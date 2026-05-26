“นาย-มิ้นท์” เข้าหอ! เสิร์ฟหวานมาราธอน

เตรียมเกาะขอบเตียง! “นาย ณภัทร” เสิร์ฟหวานมาราธอน “มิ้นท์ รัญชน์รวี” ในละคร “โทษฐานที่รักเธอ”
ฝ่าดงกระสุนกันมาอย่างยาวนาน กว่าจะลงเอยจนถึงขั้นแต่งงานกันได้ เจ้าบ่าวป้ายแดงอย่าง วายุ (นาย ณภัทร) เลยขอจัดเต็มเสิร์ฟจูบมาราธอนฉลองสละโลดให้เจ้าสาวคนสวย ฟ้าใส (มิ้นท์ รัญชน์รวี) พร้อมเลิฟซีนหวานฉ่ำ ในละครสุดเข้มข้น “โทษฐานที่รักเธอ” บอกเลยว่าแฟนละครไม่ควรพลาดเพราะอีพีนี้ดีกรีความหวานพุ่งทะลุจอ เตรียมเกาะขอบเตียงรอฟินกันได้เลย!
หลังจากปล่อยให้ลุ้นกันมาทุกอีพีกว่าจะลงเอยถึงขั้นแต่งงานกันได้ พระเอกนาย ณภัทรต้องฝ่าดงกระสุน ดงหมัด มานับไม่ถ้วน โดยเฉพาะด่านพี่ชายสุดโหดอย่าง มหาสมุทร (หลุยส์ สก๊อตต์) ทันทีที่ทั้งคู่สละโสดก็เสิร์ฟความหวานให้แฟนละครได้เก็บโมเมนต์กันแบบเต็มๆ เริ่มตั้งแต่ในงานแต่งงานที่จัดอย่างยิ่งใหญ่ ประกาศบอกรักไม่หยุด ก่อนจะจบด้วยช็อตจูบหวานเจี๊ยบต่อหน้าสักขีพยาน ตามมาด้วยซีนเข้าหอที่ทำเอาเจ้าสาวน้องมิ้นท์เขินแล้วเขินอีกเพราะต้องร่วมเตียงกับสามีป้ายแดง แต่ยิ่งเขินเจ้าบ่าวก็ยิ่งแกล้งหยอกตั้งแต่มืดยันสว่าง ทำเอาหัวใจทำงานหนักกันทั้งคืน แถมยังหวานต่อไม่พักกับการไปฮันนีมูนเสิร์ฟจูบฉ่ำจนน้ำทะเลจืดเลยทีเดียว
งานนี้จบทริปจะมีเบบี๋มาให้แฟนๆ ได้เลี้ยงกันหรือไม่ รอติดตามชมฉากนี้ได้ในละคร “โทษฐานที่รักเธอ” ออกอากาศวันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคมนี้ เวลา 20.30 น. ทางช่อง 3 ห้ามพลาดเด็ดขาด “ดูทีวีกด 33 ดูออนไลน์ที่ 3Plus”
