”

“เอิร์ธ กัษมนณัฏฐ์” สลัดลุคคิวต์พลิกเล่นร้ายสายวีน! ในซีรีส์ “พี่ฟากชอบเธอมู่ - Crazy Love, Moo-Moo”
พลิกบทบาทมาลองเล่นแนวร้ายๆ ครั้งแรกของ เอิร์ธ กัษมนณัฏฐ์ หรือ #cooheart ในซีรีส์ “พี่ฟากชอบเธอมู่ - Crazy Love, Moo-Moo” ก็ทำเอาแฟนๆ เลิฟเอนเนอร์จี้นี้กันมาก งานนี้เจ้าตัวจัดเต็มระบบ สลัดลุคคิวต์ๆ มารับบทอินฟลูเอนเซอร์สายวีนสุดจึ้ง สร้างสีสันในแบบที่แฟนๆ ไม่เคยเห็นมาก่อนแน่นอน
โดยเอิร์ธเผยความรู้สึกถึงการร่วมงานครั้งนี้ว่า “เรื่องนี้เอิร์ธรับบทเป็น กล้วยหอม ครับ เป็นอินฟลูเอนเซอร์ยอดฟอลหลักล้านที่มีความมั่นใจในตัวเองสูง เป็นคู่อริของ มูมู่ (โนอึล ณัฐรัชต์) ตั้งแต่สมัยเรียนครับ เพราะกล้วยหอมเค้าดันไปแอบชอบรุ่นพี่คือ เฮียฟู่ (บอส ชัยกมล) แต่เฮียฟู่เค้าชอบมู่มันก็เลยทำให้เราไม่ชอบมู่ไปด้วย เรื่องนี้เป็นครั้งแรกที่เราได้มารับบทร้าย เป็นอะไรที่แปลกใหม่มาก รู้สึกว่าชอบเอเนอร์จี้ตอนแสดงมากครับ ตัวกล้วยหอมจะไม่ได้ร้ายแบบสายดาร์ก เป็นฟีลตัวกวนๆ ที่ดูแล้วต้องขำและเอ็นดูในความพยายามของเค้า เรื่องนี้เป็นเรื่องแรกที่ได้เล่นกับ บอส และ โนอึล ดีใจและตื่นเต้นมากครับที่ได้มาร่วมแจมในเรื่องนี้ ตอนแรกที่ทีมงานติดต่อมาแล้วเล่าคอนเซปต์ให้ฟังก็รู้สึกว่าน่าสนใจมาก และด้วยตัวเนื้อเรื่องซีรีส์ที่มีความสนุกและกระแสดีอยู่แล้ว พอได้มาร่วมงานกับนักแสดงและทีมงานเก่งๆ ยิ่งทำให้บรรยากาศในกองถ่ายสนุกและเป็นกันเองมากๆ ครับ งานนี้ถึงจะมาแค่ไม่กี่ตอน แต่บอกเลยว่าทำการบ้านหนักและจัดเต็มทุกฉากแน่นอน ยังไงก็ฝากอีกหนึ่งบทบาทของเอิร์ธด้วยนะครับ”
ติดตามชมซีรีส์ “พี่ฟากชอบเธอมู่ - Crazy Love, Moo-Moo” ได้ทุกวันเสาร์ เวลา 22.25 น. ทางช่อง 3 รับชมออนไลน์เวอร์ชั่น Uncut เวลา 22.55 น. ได้ทาง Viu
